Die Niederlande wollen sich ihren Platz im Viertelfinale der UEFA Nations League im kommenden März sichern. Am 13. November treffen sie in Amsterdam in ihrem vorletzten Spiel der Liga A auf Griechenland, und ihr könnt dabei sein, indem ihr euch noch heute Tickets sichert.

Nachdem die Niederlande 2019 bei der Premierenauflage der UEFA Nations League Zweiter geworden waren und 2023 das Halbfinale erreicht hatten, werden die von Xavi betreuten Niederländer unbedingt wieder um Titel mitspielen wollen. Griechenland strotzt nach dem jüngsten 1:0-Sieg gegen Deutschland in Augsburg jedoch weiter vor Selbstvertrauen, sodass sich das Heimteam seinen Gegner keinesfalls zu leicht nehmen darf.

Als wir die Niederlande zuletzt in der Johan Cruyff Arena in Aktion sahen, erzielte Cody Gakpo spät den Ausgleich gegen Deutschland und sicherte seinem Team damit im Auftaktspiel der UEFA Nations League einen Punkt. Damit baute die Mannschaft ihre Ungeschlagen-Serie im Amsterdamer Stadion auf acht Spiele aus.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Niederlande gegen Griechenland zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Niederlande gegen Griechenland statt?

Niederlande gegen Griechenland findet am Freitag, 13. November, in der Johan Cruyff Arena (Amsterdam) statt. Der Anstoß ist für 20.45 Uhr (MEZ) angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

So kauft ihr Tickets für Niederlande gegen Griechenland in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Niederlande gegen Griechenland können über den offiziellen Ticketshop des KNVB gekauft werden, der den Vertrieb der Heimspiele der niederländischen Nationalmannschaft abwickelt.

Die offiziellen Verkaufsphasen beginnen in der Regel etwa vier bis sechs Wochen vor dem angesetzten Spieltag. Inhaber einer Club Card und Mitglieder des offiziellen Fanclubs erhalten stets einige Tage vor dem öffentlichen Verkaufsstart bevorzugten Zugang.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, sodass Käufer sicher sein können, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Niederlande gegen Griechenland in der UEFA Nations League?

Während die genauen offiziellen Ticketpreise von einer dynamischen Preisstaffelung und Rabatten für KNVB-Mitglieder abhängen, sind offizielle Heimspiele der Nationalmannschaft in der Johan Cruyff ArenA in standardisierte Sitzplatzbereiche eingeteilt:

Kurzseite (hinter den Toren, Nord- und Südtribüne) : In der Regel die günstigsten offiziellen Sitzplatzkategorien (Kategorie 3/4). Die leidenschaftlichen Oranje-Heimblöcke befinden sich hauptsächlich auf der Südtribüne (Zuid). ( Preisspanne: 35 € bis 45 € )

Längsseite (Haupt- und Osttribüne) : Unterteilt in Oberrang (Kategorie 2) und Unterrang (Kategorie 1). Der Unterrang auf der Längsseite bietet die besten Sichtlinien nahe am Spielfeld und hat den höchsten regulären Originalpreis. ( Preisspanne: 45 € bis 80 € )

Auswärtsfanblock : Speziell für griechische Anhänger reserviert, in den oberen Eckbereichen gelegen (üblicherweise die Blöcke 416/417).

Behaltet kurz vor dem Spiel die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft für weitere Informationen im Blick, ebenso wie Zweitmarktplätze wie StubHub, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Alles, was ihr über die Johan Cruyff Arena wissen müsst

Die Johan Cruyff Arena ist das Kronjuwel der niederländischen Sportinfrastruktur. Sie liegt im Amsterdamer Stadtbezirk Zuidoost, ist die spektakuläre Heimat des AFC Ajax und der niederländischen Nationalmannschaft und bietet Platz für 56.120 Zuschauer, bei Musikkonzerten sogar für 71.000.

Weltweit ist sie als Vorreiter modernen Stadiondesigns bekannt und schlägt mühelos die Brücke zwischen historischen Fußballtraditionen und modernster Stadioninnovation.

Das Stadion wurde 1996 offiziell unter seinem ursprünglichen Namen Amsterdam ArenA eröffnet. Es wurde gebaut, um Ajax' geliebtes, aber veraltetes Stadion De Meer zu ersetzen, das mit der riesigen Fanbasis des Klubs nicht mehr Schritt halten konnte. 2018 wurde das Stadion offiziell in Johan Cruyff Arena umbenannt. Damit wurde der legendären Ajax-Nummer 14, die die ikonische Philosophie des „Total Football“ populär machte und 2016 verstarb, ein ewiges Denkmal gesetzt.

Unvergessliche Momente in der Johan Cruyff Arena

Pop-Königlichkeit : Tina Turner war 1996 der allererste Popstar, der dort auftrat. Kurz darauf folgte Michael Jackson, der 1997 während seiner HIStory World Tour fünf historische Konzerte ausverkaufte.

Real Madrid gegen Juventus (Champions-League-Finale 1998) : Das Stadion war Austragungsort des größten Klubspiels Europas. Ein einziges Tor von Predrag Mijatović sicherte Real Madrid einen 1:0-Sieg und beendete die 32-jährige Durststrecke auf den Europapokal.

Chelsea gegen Benfica (UEFA-Europa-League-Finale 2013) : Ein packendes Finale, in dem Fernando Torres für Chelsea traf, nur damit Benfica ausglich. In der 93. Minute stieg Branislav Ivanović hoch und köpfte einen dramatischen Treffer in der Nachspielzeit, der Chelsea zum Europa-League-Sieger machte.

Europas Pionierdach: Es war das erste Stadion in Europa mit einem vollständig einziehbaren Dach. Damals galt der Bau einer riesigen verschiebbaren Überdachung über einem Top-Stadion als enormes architektonisches Wagnis, das später zum globalen Industriestandard wurde.

Spiel Niederlande gegen Griechenland in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Niederlande gegen Griechenland: Die aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Niederlande (Nr. 9) gegen Griechenland (Nr. 46)

Die Niederlande eröffneten ihre UEFA-Nations-League-Kampagne und die „Xavi“-Ära mit einem Heim-Unentschieden gegen Deutschland, gefolgt von einem 2:1-Sieg gegen Serbien in Belgrad. Obwohl sie in der Gruppenphase der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Sommer ungeschlagen blieben, mit einem Unentschieden gegen Japan sowie Siegen gegen Schweden und Tunesien, schieden sie in der ersten K.o.-Runde aus und verloren im Elfmeterschießen gegen Marokko.

Griechenland startete furios in seine UEFA-Nations-League-Kampagne und feierte beeindruckende Auswärtssiege gegen Serbien (2:1) und Deutschland (1:0). Es war das erste Mal seit März 2025, dass sie zwei Auswärtsspiele in Folge gewannen, und zugleich der erste Sieg überhaupt seit zehn Monaten, womit eine Serie von fünf Spielen ohne Erfolg endete.

Niederlande gegen Griechenland: Jüngste direkte Duelle

Die Niederlande haben historisch klar die Oberhand gegen Griechenland: Sie gewannen neun ihrer bisherigen elf Duelle, erzielten 24 Tore und kassierten nur drei Gegentreffer.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams fand im Oktober 2023 in der Qualifikation zur UEFA EURO 2024 statt. Die Niederlande feierten in Athen einen dramatischen 1:0-Sieg, wobei Virgil van Dijk in der Nachspielzeit einen Elfmeter verwandelte.

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Niederlande NED 4 2 2 0 7 5 +2 8 S U S U 2 Griechenland GRI 4 2 2 0 5 3 +2 8 U U S S 3 Deutschland GER 4 1 2 1 3 2 +1 5 U S N U 4 Serbien SER 4 0 0 4 3 8 -5 0 N N N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg



