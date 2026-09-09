So kaufen Sie Tickets für El Clasico 2026: Tickets für Barcelona gegen Real Madrid, Informationen zum Spiel am 25. Oktober, La Liga und mehr

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Wann ist der nächste El Clásico?

La Liga - Spielwoche 10 25. Okt. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Wie man El-Clásico-Tickets kauft

Weil El Clásico das mit Abstand am stärksten nachgefragte Spiel im Klubfußball ist, folgt die Ticketfreigabe vor dem Erscheinen auf dem Sekundärmarkt über die offiziellen Vereinskanäle einem strengen Prioritätssystem:

Offizielle Freigaben für Vereinsmitglieder: Beide Klubs bevorzugen ihre offiziellen Mitglieder (Socios bei Real Madrid; Socios und Culés Premium beim FC Barcelona). Die Verkaufsfenster für Mitglieder öffnen sich ungefähr 7 bis 10 Tage vor dem Anpfiff, sodass für den allgemeinen freien Verkauf nur ein äußerst begrenztes Kontingent bleibt.

Freier Verkauf: Verbleibende reguläre Sitzplätze gehen 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag auf den offiziellen Vereinsportalen (realmadrid.com oder fcbarcelona.com) in den Verkauf. Diese sind in der Regel innerhalb von Sekunden ausverkauft.

Sekundärmarktplätze: Für internationale Reisende oder Fans, die die offiziellen Freigaben verpasst haben, bieten vertrauenswürdige Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine sichere Möglichkeit, verifizierte digitale Tickets lange im Voraus oder bis kurz vor dem Anpfiff zu kaufen.

VIP- & Hospitality-Pakete: Die zuverlässigste Möglichkeit, sich direkt über die Klubs Sitzplätze ohne Warteschlangen für Mitglieder zu sichern. VIP-Tickets umfassen Plätze auf der Längsseite im Unterrang, Zugang zu privaten Stadionlounges, gehobenes Catering und einen kostenlosen Barservice.

Wie viel kosten El-Clásico-Tickets?

Aufgrund der unerreichten weltweiten Nachfrage wird für El Clásico ein Aufpreis verlangt, der deutlich über dem Niveau normaler La-Liga-Spiele liegt:

Originalpreis : Reguläre Tickets zum Originalpreis beginnen bei etwa 120 € bis 150 € für Plätze im Oberrang oder hinter dem Tor (Fondos) und steigen auf 350 € bis 500 €+ für erstklassige zentrale Plätze auf der Längsseite (Tribuna / Lateral).

Sekundärmarkt : Auf Plattformen wie StubHub schwanken die Preise auf dem Sekundärmarkt je nach dynamischer Preisgestaltung. Tickets auf Einstiegsebene beginnen dort in der Regel bei 250 € bis 350 €, während Top-Plätze der Kategorie 1 für titelentscheidende Duelle 600 € bis 1.200 €+ kosten können.

VIP & Hospitality : Offizielle VIP-Erlebnispakete kosten je nach Lage im Stadion und enthaltenen Lounge-Leistungen zwischen 950 € und 2.500 €+ pro Sitzplatz.

Wo wird El Clásico ausgetragen?

Santiago Bernabéu

Das Santiago Bernabéu ist ein Stadion mit ausfahrbarem Dach in Madrid. Mit einer Kapazität von fast 80.000 Plätzen ist es das zweitgrößte Fußballstadion Spaniens und seit seiner Fertigstellung im Jahr 1947 die Heimat von Real Madrid.

Das Bernabéu ist eine der berühmtesten Fußballarenen der Welt und war viermal Austragungsort des Endspiels im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der UEFA Champions League (1957, 1969, 1980 & 2010) sowie des WM-Finales 1982, in dem Italien Westdeutschland mit 3:1 besiegte.

Abseits des Fußballs war das Bernabéu im Laufe der Jahre auch Gastgeber vieler internationaler und heimischer Musiklegenden, darunter Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, die Rolling Stones und zuletzt Taylor Swift während ihrer rekordverdächtigen Eras Tour.

Camp Nou

Das Camp-Nou-Stadion wurde 1957 als Ersatz für das alte Stadion Les Corts gebaut, das für die wachsende Fangemeinde des FC Barcelona zu klein geworden war.

Es wurde damals mit einer Kapazität von 93.053 Zuschauern zum größten Stadion Europas.

Neben zwei Endspielen im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League (1989 & 1999) und zwei Endspielen im Europapokal der Pokalsieger (1972 & 1982) war Camp Nou auch Schauplatz von Konzerten mit Top-Künstlern wie U2, Bruce Springsteen und Beyonce.

Nach der jüngsten Renovierung soll die Kapazität auf 105.000 Plätze steigen, wodurch es erneut das größte Stadion Europas nach Sitzplatzkapazität und das drittgrößte Fußballstadion der Welt wäre.