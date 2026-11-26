Al Nassr empfängt Al Shabab am Donnerstag, 26. November 2026, im Al-Awwal Park in Riad.

Beim letzten Ligaduell am 7. Mai 2026 feierte Al Nassr auswärts einen unterhaltsamen 4:2-Sieg, bei dem João Félix und Cristiano Ronaldo besonders überzeugten. Al Shabab will beim nächsten Aufeinandertreffen das Blatt wenden. In den jüngsten Duellen hatte die Mannschaft Mühe, die gefährliche Offensive von Al Nassr dauerhaft in Schach zu halten.

Hier erfahren Sie von GOAL alles Wichtige zu den Tickets für Al Nassr gegen Al Shabab, darunter Bezugsquellen und Preise.

Wann findet Al Nassr FC gegen Al Shabab in der Saudi Pro League statt?

Al Nassr gegen Al Shabab findet am Donnerstag, 26. November 2026, im Al-Awwal Park in Riad statt.

Wie kauft man Tickets für Al Nassr FC gegen Al Shabab in der Saudi Pro League?

Den Ticketinformationen für die anstehende Partie zufolge gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets für Al Ittihad gegen Al Ahli zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets für Spiele im Al-Awwal Park können direkt über die offiziellen Ticketplattformen oder Websites von Al Nassr FC gekauft werden.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub. Dort können Fans Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Was kosten Tickets für Al Nassr FC gegen Al Shabab in der Saudi Pro League?

Für das Spiel der Saudi Pro League zwischen Al Nassr FC und Al Shabab gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze / Oberrang (Hintertorbereich): In der Regel ab etwa 30 bis 75 SAR .

In der Regel ab etwa . Mittlere Platzkategorie und Seitenlinienplätze: Im Allgemeinen zwischen 90 und 250 SAR .

Im Allgemeinen zwischen . Kategorie 1 / Premiumplätze im Unterrang: Üblicherweise zwischen 250 und 600 SAR .

Üblicherweise zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Ab etwa 1.500 SAR, je nach exklusivem Catering und Zugang zur Lounge auch mehr.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Oberrang / Hintertorbereich auf dem Zweitmarkt: Ab etwa 70 bis 230 SAR , je nach Nachfrage und genauer Lage des Blocks.

Ab etwa , je nach Nachfrage und genauer Lage des Blocks. Unterrang an der Längsseite auf dem Zweitmarkt: Im Allgemeinen zwischen 300 und 870 SAR .

Im Allgemeinen zwischen . VIP-Lounge und Premium-Hospitality auf dem Zweitmarkt: Ab etwa 1.450 bis über 2.200 SAR.

Al Nassr FC gegen Al Shabab in der Saudi Pro League: Alles Wichtige

Die Form von Al Nassr FC und Al Shabab

Al Nassr hat wettbewerbsübergreifend vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:4 gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite im September. In der Saudi Pro League hat Al Nassr zuletzt viermal in Folge gewonnen, darunter mit 3:0 gegen Al Diriyah und 1:0 gegen Neom SC, bevor zuletzt ein 3:1 gegen Al-Faisaly folgte. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft elf Tore und zeigte unter Postecoglou konstant ihre Offensivstärke.

Al Shababs jüngste Bilanz ist durchwachsener. Von den letzten fünf Spielen gewann die Mannschaft zwei, spielte zweimal unentschieden und verlor einmal. Zuletzt gelang ein 3:1-Auswärtssieg bei Al Fateh. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Al-Faisaly und ein 3:0 gegen Al-Taawoun. Ein torloses Remis gegen Al-Fayha und eine 1:2-Niederlage gegen Al Kholood zu Beginn dieser Serie zeigen jedoch die Schwankungen, die Letsch abstellen will.

Al Nassr FC gegen Al Shabab: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Mai 2026 statt. Al Nassr gewann das Spiel der Saudi Pro League bei Al Shabab mit 4:2. Von den letzten fünf Duellen der Vereine gewann Al Nassr drei, bei einem Unentschieden und einer Niederlage. Dabei erzielte Al Nassr 14 Tore, Al Shabab neun. Die Bilanz spricht für die Gastgeber, die für Al Shabab in diesem Duell unabhängig vom Spielort schwer zu schlagen waren.