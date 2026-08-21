Werder Bremen trifft am Samstag, den 5. September 2026, im Weserstadion in Bremen auf RB Leipzig.

Die frühe Partie der Saison bietet Werder Bremen die Chance, zu Hause wichtige Punkte zu holen, während RB Leipzig früh in der Spielzeit Schwung aufbauen will. Im jüngsten Bundesliga-Duell am 4. April 2026 feierte RB Leipzig im Weserstadion einen 2:1-Sieg gegen Werder Bremen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Werder Bremen gegen RB Leipzig zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Werder Bremen gegen RB Leipzig in der Bundesliga?

Werder Bremen gegen RB Leipzig wird im Wohninvest Weserstadion in Bremen angepfiffen. Informieren Sie sich in Ihren lokalen TV-Programmen über die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region.

Bundesliga - Spielwoche 2 5. Sept. 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Werder Bremen gegen RB Leipzig kaufen?

Um Tickets für SV Werder Bremen gegen RB Leipzig im Weserstadion am Samstag, den 5. September 2026 zu kaufen, ohne Verweise auf Zweitplattformen oder Preise, folgen Sie den offiziellen Abläufen:

1. Offizielles Ticketportal des Klubs

Website des Klubs: Erstellen Sie ein Konto im offiziellen Ticketshop des SV Werder Bremen.

Vorverkauf & Mitgliederpriorität: Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten in der ersten Phase des Ticketverkaufs bevorzugten Zugang.

Freier Verkauf: Verbleibende Tickets gehen näher am Spieltag in den freien Verkauf.

2. Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Plätze ausverkauft sind, ist StubHub die Anlaufstelle, um verbleibende Tickets zu finden, mit Angeboten in verschiedenen Preisklassen und Blöcken.

Mobile Tickets werden sofort übertragen, was bei einem späten Kauf kurz vor dem Anpfiff praktisch ist.

3. Ticketzustellung & Zugang

Digitale Tickets: Offizielle Käufe werden digital als Mobile Tickets oder Print-at-Home-Dokumente zugestellt.

Zugang am Spieltag: Mobile Tickets können direkt an den Drehkreuzen des Weserstadions gescannt werden.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Werder Bremen gegen RB Leipzig?

Die offiziellen Ticketpreise für Heimspiele des SV Werder Bremen im Weserstadion variieren je nach Sitzkategorie und Rang:

Geschätzte Ticketpreisspannen (Nennwert)

Stehplatztickets (Ostkurve / Fan-Zone):

Regulär: 17 € bis 20 € Ermäßigt: 11 € bis 15 €

Sitzplatztickets (Nord-, Süd- & Westtribüne):

Kategorie 1 (zentral / Unterrang der Haupttribüne): 60 € bis 75 € Kategorie 2–3 (Seite / Ecke Oberrang): 40 € bis 55 € Kategorie 4 (hinter dem Tor / obere Ecke): 30 € bis 38 €

Auswärtsbereich (RB-Leipzig-Block, Westtribüne):

Stehplatz: ~17 € bis 19 €



Werder Bremen gegen RB Leipzig in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Werder Bremen gegen RB Leipzig

Die vergangenen fünf Spiele von Werder Bremen waren allesamt Testspiele in der Vorbereitung. Die Bilanz lautet zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 15. August mit einer 0:1-Niederlage gegen Auxerre. Zuvor spielte Bremen im Sommer zweimal 2:2 gegen Paderborn und feierte Siege gegen Energie Cottbus, dabei erzielte das Team auswärts vier Tore, sowie gegen Bochum mit 2:0. In diesen fünf Spielen erzielte Bremen acht Tore und kassierte fünf.

Die Form von RB Leipzig in der Vorbereitung zeichnet ein gemischtes Bild. In den fünf Testspielen gab es drei Siege und zwei Niederlagen, zuletzt ein 1:3 gegen Bayern München am 15. August im Telekom Cup. Anfang August verlor Leipzig zudem mit 0:2 gegen Leeds United. Positiv war dagegen der 4:0-Sieg gegen den SC Verl, das überzeugendste Resultat des Sommers, sowie knappe Siege gegen Ingolstadt und VSG Altglienicke. Leipzig erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte fünf.

Werder Bremen gegen RB Leipzig: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Bundesliga-Duell zwischen diesen beiden Klubs fand am 4. April 2026 statt, als RB Leipzig mit 2:1 im Wohninvest Weserstadion gewann. In den vergangenen fünf Bundesliga-Begegnungen hat Leipzig die bessere Bilanz mit drei Siegen gegenüber keinem von Bremen, dazu kommen zwei Unentschieden. Leipzig erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore, Bremen dagegen vier, was die Dominanz in den jüngsten direkten Duellen unterstreicht.

Werder Bremen gegen RB Leipzig: Tabellenstand

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht Werder Bremen auf Platz 18, während RB Leipzig Rang 14 belegt.