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So bekommt man Tickets für Werder Bremen gegen RB Leipzig: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Werder Bremen trifft in der Bundesliga auf RB Leipzig. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Werder Bremen trifft am Samstag, den 5. September 2026, im Weserstadion in Bremen auf RB Leipzig.

Die frühe Partie der Saison bietet Werder Bremen die Chance, zu Hause wichtige Punkte zu holen, während RB Leipzig früh in der Spielzeit Schwung aufbauen will. Im jüngsten Bundesliga-Duell am 4. April 2026 feierte RB Leipzig im Weserstadion einen 2:1-Sieg gegen Werder Bremen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Werder Bremen gegen RB Leipzig zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Werder Bremen gegen RB Leipzig in der Bundesliga?

Werder Bremen gegen RB Leipzig wird im Wohninvest Weserstadion in Bremen angepfiffen. Informieren Sie sich in Ihren lokalen TV-Programmen über die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region.

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Bundesliga - Spielwoche 2
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Wie kann man Bundesliga-Tickets für Werder Bremen gegen RB Leipzig kaufen?

Um Tickets für SV Werder Bremen gegen RB Leipzig im Weserstadion am Samstag, den 5. September 2026 zu kaufen, ohne Verweise auf Zweitplattformen oder Preise, folgen Sie den offiziellen Abläufen:

1. Offizielles Ticketportal des Klubs

  • Website des Klubs: Erstellen Sie ein Konto im offiziellen Ticketshop des SV Werder Bremen.
  • Vorverkauf & Mitgliederpriorität: Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten in der ersten Phase des Ticketverkaufs bevorzugten Zugang.
  • Freier Verkauf: Verbleibende Tickets gehen näher am Spieltag in den freien Verkauf.

2. Zweitmarkt

  • Wenn die offiziellen Plätze ausverkauft sind, ist StubHub die Anlaufstelle, um verbleibende Tickets zu finden, mit Angeboten in verschiedenen Preisklassen und Blöcken.
  • Mobile Tickets werden sofort übertragen, was bei einem späten Kauf kurz vor dem Anpfiff praktisch ist.

3. Ticketzustellung & Zugang

  • Digitale Tickets: Offizielle Käufe werden digital als Mobile Tickets oder Print-at-Home-Dokumente zugestellt.
  • Zugang am Spieltag: Mobile Tickets können direkt an den Drehkreuzen des Weserstadions gescannt werden.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Werder Bremen gegen RB Leipzig?

Die offiziellen Ticketpreise für Heimspiele des SV Werder Bremen im Weserstadion variieren je nach Sitzkategorie und Rang:

Geschätzte Ticketpreisspannen (Nennwert)

  • Stehplatztickets (Ostkurve / Fan-Zone):
    • Regulär: 17 € bis 20 €
    • Ermäßigt: 11 € bis 15 €
  • Sitzplatztickets (Nord-, Süd- & Westtribüne):
    • Kategorie 1 (zentral / Unterrang der Haupttribüne): 60 € bis 75 €
    • Kategorie 2–3 (Seite / Ecke Oberrang): 40 € bis 55 €
    • Kategorie 4 (hinter dem Tor / obere Ecke): 30 € bis 38 €
  • Auswärtsbereich (RB-Leipzig-Block, Westtribüne):
    • Stehplatz: ~17 € bis 19 €

Werder Bremen gegen RB Leipzig in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Werder Bremen gegen RB Leipzig

Die vergangenen fünf Spiele von Werder Bremen waren allesamt Testspiele in der Vorbereitung. Die Bilanz lautet zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 15. August mit einer 0:1-Niederlage gegen Auxerre. Zuvor spielte Bremen im Sommer zweimal 2:2 gegen Paderborn und feierte Siege gegen Energie Cottbus, dabei erzielte das Team auswärts vier Tore, sowie gegen Bochum mit 2:0. In diesen fünf Spielen erzielte Bremen acht Tore und kassierte fünf.

Die Form von RB Leipzig in der Vorbereitung zeichnet ein gemischtes Bild. In den fünf Testspielen gab es drei Siege und zwei Niederlagen, zuletzt ein 1:3 gegen Bayern München am 15. August im Telekom Cup. Anfang August verlor Leipzig zudem mit 0:2 gegen Leeds United. Positiv war dagegen der 4:0-Sieg gegen den SC Verl, das überzeugendste Resultat des Sommers, sowie knappe Siege gegen Ingolstadt und VSG Altglienicke. Leipzig erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte fünf.

SVW

SVW - Form

SCP
U2-2
SCP
U2-2
AJA
N0-1
LSK
S0-3
SCF
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RBL

RBL - Form

VEL
S4-0
LEE
N2-0
FCB
N3-1
ETR
S0-6
BMG
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Werder Bremen gegen RB Leipzig: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Bundesliga-Duell zwischen diesen beiden Klubs fand am 4. April 2026 statt, als RB Leipzig mit 2:1 im Wohninvest Weserstadion gewann. In den vergangenen fünf Bundesliga-Begegnungen hat Leipzig die bessere Bilanz mit drei Siegen gegenüber keinem von Bremen, dazu kommen zwei Unentschieden. Leipzig erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore, Bremen dagegen vier, was die Dominanz in den jüngsten direkten Duellen unterstreicht.

Head to Head

Werder BremenUnentschiedenRB Leipzig
0
2
3
Bundesliga
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Werder Bremen
SVW
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
END
Bundesliga
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RB Leipzig
RBL
2
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Werder Bremen
SVW
0
END
Bundesliga
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Werder Bremen
SVW
0
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RB Leipzig
RBL
0
END
Bundesliga
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RB Leipzig
RBL
4
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Werder Bremen
SVW
2
END
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
END
4Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Werder Bremen gegen RB Leipzig: Tabellenstand

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht Werder Bremen auf Platz 18, während RB Leipzig Rang 14 belegt.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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