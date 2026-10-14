Werder Bremen empfängt Hoffenheim am Samstag, 31. Oktober 2026, im Wohninvest Weserstadion.

Die Duelle zwischen dem SV Werder Bremen und der TSG Hoffenheim waren über mehrere Bundesliga-Spielzeiten hinweg oft umkämpft. Beide Mannschaften lieferten sich dabei denkwürdige torreiche Begegnungen. Im jüngsten Ligaduell im Mai 2026 feierte Hoffenheim auswärts einen knappen 1:0-Sieg gegen Bremen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Werder Bremen gegen Hoffenheim wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Hoffenheim?

Das Spiel zwischen Werder Bremen und Hoffenheim beginnt am Samstag, 31. Oktober 2026, im Wohninvest Weserstadion.

Bundesliga - Spielwoche 8 31. Okt. 2026 - 10:30 Wohninvest WESERSTADION

Wie kann man Tickets für das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Hoffenheim kaufen?

Wer Tickets für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und der TSG Hoffenheim kaufen möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Welche infrage kommt, hängt davon ab, ob Ihr offizielle Verkaufsstellen oder Zweitmarkt-Plattformen bevorzugt:

1. Offizielle Verkaufskanäle der Vereine

Offizielle Ticketshops der Vereine: Am zuverlässigsten und sichersten bekommt Ihr Tickets zum regulären Preis direkt über die offizielle Website des SV Werder Bremen, da Bremen im Wohninvest Weserstadion zu Hause spielt, oder über das offizielle Ticketportal der TSG Hoffenheim für Mitglieder- oder Gästekontingente.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Hoffenheim?

Die Ticketpreise für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und der TSG Hoffenheim unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr über die offiziellen Verkaufskanäle der Vereine oder über Ticketbörsen auf dem Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Verkaufskanäle der Vereine

Stehplatz- und Fan-Tickets: Reguläre Stehplatzkarten direkt vom Verein kosten für Mitglieder und Ermäßigungsberechtigte in der Regel ab etwa 15 bis 20 Euro .

Reguläre Sitzplätze (Ober- und Unterrang): Reguläre Sitzplätze aus dem offiziellen Vereinsverkauf kosten je nach Block und Sicht ungefähr 30 bis 80 Euro .

VIP- und Hospitality-Pakete: Die vom Verein angebotenen Premium-Hospitality-Angebote am Spieltag mit erweitertem Lounge-Zugang beginnen bei 112 Euro und reichen preislich darüber hinaus.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Sitzplätze aus dem Weiterverkauf: Die günstigsten Angebote und Plätze mit eingeschränkter Sicht beginnen in der Regel bei etwa 55 bis 68 Euro .

Reguläre Sitzplätze aus dem Weiterverkauf: Reguläre Plätze an der Längsseite oder in mittleren Rängen kosten je nach Nachfrage und Nähe zum Spielfeld zwischen 90 und 250 Euro .

Premium- und VIP-Angebote aus dem Weiterverkauf: Plätze in besonders guter Lage oder kurzfristig erhältliche VIP-Pakete kosten zwischen 400 und mehr als 1.600 Euro .

Werder Bremen gegen Hoffenheim in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von Werder Bremen und Hoffenheim

Werder Bremen hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann Bremen in der Bundesliga mit 3:2 gegen Augsburg. Zuvor gab es in dieser Serie auch einen 3:1-Sieg gegen RB Leipzig. Der einzige Makel war eine 1:4-Niederlage gegen Freiburg. Bremen erzielte in diesen fünf Partien elf Tore, kassierte allerdings auch sieben Gegentreffer. Das deutet auf eine Mannschaft hin, die Chancen herausspielt, defensiv aber anfällig sein kann.

Hoffenheim hat nur eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen und in diesem Zeitraum vier Niederlagen hinnehmen müssen. Der einzige Erfolg war ein 2:1-Sieg in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. Seitdem verlor Hoffenheim gegen Paderborn, OFI Kreta, Borussia Dortmund und den FC Köln. In diesen fünf Partien erzielte die Mannschaft sechs Tore und kassierte elf Gegentreffer. Diese Bilanz spiegelt die Unbeständigkeit wider, an der Ilzer arbeitet.

Werder Bremen gegen Hoffenheim: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im Mai 2026 statt, als Hoffenheim zu Hause in der Bundesliga mit 1:0 gewann. Zuvor hatte Hoffenheim Bremen im Januar 2026 im Wohninvest Weserstadion mit 2:0 besiegt. Von den fünf jüngsten Pflicht- und Freundschaftsspielen im Datensatz gewann Hoffenheim vier, während Bremen noch keinen Sieg verbuchen konnte. Die Gäste erzielten in diesen Begegnungen neun Tore, Bremen zwei.