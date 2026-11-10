Das Nordderby, wörtlich das „Derby des Nordens“, zählt zu den traditionsreichsten und intensivsten Rivalitäten im deutschen Fußball. Am 22. November 2026 empfängt der SV Werder Bremen seinen norddeutschen Nachbarn und historischen Rivalen Hamburger SV im Weserstadion zu einem spannenden Bundesliga-Duell.

GOAL hat alle wichtigen Informationen für Euch, damit Ihr Euch die besten Plätze für dieses Spiel sichern könnt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr jetzt an Tickets kommt.

Wann beginnt das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV?

Das Spiel zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV wird im Wohninvest Weserstadion in Bremen angepfiffen. Offizielle Informationen zur Übertragung liegen für diese Partie derzeit nicht vor.

Bundesliga - Spielwoche 10 22. Nov. 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

Wo kann man Tickets für das Nordderby kaufen?

Am besten kauft Ihr Tickets für das Nordderby direkt über die offizielle Ticket-Website des SV Werder Bremen. Beim Kauf über den Verein könnt Ihr sicher sein, dass die Tickets echt sind und Ihr den ursprünglichen Preis bezahlt. Angesichts der enormen Nachfrage unter den Fans vor Ort dürften die Tickets auf der offiziellen Plattform allerdings äußerst schnell ausverkauft sein.

StubHub ist eine sehr verlässliche Alternative, falls die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind. So könnt Ihr Euch dennoch einen Platz für den Spieltag sichern.

Wie viel kosten Tickets für das Nordderby?

Reguläre Tickets zum Originalpreis sind über die offizielle Ticketplattform von Werder Bremen üblicherweise ab etwa 40 Euro erhältlich. Die Preise variieren je nach Kategorie und Lage des Platzes im Weserstadion. Premiumplätze kosten deutlich mehr.

Sollte das offizielle Kartenkontingent ausverkauft sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine weitere Möglichkeit, sich kurzfristig noch Plätze zu sichern. Die Preise für diese stark nachgefragte Partie beginnen dort bei etwa 155 Euro.

Werder Bremen gegen Hamburger SV in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Werder Bremen gegen Hamburger SV: Die Form

Werder Bremen hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Dabei erzielte die Mannschaft acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Zuletzt verlor Werder in der Bundesliga auswärts beim VfB Stuttgart mit 0:1. Damit endete eine Serie, zu der ein 2:0-Sieg in Hoffenheim und ein 3:2-Erfolg bei Mainz 05 gehört hatten. Das einzige Unentschieden in diesem Zeitraum war ein 2:2 gegen Paderborn.

Die Bilanz des Hamburger SV aus den letzten fünf Spielen fällt wechselhafter aus: zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen bei sieben erzielten und sieben kassierten Toren. Zuletzt gewann der HSV in der Bundesliga mit 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Zuvor verlor er in der Liga mit 1:3 gegen Eintracht Frankfurt und schied auch im DFB-Pokal gegen denselben Gegner mit dem gleichen Ergebnis aus.

Werder Bremen gegen Hamburger SV: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 18. April 2026 in der Bundesliga aufeinander. Werder Bremen gewann dabei zu Hause mit 3:1. Zuvor hatte der Hamburger SV im Dezember 2025 im eigenen Stadion einen 3:2-Sieg gefeiert. In den fünf jüngsten erfassten direkten Duellen, die in der Bundesliga und der 2. Bundesliga stattfanden, verbuchten beide Mannschaften jeweils zwei Siege. Ein Ergebnis fiel mit einem Tor Vorsprung zugunsten Bremens aus.