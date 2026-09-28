Wales trifft am 4. Oktober 2026 im Cardiff City Stadium in Cardiff in einem spannenden Gruppenspiel der UEFA Nations League auf Dänemark. In diesem hochkarätigen Duell der Gruppe D stehen sich zwei dynamische europäische Mannschaften gegenüber, die wichtige Turnierpunkte holen wollen.

GOAL liefert euch alle wichtigen Details, die ihr braucht, um euch euren Platz im Cardiff City Stadium zu sichern. Hier erfahrt ihr alles über offizielle Ticketanbieter, Optionen auf dem Zweitmarkt, Preisinformationen und wie ihr euch noch heute eure Tickets sichern könnt.

Wann ist der Anstoß bei Wales gegen Dänemark in der UEFA Nations League A?

Wales gegen Dänemark wird am Donnerstag, den 1. Oktober 2026, um 19:45 Uhr BST im Cardiff City Stadium in Cardiff angepfiffen.

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 4. Okt. 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Wo kann man Tickets für Wales gegen Dänemark kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Football Association of Wales (FAW) gekauft werden, das den Primärverkauf für Heimspiele der walisischen Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist eure erste Anlaufstelle, um Tickets zum Originalpreis während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen zu sichern.

Wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind Zweitplattformen wie Ticombo eine gute Option.

Wie viel kosten Tickets für Wales gegen Dänemark?

Die Standardticketpreise im offiziellen FAW-Ticketportal beginnen in der Regel bei 35 € für Sitzplätze im allgemeinen Verkauf hinter den Toren. Je nach Sitzkategorie und Lage im Cardiff City Stadium steigen die Preise.

Auf Zweitmarktplätzen wie Ticombo beginnen die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt derzeit bei 58 € pro Sitzplatz. Die endgültigen Preise schwanken je nach Block, Lage und aktueller Marktnachfrage.

Wales gegen Dänemark in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Wales gegen Dänemark

Wales hat eines der letzten fünf Spiele gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren, dabei elf Tore erzielt und acht kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Rumänien in einem Freundschaftsspiel im Juni. Davor spielte Wales jeweils 1:1 gegen Ghana und Nordirland, verlor in der WM-Qualifikation insgesamt mit 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina und besiegte Nordmazedonien in der vorherigen Qualifikationsrunde mit 7:1.

Dänemark kommt in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, bei acht erzielten und acht kassierten Toren. Das jüngste Spiel endete 0:0 gegen die DR Kongo in einem Freundschaftsspiel. Zuvor schied Dänemark in der WM-Qualifikation mit einem Gesamtergebnis von 2:2 gegen Tschechien aus, besiegte Nordmazedonien mit 4:0, verlor 2:4 gegen Schottland und spielte 2:2 gegen Belarus.

Wales gegen Dänemark: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen zwischen Wales und Dänemark fand bei der Euro 2020 im Juni 2021 statt, als Dänemark in Amsterdam mit 4:0 gewann. In den letzten vier erfassten Spielen gewann Dänemark dreimal und Wales einmal, Unentschieden gab es keine. Dänemark holte in der UEFA Nations League B 2018 einen 2:0- und einen 2:1-Sieg, während der einzige Sieg von Wales in diesem Datensatz aus einem Freundschaftsspiel im November 2008 stammt.



