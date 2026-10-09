So bekommt man Tickets für Villarreal gegen Elche: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Villarreal trifft am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Estadio de la Ceramica auf Elche.

Beide Teams werden unbedingt alle drei Punkte holen wollen, um ihre Position früh in der Saison zu verbessern. Beim vorherigen Ligaduell an diesem Ort im März 2026 setzte sich Villarreal mit 2:1 gegen Elche durch.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Villarreal gegen Elche wissen müssen, einschließlich, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Villarreal gegen Elche in LaLiga?

La Liga - Spielwoche 9 17. Okt. 2026 - 10:15 Estadio de la Ceramica

Wie kann man Tickets für Villarreal gegen Elche in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Villarreal gegen Elche im Estadio de la Cerámica zu kaufen, stehen Ihnen im Wesentlichen diese Optionen zur Verfügung:

1. Offizielle Website oder Tageskasse des Villarreal CF

Die direkteste und verlässlichste Option ist der Ticketkauf über die offizielle Online-Ticketplattform des Villarreal CF. Alternativ können Sie sie persönlich an der Tageskasse des Estadio de la Cerámica oder in offiziellen Teamshops in Villarreal kaufen. Reguläre Eintrittskarten gehen in der Regel einige Wochen vor dem Spieltag in den Verkauf.

2. VIP- und Hospitality-Optionen

Für spezielle Sitzplätze, Zugang zu Lounges oder Speise- und Getränkepakete können offizielle Hospitality-Tickets direkt über Villarreals VIP-Ticketportal oder spezielle Ticketanbieter gebucht werden.

3. Sekundärmarktplätze

Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, bieten sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Wiederverkaufstickets von Verkäufern an.

Wie viel kosten LaLiga-Tickets für Villarreal gegen Elche?

Die Ticketpreise für Villarreal gegen Elche im Estadio de la Cerámica variieren je nachdem, wo Sie sie kaufen und in welcher Sitzplatzkategorie:

1. Offizieller Direktverkauf:

Beim direkten Kauf über die offizielle Ticketstelle oder das Online-Portal des Villarreal CF liegen reguläre Erwachsenentickets in der Regel zwischen 20 € und 50 € (zuzüglich einer kleinen Verwaltungsgebühr von rund 2,50 €).

Hinter den Toren (Fondo Norte / Fondo Sur): 20 € – 25 €

Seiten (Preferencia / Tribuna): 35 € – 50 € Super Tribuna & Hospitality: 150 €+



2. Sekundärmarktplätze & Wiederverkauf

Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen Wiederverkaufstickets für reguläre Plätze in der Regel bei etwa 50 € bis 60 €, während Premiumplätze oder Plätze mit besserer Sicht je nach Nachfrage deutlich teurer sein können.

Villarreal gegen Elche in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Villarreal und Elche

Villarreal hat eines der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, keines unentschieden gespielt und vier verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Sieg bei Malaga in LaLiga am 17. September, womit eine schwierige Phase beendet wurde. Davor verlor das Team mit 1:2 gegen Real Betis und mit 2:3 gegen Borussia Dortmund in der Champions League. In diesen fünf Spielen erzielte Villarreal acht Tore und kassierte zehn.

Elche hat keines der letzten fünf LaLiga-Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und vier verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Real Madrid, zuvor setzte es in dieser Serie ein 0:5 gegen Barcelona. Anselmis Mannschaft erzielte in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte 15.

Villarreal gegen Elche: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand im März 2026 statt, als Villarreal im Estadio de la Ceramica in LaLiga mit 2:1 gewann. Davor gewann Elche beim Aufeinandertreffen im Januar 2026 mit 3:1. In den vergangenen fünf direkten Duellen in LaLiga kommt Villarreal auf drei Siege, Elche auf zwei, Unentschieden gab es keine.