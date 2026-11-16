Viking empfängt Feyenoord am Dienstag, dem 8. Dezember 2026, in der Lyse Arena in Stavanger.

Das anstehende Spiel in der UEFA Champions League ist die erste Pflichtspielbegegnung zwischen dem norwegischen Klub Viking FK und dem niederländischen Spitzenklub Feyenoord überhaupt. Beide Vereine wollen in dieser wichtigen Partie der Ligaphase nach einem schwierigen Start in ihre jeweilige Europapokalsaison die Wende schaffen.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Viking gegen Feyenoord wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Viking gegen Feyenoord in der Champions League?

Viking gegen Feyenoord findet am Dienstag, dem 8. Dezember 2026, in der Lyse Arena in Stavanger statt.

Champions League - Spielwoche 6 8. Dez. 2026 - 12:45 Lyse Arena

Wie kann man Tickets für Viking gegen Feyenoord in der Champions League kaufen?

Für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen Viking und Feyenoord gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinswebsite (Viking FK): Der direkteste, sicherste und zuverlässigste Weg zu Tickets führt über das offizielle Ticketportal von Viking FK. Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder erhalten in der Regel zuerst Zugang zu einem exklusiven Vorverkauf, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

Der direkteste, sicherste und zuverlässigste Weg zu Tickets führt über das offizielle Ticketportal von Viking FK. Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder erhalten in der Regel zuerst Zugang zu einem exklusiven Vorverkauf, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen. Offizielles Gästekontingent (Feyenoord): Wer den niederländischen Gastverein unterstützt, muss Tickets direkt über die offiziellen Ticketkanäle von Feyenoord kaufen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Viking gegen Feyenoord in der Champions League?

Für das Champions-League-Spiel zwischen Viking und Feyenoord gelten folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten üblicherweise etwa 40 € bis 90 € .

Kosten üblicherweise etwa . Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber: Die Preise beginnen bei etwa 35 € bis 75 €.

Die Preise beginnen bei etwa VIP- und Hospitality-Pakete: Beginnen üblicherweise bei etwa 250 € bis 500 € und mehr.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Hintertortribüne und Oberränge: Ab etwa 2.150 € bis 2.400 € .

Ab etwa . Längstribüne und Premium-Sitzplatzbereiche: Häufig für 2.900 € bis 3.000 € und mehr im Angebot.

Viking gegen Feyenoord in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Viking und Feyenoord

Viking hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gelang in der Eliteserien ein 5:1 gegen KFUM. Auf den 4:1-Sieg gegen Sabah FK in der Champions League ließ Viking damit einen souveränen Erfolg in der heimischen Liga folgen. In den fünf Partien erzielte Viking 18 Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Die 2:3-Niederlage gegen Bodø/Glimt und das 1:3 gegen Aston Villa im Europapokal zeigen allerdings, dass das Team gegen starke Gegner anfällig bleibt.

Feyenoord hat von seinen letzten fünf Spielen eines gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Zuletzt setzte es in der Eredivisie eine 3:5-Niederlage gegen sc Heerenveen, nachdem Feyenoord in der Champions League mit 0:3 gegen Inter Mailand verloren hatte. In diesen fünf Spielen erzielte Feyenoord sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer. Diese Bilanz unterstreicht die defensive Anfälligkeit, die Van Bronckhorsts Mannschaft derzeit zeigt.

Viking gegen Feyenoord: Die bisherigen Duelle

Zu früheren Begegnungen zwischen Viking und Feyenoord liegen keine Daten vor. Das Spiel in der Lyse Arena ist für die beiden Vereine ein seltenes Aufeinandertreffen auf diesem Niveau.