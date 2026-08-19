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So bekommt man Tickets für VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Der VfB Stuttgart trifft in der Bundesliga auf den 1. FC Köln. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Der VfB Stuttgart trifft am Freitag, den 4. September 2026, in der MHPArena in Stuttgart auf den FC Koeln. 

Stuttgart geht mit dem Ziel in die Partie, eine laufende Serie von sechs ungeschlagenen Spielen gegen den FC Koeln zu wahren, nachdem das vorherige direkte Duell mit 3:1 gewonnen wurde. Beide Teams gehen auf der Suche nach frühem Schwung in die neue Saison, wobei Stuttgart seine Heimstärke in der MHPArena verteidigen will, während der FC Koeln einen wichtigen Auswärtssieg holen möchte, um die dominante Serie des Gegners zu stoppen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für VfB Stuttgart gegen FC Koeln wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß des Bundesliga-Spiels zwischen VfB Stuttgart und FC Koeln?

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Bundesliga - Spielwoche 2
MHPArena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für VfB Stuttgart gegen FC Koeln kaufen?

1. Offizieller Verkauf des Heimklubs (VfB Stuttgart)

  • Kaufen Sie direkt über die offizielle Ticket-Website des gastgebenden Klubs.
  • Der Verkauf beginnt einige Wochen vor dem Spieltag, wobei Klubmitglieder Vorrang haben, bevor der freie Verkauf startet.
  • Falls ausverkauft, prüfen Sie das offizielle Tickettauschportal des Klubs auf Weiterverkäufe zum Originalpreis durch Dauerkarteninhaber.

2. Auswärtsfanblock (FC Koeln)

  • Fans der Gastmannschaft sollten Tickets ausschließlich über das offizielle Portal des Auswärtsklubs kaufen, um im vorgesehenen Gästebereich zu sitzen.

3. Sekundäre Ticketplattformen

  • Tickets sind häufig auch auf Weiterverkaufsplattformen von Drittanbietern wie StubHub zu finden, wobei die Preise in der Regel über dem Originalpreis liegen und die Verfügbarkeit variiert.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für VfB Stuttgart gegen FC Koeln?

Die Standardpreise für Bundesliga-Spiele in der MHPArena variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufkanal:

  • Offizieller Preis (Originalpreis): Direkt beim gastgebenden Klub kosten Standardtickets in der Regel zwischen 15 € und 80 €, wobei Stehplatzblöcke am günstigsten sind und zentrale Sitzplatzblöcke am oberen Ende liegen.
  • Zweitmarkt: Auf Drittanbieter-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise für einfache Eintrittskarten bei etwa 60 € bis 105 € und steigen mit der Nachfrage, je näher der Spieltag rückt.

VfB Stuttgart gegen FC Koeln in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von VfB Stuttgart gegen FC Koeln

Stuttgart geht nach einer durchwachsenen Vorbereitung in die Bundesliga-Saison und verbuchte in fünf Freundschaftsspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 15. August mit einer 0:1-Niederlage gegen Fulham, nachdem eine Woche zuvor Everton mit 3:1 besiegt worden war. In diesen fünf Spielen erzielte Stuttgart 17 Tore und kassierte vier, wobei besonders der eindrucksvolle 8:1-Sieg gegen Kickers Offenbach herausstach.

Die Form des Koeln in der Vorbereitung war überwiegend positiv. Wagners Team gewann drei seiner letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal, wobei die einzige Niederlage ein 1:5 in der Bundesliga gegen Bayern Munich im Mai war. Das jüngste Spielprogramm endete mit zwei Siegen in Folge gegen Real Sociedad, 2:1 und 2:0, zudem gelangen acht unbeantwortete Treffer gegen Bergisch Gladbach. Koeln erzielte in diesen fünf Partien 15 Tore und kassierte sechs.

VFB

VFB - Form

PAR
U2-2
EVE
S3-1
FUL
N1-0
HRO
S0-4
FCB
N5-1
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
KÖL

KÖL - Form

BSC
U2-2
RSO
S2-0
RSO
S2-1
WUK
S1-2
TSG
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

VfB Stuttgart gegen FC Koeln: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 14. Februar 2026 statt, als Stuttgart in der Bundesliga mit 3:1 in der MHPArena gewann. In den letzten fünf direkten Duellen in diesem Wettbewerb hat Stuttgart die bessere Bilanz mit drei Siegen gegenüber einem des Koeln, dazu kommt ein Unentschieden. Stuttgart erzielte in diesen fünf Begegnungen 11 Tore und kassierte fünf.

Head to Head

VfB StuttgartUnentschieden1. FC Köln
4
1
0
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VfB Stuttgart
VFB
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1. FC Köln
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KÖL
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VFB
2
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1. FC Köln
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1
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1. FC Köln
KÖL
0
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VFB
2
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3
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1. FC Köln
KÖL
0
END
11Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

VfB Stuttgart gegen FC Koeln: Tabellenstand

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht der VfB Stuttgart auf Platz 17, während der FC Koeln Rang 8 belegt.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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