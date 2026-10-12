Der VfB Stuttgart empfängt Borussia Mönchengladbach am Freitag, 23. Oktober 2026, in der MHP Arena in Stuttgart.

Der VfB Stuttgart hat vier seiner letzten fünf Duelle mit Mönchengladbach gewonnen, darunter einen deutlichen 3:0-Auswärtssieg beim jüngsten Aufeinandertreffen im Januar 2026. Borussia Mönchengladbach will nach Niederlagen in allen vier ersten Ligaspielen seine Defensivprobleme in den Griff bekommen.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt das Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach?

Bundesliga - Spielwoche 7 23. Okt. 2026 - 14:30 MHPArena

Wie kauft man Tickets für das Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach?

Für das Spiel VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach in der MHP Arena gibt es mehrere gängige Möglichkeiten, Tickets zu kaufen: über die offiziellen Kanäle der Vereine oder über Zweitmarkt-Plattformen.

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketshop des VfB Stuttgart: Am direktesten lassen sich Tickets über den offiziellen Online-Ticketshop des VfB Stuttgart kaufen. : Am sichersten und zuverlässigsten ist der Kauf direkt über den offiziellen Online-Ticketshop des VfB Stuttgart.

Offizielles Gästekontingent (Borussia Mönchengladbach): Wer im Gästebereich sitzen möchte, erhält Tickets über die offiziellen Verkaufskanäle von Borussia Mönchengladbach. Sie werden an registrierte Mitglieder und über das Fanclub-Netzwerk vergeben.

2. Ticket-Zweitmärkte

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Angebote der Vereine vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach?

Die Ticketpreise für VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach in der MHP Arena unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Ihr die Karten zum Originalpreis über die offiziellen Vereinskanäle oder über Zweitmarkt-Plattformen kauft:

1. Offizielle Originalpreise

Beim Kauf über den offiziellen Ticketshop des VfB Stuttgart oder das Gästekontingent liegen die Preise in den offiziellen Bundesliga-Kategorien üblicherweise in folgenden Bereichen:

Stehplätze: Etwa 18 bis 25 Euro

Reguläre Sitzplätze (Kurven/Oberrang): Ungefähr 35 bis 55 Euro

Sitzplätze der Kategorie 1 (Haupt- und Gegentribüne/Unterrang): Etwa 60 bis 90 Euro und mehr

VIP und Hospitality: Ab 250 Euro und mehr , je nach Paket bis zu mehreren Hundert Euro.

2. Ticket-Zweitmärkte

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Einstiegspreise: Weiterverkaufte Tickets für Plätze im Oberrang beginnen in der Regel bei etwa 45 bis 115 Euro .

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Je nach Verfügbarkeit und Block liegen die durchschnittlichen Zweitmarktpreise bei 110 bis 500 Euro und mehr pro Platz.

VIP-/Premium-Tickets im Weiterverkauf: Können mehr als 1.000 Euro kosten.

VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach: Die Form

Stuttgart hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen und drei verloren. Dabei erzielte der VfB neun Tore und kassierte acht Gegentreffer. Zuletzt gab es in der Bundesliga eine 0:1-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund. Zuvor gelangen ein 4:1-Sieg in der Bundesliga gegen den FC Köln und ein 3:1-Erfolg in der Champions League gegen Viking. Niederlagen gegen Hoffenheim und Bayern München, gegen das der VfB mit 1:5 verlor, verdeutlichen jedoch die Unbeständigkeit, die seine bisherige Saison prägt.

Mönchengladbach hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen: das 5:0 im DFB-Pokal gegen den TSV Schott Mainz. In der Bundesliga gingen alle vier Partien verloren, dabei kassierte Borussia 16 Gegentore. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 2:4-Heimniederlage gegen Mainz 05. In diesem Zeitraum verlor Mönchengladbach zudem 0:5 gegen Freiburg und 0:3 bei RB Leipzig.

VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach: Die jüngsten direkten Duelle

Beim jüngsten Aufeinandertreffen im Januar 2026 empfing Mönchengladbach den VfB Stuttgart und verlor 0:3. Auch das andere Duell in jener Saison gewann Stuttgart: Im August 2025 siegte der VfB zu Hause mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen des Datensatzes weist Stuttgart die bessere Bilanz auf, darunter ein 4:0-Heimsieg im Mai 2024. Mönchengladbachs einziger Sieg gelang im Februar 2025 mit einem 2:1 in Stuttgart.