Valencia trifft am Sonntag, 6. September 2026, im Estadio Mestalla in Valencia auf Barcelona.

Valencia feierte im jüngsten Duell im Mestalla im Mai 2026 einen beeindruckenden 3:1-Sieg gegen Barcelona. Allerdings hat Barcelona in der Gesamtbilanz der direkten Duelle weiter die Nase vorn, nachdem der Klub vier der letzten fünf Pflichtspiele zwischen den beiden spanischen Teams gewonnen hat.

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Wann ist der Anstoß bei Valencia gegen Barcelona in LaLiga?

Valencia trifft im Estadio Mestalla in Valencia, Spanien, in einem LaLiga-Spiel auf Barcelona. Bestätigte Details zur Anstoßzeit werden hier aktualisiert, sobald sie verfügbar sind.

La Liga - Spielwoche 4 6. Sept. 2026 - 10:15 Estadio Mestalla

Wie kann man Tickets für Valencia gegen Barcelona in LaLiga kaufen?

Um Tickets für Valencia CF vs. FC Barcelona im Estadio Mestalla zu kaufen, gibt es diese Hauptoptionen:

Offizielles Ticketportal des Valencia CF: Die wichtigste und sicherste Möglichkeit, Tickets zum Originalpreis zu kaufen, ist direkt über das offizielle Ticketportal des Valencia CF. Der freie Verkauf beginnt in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltermin.

Offizielle Vereinsmitgliedschaft ("Socio / VCF Member"): Eine offizielle VCF-Mitgliedschaft verschafft vorrangigen Zugang zu Tickets für Heimspiele, bevor der freie Verkauf startet, was bei Spielen mit hoher Nachfrage wie gegen den FC Barcelona empfohlen wird.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Falls die Tickets über die offiziellen Kanäle des Klubs ausverkauft sind, bieten sekundäre Plattformen wie StubHub verifizierte Ticket-Wiederverkäufe von anderen Fans oder Verkäufern an.

Wie viel kosten Tickets für Valencia gegen Barcelona in LaLiga?

Die Ticketpreise für Valencia CF vs. FC Barcelona am 6. September 2026 im Estadio Mestalla hängen vom Kaufkanal und von der Sitzplatzkategorie ab:

Offizieller freier Verkauf (Originalpreis): Direkt über das offizielle Ticketportal des Valencia CF kosten Tickets in den Standardkategorien 50 £ bis 125 £ , während Plätze auf der zentralen Haupttribüne 125 £ bis 250 £+ kosten.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Auf verifizierten Ticketplattformen wie StubHub beginnen Plätze in den oberen Rängen im günstigsten Segment bei etwa 140 £ bis 190 £ .

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Aufgrund der hohen Nachfrage bei Spielen gegen Barcelona liegen die durchschnittlichen Wiederverkaufspreise für Tickets in der Regel bei etwa 420 £ bis 460 £ , wobei erstklassige zentrale Plätze und Plätze im Unterrang höhere Preise erzielen.

Valencia gegen Barcelona in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Valencia gegen Barcelona

Valencias letzte fünf Spiele fanden alle in der Vorbereitung statt, dabei gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete am 13. August mit einem 2:0-Sieg gegen Hercules, zudem wurde früher im Sommer Derby County mit 2:1 geschlagen. Niederlagen gegen CD Teruel und Newcastle United flankieren ein Unentschieden gegen Stoke City, sodass Valencias Form in der Vorbereitung zum Beginn der Pflichtspielsaison gemischt ist.

Barcelonas Bilanz aus fünf Vorbereitungsspielen steht bei drei Siegen und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg gegen Al Ahly SC am 19. August, nachdem drei Tage zuvor ein 2:5-Sieg gegen Basel gelungen war. Niederlagen gegen Udinese und Birmingham City markieren die Tiefpunkte des Sommerprogramms, doch die Siege gegen Basel und Nottingham Forest, letzterer ein 1:0-Auswärtssieg, deuten darauf hin, dass sich Flicks Team kontinuierlich gesteigert hat.

Valencia gegen Barcelona: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete am 23. Mai 2026 in LaLiga mit einem 3:1-Heimsieg für Valencia im Estadio Mestalla. Dieses Ergebnis folgte auf eine Serie deutlicher Niederlagen für Valencia in diesem Duell, darunter ein 0:6 im Camp Nou im September 2025 und eine 1:7-Niederlage am selben Ort im Januar 2025. In den letzten fünf Begegnungen hat Barcelona dreimal gewonnen, Valencia einmal, dazu kommt ein weiterer Sieg Barcelonas in einem Spiel der Copa del Rey. Barcelona erzielte in diesen fünf Partien 19 Tore und kassierte sieben.

Tabelle: Valencia gegen Barcelona

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Valencia auf Platz 17, während Barcelona Rang 11 belegt.