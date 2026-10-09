Valencia trifft am Sonntag, 18. Oktober 2026, im Estadio Mestalla in Valencia auf Athletic Bilbao.

Valencia CF und Athletic Club verbindet eine langjährige Rivalität im spanischen Fußball, da beide zu den traditionsreichsten Institutionen der LaLiga zählen. Im jüngsten Ligaduell im Mai 2026 sicherte sich Valencia einen knappen 1:0-Auswärtssieg im Estadio San Mamés.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wichtige dazu liefern, wie Sie Tickets für Valencia gegen Athletic Bilbao bekommen, darunter wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Valencia gegen Athletic Bilbao in der LaLiga?

Valencia gegen Athletic Bilbao findet am Sonntag, 18. Oktober 2026, im Estadio Mestalla in Valencia statt.

La Liga - Spielwoche 9 17. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Wie kann man LaLiga-Tickets für Valencia gegen Athletic Bilbao kaufen?

Um sich Tickets für das LaLiga-Spiel Valencia CF vs. Athletic Club im Mestalla-Stadion zu sichern, gibt es diese wichtigsten Kaufoptionen:

1. Offizielles Ticketportal des Valencia CF

Besuchen Sie den offiziellen Online-Ticketshop des Valencia CF, wählen Sie das Spiel gegen Athletic Club aus und entscheiden Sie sich für Ihren bevorzugten Tribünenbereich.

2. Ticketschalter am Mestalla (Taquillas)

Wenn das Spiel nicht ausverkauft ist, können verbleibende Tickets für den allgemeinen Verkauf in den Tagen vor dem Spieltag oder am Spieltag direkt an der Stadionkasse des Mestalla-Stadions ( Taquillas ) gekauft werden.

3. VIP- und offizielle Hospitality-Pakete

Für garantierte Sitzplätze mit Verpflegung und Zugang zu den Lounges sind VIP-/Hospitality-Optionen direkt über die offizielle Website des Valencia CF verfügbar, und zwar deutlich vor dem regulären allgemeinen Vorverkauf.

4. Sekundärmarkt für Tickets

Wenn reguläre Tickets über Valencia CF ausverkauft oder nicht verfügbar sind, können Sie Tickets über Sekundärplattformen wie StubHub .

Wie viel kosten LaLiga-Tickets für Valencia gegen Athletic Bilbao?

Die Ticketpreise für Valencia CF vs. Athletic Club im Mestalla-Stadion variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufort:

1. Offizielle Vereinspreise (Nennwert)

Allgemeiner Verkauf / Standardsitze: Offizielle Tickets aus dem freien Verkauf über Valencia CF liegen in der Regel zwischen 40 € und 85 € .

Oberrang / Hinter den Toren (Gol Gran/Norte): ca. 40 € bis 55 € Seitentribünen (Grada de la Mar): ca. 60 € bis 75 € Haupttribüne (Tribuna): ca. 75 € bis 90 €+

VIP- und Hospitality-Pakete: Offizielle Hospitality-Optionen mit Lounge-Zugang, Catering und Premium-Sitzplätzen beginnen in der Regel bei 150 € bis 250 €+ .

2. Preise auf dem Sekundärmarkt

Wiederverkauf und Ticketplattformen: Auf Sekundärplattformen wie StubHub schwanken die Preise je nach Nachfrage:

Sitzplätze der Einstiegskategorie: Ab 40 € bis 80 € für obere Bereiche oder Kurvenabschnitte. Durchschnittlicher Sitzplatz am Spieltag: In der Regel etwa 120 € bis 170 € für zentrale Sicht oder Plätze im Unterrang. Kategorie 1 / Premium-Sitzplätze: Können zwischen 200 € und 250 € liegen.



Valencia gegen Athletic Bilbao in der LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Valencia gegen Athletic Bilbao

Valencia hat eines der vergangenen fünf LaLiga-Spiele gewonnen und vier verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg bei Deportivo Alaves am 15. September, der eine Serie von drei Niederlagen in Folge beendete. Zu diesen Niederlagen gehörten ein 0:5 gegen Barcelona und ein 0:1 beim FC Sevilla. In diesen fünf Spielen hat Valencia zwei Tore erzielt und neun kassiert.

Athletic Bilbao holte aus den vergangenen fünf LaLiga-Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das herausragende Ergebnis war ein 3:0 gegen Atletico Madrid, zudem gewann das Team auswärts mit 2:0 bei Celta Vigo. Das jüngste Spiel endete am 12. September 1:1 bei Elche. Athletic hat in diesen fünf Partien sieben Tore erzielt und fünf kassiert.

Valencia gegen Athletic Bilbao: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 10. Mai 2026 statt, als Valencia in der LaLiga mit 1:0 auf dem Platz von Athletic Bilbao gewann. Davor besiegte Athletic Valencia im Februar 2026 in einem Spiel der Copa del Rey mit 2:1. In den vergangenen fünf direkten Duellen in allen Wettbewerben hat Athletic Bilbao dreimal gewonnen, Valencia zweimal.