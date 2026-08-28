So bekommt man Tickets für Union Berlin gegen Schalke 04: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Union Berlin trifft am Freitag, den 11. September 2026, in der Alten Försterei in Berlin auf Schalke 04.

Beide Teams gehen in diese Spielwoche mit dem Ziel, sich früh wichtige Dynamik zu verschaffen und in der Bundesliga-Tabelle weiter nach oben zu klettern. Die bisherigen Pflichtspielduelle in Deutschlands höchster Spielklasse waren historisch meist hart umkämpft, was dieser Partie zusätzliches Gewicht verleiht.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Union Berlin gegen Schalke 04 wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Union Berlin gegen Schalke 04 in der Bundesliga?

Union Berlin gegen Schalke 04 findet in der Alten Försterei in Berlin statt, Informationen zum Anstoß werden näher am Spieltermin bestätigt.

Bundesliga - Spielwoche 3 11. Sept. 2026 - 14:30 Alte Försterei

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Union Berlin gegen Schalke 04 kaufen?

Offizielle Vereinsverlosung & Ticketshop

Vereinsmitgliedschaft: Zahlende Vereinsmitglieder erhalten zuerst Zugang. Wenn ein Heimspiel freigeschaltet wird, bewerben sich Mitglieder etwa 2 Wochen vorher über die offizielle Ticketseite des Vereins ( Union Zeughaus ) für eine Ticketverlosung.

Offizielle Ticketbörse ( Zweitmarkt ): Wenn Sie bei der Verlosung leer ausgehen, können Mitglieder über das offizielle Ticketportal auf den Zweitmarkt zugreifen. Dauerkarteninhaber, die nicht teilnehmen können, verkaufen ihre Tickets hier zum Nennwert weiter.

Allgemeine Öffentlichkeit: Tickets gelangen nur selten in den freien Verkauf. Sollten nach der Zuteilung an Mitglieder und der Verlosung noch welche übrig bleiben, werden sie über das offizielle Portal freigegeben, sind aber innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Drittanbieter-Wiederverkaufsplattformen: Drittanbieter-Aggregatoren und Marktplatzplattformen für den Wiederverkauf, wie etwa StubHub, listen Tickets für Spiele mit hoher Nachfrage.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Union Berlin gegen Schalke 04?

Die Ticketpreise für das Spiel Union Berlin gegen FC Schalke 04 im Stadion An der Alten Försterei variieren je nachdem, ob Sie sie über offizielle Vereinskanäle oder sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen.

Offizielle Preise zum Nennwert (direkt vom Verein)

Wenn Sie das Glück haben, sich Tickets über die offizielle Ticketverlosung von Union Berlin oder die offizielle Ticketbörse des Vereins (Zweitmarkt) zu sichern, gehören die regulären Nennwertpreise zu den günstigsten im europäischen Fußball:

Stehplatztickets ( Stehplatz ): Ungefähr 13 £ bis 17 £ (15 € bis 20 €)

Sitzplatztickets ( Sitzplatz ): Ungefähr 25 £ bis 55 £ (30 € bis 65 €)

Ermäßigte Tickets / Jugendtickets: Günstigere Preiskategorie ab 9 £ bis 13 £ (10 € bis 15 €)

Sekundärmarkt & Wiederverkaufsplattformen

Tickets sind fast immer an offizielle Vereinsmitglieder ausverkauft, die Nachfrage auf sekundären Marktplätzen wie StubHub treibt die Preise deutlich in die Höhe:

Wiederverkaufsplätze auf Einstiegsniveau: Rechnen Sie mit Einstiegspreisen von etwa 135 £ bis 150 £ (173 $+) pro Ticket.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Stark nachgefragte Plätze kosten über sekundäre Plattformen im Schnitt etwa 250 £ bis 450 £ , Premium- oder zentrale Plätze erreichen bei Spitzennachfrage 500 £+ pro Ticket.

Union Berlin gegen Schalke 04 in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Union Berlin gegen Schalke 04

Union Berlin hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 23. August mit einem 4:2-Sieg gegen Eintracht Braunschweig im DFB-Pokal. Davor verlor Union 2:4 gegen Ipswich Town in einem Freundschaftsspiel, gewann 3:2 gegen Aris Limassol, spielte 2:2 gegen Cagliari und verlor 1:2 gegen Dynamo Dresden. In diesen fünf Partien erzielte Union zehn Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Schalke 04 hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war am 24. August ein 5:2-Sieg nach Verlängerung gegen den Hallescher FC im DFB-Pokal, bei dem Edin Dzeko doppelt traf. Davor verlor Schalke in Testspielen der Saisonvorbereitung 0:3 gegen Real Madrid und 0:3 gegen Atalanta, gewann aber früher im Sommer 5:0 gegen Hessen Kassel und 3:1 gegen Fagiano Okayama FC. Schalke erzielte in diesen fünf Spielen 15 Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Union Berlin gegen Schalke 04: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 19. Februar 2023 statt, als Union Berlin und Schalke in der Bundesliga in der Alten Försterei 0:0 spielten. Die fünf dokumentierten Bundesliga-Duelle zwischen beiden Seiten brachten einen Sieg für Schalke, einen für Union Berlin und drei Unentschieden hervor. Das deutlichste Ergebnis gab es am 27. August 2022, als Union Berlin auswärts bei Schalke mit 6:1 gewann. Die übrigen drei Begegnungen endeten alle remis, darunter ein 1:1 im Oktober 2020 und zwei torlose Unentschieden.

Union Berlin gegen Schalke 04: Tabellenstand

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht Schalke 04 auf Platz 15, Union Berlin ist 16.