Union Berlin trifft am Samstag, den 17. Oktober 2026, in der Alten Försterei in Berlin auf Borussia Dortmund.

Historisch gesehen hatte Borussia Dortmund in diesem Duell die Oberhand und sammelte in 16 Pflichtspielen 11 Siege. Union Berlin hat sich in seinem ikonischen Heimstadion, dem Stadion An der Alten Försterei, als stark erwiesen und Dortmund dort wiederholt mit bemerkenswerten Heimsiegen überrascht.

GOAL liefert euch alles, was ihr über den Ticketkauf für Union Berlin gegen Borussia Dortmund wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei Union Berlin gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga?

Union Berlin gegen Borussia Dortmund wird am Samstag, den 17. Oktober 2026, in der Alten Försterei in Berlin angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 6 17. Okt. 2026 - 09:30 Alte Försterei

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Union Berlin gegen Borussia Dortmund kaufen?

Um Tickets für Union Berlin gegen Borussia Dortmund im Stadion An der Alten Försterei zu kaufen, gibt es einige offizielle und sekundäre Optionen, auch wenn die Nachfrage angesichts der geringen Stadionkapazität von etwa 22.000 Plätzen extrem hoch ist.

Ticketverlosung des 1. FC Union Berlin (nur für Mitglieder):

Tickets werden zunächst zahlenden Vereinsmitgliedern über ein offizielles Ticketverlosungssystem im Ticketportal des Klubs ( Zeughaus ) angeboten.

Wenn ihr eine Mitgliedschaft habt, könnt ihr euch etwa zwei bis vier Wochen vor dem Anstoß für das Spiel eurer Wahl in die Verlosung eintragen.

Offizieller Wiederverkaufsmarkt von Union Berlin (Zweitmarkt):

Wenn die Verlosung erfolglos ist oder ihr sie verpasst habt, erhalten Mitglieder Zugang zum offiziellen Sekundärmarkt des Vereins ( Zweitmarkt ).

Tickets für den Auswärtsblock (für Fans von Borussia Dortmund):

Tickets für den Auswärtsbereich werden ausschließlich über das offizielle Ticketsystem von Borussia Dortmund ( BVB Ticket-Shop ) vergeben.

Der einfachste Weg, sich ohne Mitgliedschaft oder Teilnahme an der Verlosung einen Platz zu sichern, ist der Kauf offizieller Hospitality-/VIP-Pakete direkt über die Website von Union Berlin, auch wenn diese deutlich teurer sind.

Offizielle VIP- und Hospitality-Pakete:

Der einfachste Weg, sich ohne Mitgliedschaft oder Teilnahme an der Verlosung einen Platz zu sichern, ist der Kauf offizieller Hospitality-/VIP-Pakete direkt über die Website von Union Berlin, auch wenn diese deutlich teurer sind.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Union Berlin gegen Borussia Dortmund?

Die Ticketpreise für Union Berlin gegen Borussia Dortmund hängen davon ab, ob ihr Tickets zum Originalpreis über die offizielle Klubzuteilung kauft oder auf sekundäre Ticketmarktplätze zurückgreift.

1. Offizielle Originalpreise

Wenn es euch gelingt, direkt über die offizielle Verlosung von Union Berlin (Zeughaus) oder den Sekundärmarkt (Zweitmarkt) an ein Ticket zu kommen, liegen die regulären Preise für Erwachsene in der Regel in folgenden Bereichen:

Stehplatztribüne (Sektor 2 - Waldseite & Sektor 3 - Gegengerade): ca. 17 € bis 20 €

Sitzplätze auf der Haupttribüne (Sektor 1): ca. 30 € bis 45 € (je nach Sitzkategorie)

Ermäßigte Tickets/Kinderkarten: ca. 6 € bis 21 €

Offizielle VIP- und Hospitality-Pakete: ca. 180 € bis 450 €+ pro Person (bei stark nachgefragten Spielen wie gegen Borussia Dortmund)

2. Preise auf dem Sekundärmarkt

Wegen der äußerst begrenzten Kapazität des Stadions An der Alten Försterei (ca. 22.000 Plätze) und der hohen Nachfrage bei Topgegnern schwanken die Preise auf sekundären Ticketplattformen wieStubHubje nach Angebot, Sitzqualität und Nachfrage für das Spiel:

Allgemeiner Einstiegspreis auf dem Sekundärmarkt: ca. 180 € bis 220 € für einfache Steh- oder Sitzplätze.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: ca. 250 € bis 500 €+ je nach Sicht und Platzierung des Sitzes.

Union Berlin gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Union Berlin gegen Borussia Dortmund

Union Berlin hat eines der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren, dabei zehn Tore erzielt und 14 kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Schalke 04 in der Bundesliga, bei der ein spätes Tor von Tim Skarke nur noch Ergebniskosmetik war. In der Woche zuvor setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage bei Bayer Leverkusen, und Union hat nun in zwei Liga-Spielen in Folge mindestens drei Gegentore kassiert.

Borussia Dortmund hat die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen, dabei 13 Tore erzielt und vier kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 3:0-Bundesligasieg gegen den SC Paderborn, außerdem feierte Dortmund im gleichen jüngsten Zeitraum einen 3:2-Erfolg gegen Villarreal in der Champions League und einen 3:2-Auswärtssieg bei Hoffenheim. Dortmund spielte in zwei der vergangenen fünf Partien zu null.

Union Berlin gegen Borussia Dortmund: Jüngste Direktduelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 24. Januar 2026 statt, als Borussia Dortmund in der Bundesliga mit 3:0 in der Alten Försterei gewann. In den letzten fünf direkten Duellen hat Dortmund viermal gewonnen und Union Berlin einmal, wobei Dortmund in diesen Spielen 14 Tore erzielte und drei kassierte.