Die UEFA Nations League ist zurück: Ungarn bereitet sich darauf vor, Nordirland zu einem spannenden Länderspiel in der Puskás Aréna in Budapest zu empfangen. Beide europäischen Teams kämpfen in der umkämpften Gruppenphase um wichtige Punkte für den Aufstieg.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spieltermin, zu den Ticketpreiskategorien und dazu, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Ungarn gegen Nordirland in der UEFA Nations League B?

Ungarn trifft in der Puskas Arena in Budapest auf Nordirland. Für die Partie in Gruppe 2 der UEFA Nations League B ist ein Anstoß angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Puskas Arena

Wo kann man Tickets für Ungarn gegen Nordirland kaufen?

Offizielle Spieltickets werden über das Ticketportal des ungarischen Fußballverbands, MLSZ Tickets, vertrieben. Dort läuft der reguläre öffentliche Verkauf für Heimländerspiele in Budapest. Fans sollten sich frühzeitig auf dem Portal registrieren, um sich Plätze zu regulären Preisen sichern zu können, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sollten die offiziellen Kontingente vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzbereiche auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar sein, sind Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Ungarn gegen Nordirland?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal kosten für die allgemein zugänglichen Sitzplatzbereiche der Puskás Aréna ab etwa 20 bis 30 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei rund 55 Euro, wenn die regulären offiziellen Kontingente ausverkauft sind.

Ungarn gegen Nordirland in der UEFA Nations League B: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Ungarn und Nordirland

Ungarn geht in guter Form in die Partie und hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die Bilanz in diesem Zeitraum lautet S-S-U-S-N. Rossis Mannschaft besiegte Kasachstan in ihren beiden jüngsten Spielen mit 3:1 und Finnland mit 2:1 und erzielte allein in diesen beiden Partien fünf Tore. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es im November 2025 in der WM-Qualifikation gegen Irland, als Ungarn mit 2:3 verlor. In den fünf Spielen erzielte Ungarn sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Das zeigt sowohl die offensive Stärke als auch eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive.

Nordirlands Bilanz aus den letzten fünf Spielen lautet S-U-N-S-N. O'Neills Mannschaft besiegte im Juni Guinea mit 1:0, ehe sie Frankreich mit 1:3 unterlag. Zuvor hatte sie in diesem Jahr gegen Wales 1:1 gespielt. Die Ergebnisse in der WM-Qualifikation zeichnen ein ähnlich wechselhaftes Bild: Einem 1:0-Sieg gegen Luxemburg steht eine 0:2-Niederlage gegen Italien gegenüber. Nordirland erzielte in den fünf Spielen vier Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Ungarn gegen Nordirland: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im März 2022 statt. Ungarn gewann das Freundschaftsspiel in Belfast mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat Ungarn die bessere Bilanz: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Nordirlands einziger Sieg gelang in einem EM-Qualifikationsspiel 2014, als das Team Ungarn in Budapest mit 2:1 besiegte.