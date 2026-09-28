Die Türkei empfängt Italien am Montag, den 28. September, im Atatürk Sports Complex in Bursa, ehe beide Teams eine Woche später im Rückspiel im Stadio Renato Dall'Ara in Bologna erneut aufeinandertreffen. Beide Partien sind Teil eines anspruchsvollen Spielplans in Liga A, Gruppe A1, zu der auch Frankreich und Belgien gehören, und geben den Fans zwei Gelegenheiten, die Azzurri gegen eine türkische Mannschaft zu sehen, die den Abstieg aus der höchsten Spielklasse vermeiden will.

Mit diesem Duell endet ein hektischer Auftaktblock für Italien, das in nur elf Tagen vier Spiele gegen Belgien, die Türkei, Frankreich und erneut die Türkei bestreitet. Da es sowohl um die Qualifikation für das Viertelfinale als auch um den Klassenerhalt geht, hat dieses Duell über zwei Spiele für beide Nationen großes Gewicht.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Italien gegen die Türkei zu sichern, einschließlich Preisen, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß bei Türkei gegen Italien in der UEFA Nations League A?

Türkei gegen Italien findet im Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu in Bursa statt, der Anstoß für dieses Spiel der UEFA Nations League A ist angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 28. Sept. 2026 - 14:45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

Wo kann man Tickets für Italien gegen die Türkei kaufen?

Tickets für das Hinspiel in Bursa werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des türkischen Fußballverbands angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang haben, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht. Für das Rückspiel in Bologna sind die offiziellen Kanäle der FIGC (Italienischer Fußballverband) die entsprechende erste Anlaufstelle.

Ticombo ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplatzoptionen für das Auftaktspiel im Atatürk Sports Complex in Bursa sowie Angebote für das Rückspiel im Stadio Renato Dall'Ara in Bologna.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Duell wissen sollte:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach dem Ende der Vorrangsfenster für Mitglieder, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Verifizierte Angebote – Ticombo bezieht Tickets von verschiedenen Anbietern und bietet Käufern damit eine größere Auswahl, sobald die offiziellen Kontingente vergriffen sind

Auswärtstickets – die Kontingente in Bologna für reisende türkische Fans werden über die Kanäle der FIGC abgewickelt und können begrenzt sein

Zweitmarkt – Ticombo ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts des dichten Spielplans für Italien in dieser Phase wird für beide Spiele dieses Duells eine frühe Buchung empfohlen.

Wie viel kosten Tickets für Italien gegen die Türkei?

Die offiziellen Preise für das Hinspiel in Bursa werden über die Ticketkanäle des türkischen Fußballverbands festgelegt. Solange das Kontingent reicht, ist dort die gesamte Spanne von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert erhältlich. Für das Spiel in Bologna gilt das offizielle Preismodell der FIGC in gleicher Weise.

Ticombo ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, und hier ist ein grober Überblick darüber, was euch dort erwartet:

Günstigste Plätze (Bursa): ab etwa 40 bis 50 €, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren im Atatürk Sports Complex

Plätze im mittleren Preissegment (Bursa): zentrale Sitzplätze auf Höhe der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis

Rückspiel in Bologna: die Preise im Stadio Renato Dall'Ara dürften sich ähnlich entwickeln, wobei die Nachfrage mit näher rückender Partie steigt

Wie bei jeder Partie in einer umkämpften Gruppe können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer ein bestimmtes Budget einhalten will, fährt daher in der Regel sicherer, wenn er sich seinen Platz früher statt später sichert.

Türkei gegen Italien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form der Türkei und Italiens

Die Türkei hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg gegen die Vereinigten Staaten bei der Weltmeisterschaft am 26. Juni, nach früheren Niederlagen in der Gruppenphase gegen Australien (0:2) und Paraguay (0:1). In diesen fünf Spielen erzielte die Türkei acht Tore und kassierte sieben, was sowohl offensive Durchschlagskraft als auch defensive Anfälligkeit zeigt.

Italien hat drei seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Die jüngste Partie endete mit einem 1:0-Sieg gegen Griechenland in einem Freundschaftsspiel am 7. Juni, zudem wurde drei Tage zuvor Luxemburg mit 1:0 besiegt. Die einzigen Niederlagen in diesem Lauf gab es gegen Bosnien und Herzegowina in einem WM-Qualifikationsspiel sowie bei einem 1:4 gegen Norwegen im November 2025. Italien erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sechs.

Türkei gegen Italien: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete mit einem 0:0 in einem Freundschaftsspiel, das am 4. Juni 2024 in Italien ausgetragen wurde. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Italien die bessere Bilanz, darunter ein 3:0 gegen die Türkei bei der UEFA EURO 2020 und ein 3:2-Sieg in einem Freundschaftsspiel 2022 in der Türkei. Die beiden früheren Begegnungen, 2002 und 2006, endeten jeweils 1:1.

Türkei gegen Italien: Tabelle

In Gruppe 1 der UEFA Nations League A liegt die Türkei derzeit auf Platz vier, Italien ist Dritter.