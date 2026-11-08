Vier Spiele absolviert, zwei stehen noch aus. Nachdem die Türkei im ersten Teil der Ligaphase der UEFA Nations League im September und Oktober auf Frankreich, Belgien und zweimal Italien getroffen ist, empfängt sie nun Belgien und reist anschließend zum Spiel gegen Frankreich. Belgien ist am Donnerstag, dem 12. November, in Izmir zu Gast. Sichert euch noch heute Tickets für die kommenden Spiele der Liga A der UEFA Nations League.

Erst zum dritten Mal spielt die Türkei im Gürsel-Aksel-Stadion. Für sie war die Spielstätte bislang ein gutes Pflaster: In beiden vorherigen Ausgaben der UEFA Nations League gewann sie dort, 2024 mit 3:1 gegen Island und 2022 mit 2:0 gegen Litauen.

Werden Arda Güler, Kenan Yildiz und Orkun Kökçü für die Gastgeber erneut ihr Können zeigen? GOAL erklärt euch, wie ihr euch jetzt Tickets für das Nations-League-Spiel zwischen der Türkei und Belgien sichern könnt, was sie kosten, ob sie noch erhältlich sind und wo ihr sie am besten kauft.

Wann findet das Nations-League-Spiel zwischen der Türkei und Belgien statt?

Die Türkei trifft am Donnerstag, dem 12. November, im Gürsel-Aksel-Stadion in Izmir auf Belgien. Der Anstoß ist für 20 Uhr türkischer Zeit (TRT) angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 12:00 Gursel Aksel Stadium

So kauft ihr Tickets für das Nations-League-Spiel zwischen der Türkei und Belgien

Offizielle Tickets für die Partie zwischen der Türkei und Belgien werden ausschließlich über den primären Ticketpartner des türkischen Fußballverbands (TFF) verkauft, in der Regel Passo. Dafür müsst ihr auf dessen Plattform ein offizielles Konto erstellen.

Der Ticketverkauf für diese Gruppenspiele der Nations League 2026/27 begann Ende August zunächst für Premium-Clubmitglieder und Inhaber von Fanclubkarten. Anfang September folgte kurz darauf der freie Verkauf.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei Ticombo ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für das Nations-League-Spiel zwischen der Türkei und Belgien?

Offizielle Tickets für das Nations-League-Spiel zwischen der Türkei und Belgien waren über das offizielle Portal des türkischen Fußballverbands (TFF) ab 10 € im regulären Verkauf erhältlich.

Die verschiedenen offiziellen Ticketpreise und Sitzplatzbereiche im Gürsel-Aksel-Stadion im Überblick:

Kategorie 4 (hinter den Toren) : 300 bis 500 ₺ (ca. 10 bis 15 €) auf der Nord- und Südtribüne.

: 300 bis 500 ₺ (ca. 10 bis 15 €) auf der Nord- und Südtribüne. Kategorien 3 und 2 (Oberränge der Ost- und Westtribüne) : 600 bis 1.200 ₺ (ca. 18 bis 35 €) mit erhöhtem Blick von der Seitenlinie auf das Spielfeld.

: 600 bis 1.200 ₺ (ca. 18 bis 35 €) mit erhöhtem Blick von der Seitenlinie auf das Spielfeld. Kategorie 1 (Unterrang der Westtribüne/VIP-Bereiche): 1.500 bis über 3.000 ₺ (ca. 45 bis über 90 €) für erstklassige Plätze im Unterrang an der Seitenlinie, nahe den Spielertunneln und Trainerbänken.

Haltet näher am Spieltag die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick, um weitere Informationen zu erhalten. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo prüfen.

Alles Wissenswerte über das Gürsel-Aksel-Stadion

Das Gürsel-Aksel-Stadion, offiziell Gürsel Aksel Sports and Healthy Life Center, ist eine hochmoderne türkische Fußballarena und ein multifunktionaler Komplex im Stadtviertel Üçkuyular des Bezirks Konak in İzmir.

Das 2020 eröffnete Stadion dient dem Süper-Lig-Klub Göztepe S.K. als Heimspielstätte. Es verbindet moderne UEFA-Standards mit einer ausgesprochen kompakten Bauweise in einem Wohngebiet.

Lange bevor das heutige Stadion entstand, befand sich auf dem Gelände die historische Spielstätte von Göztepe S.K., die ursprünglich etwa zur Zeit der Vereinsgründung im Jahr 1925 eröffnet wurde. Mit der Zeit konnte das alte Stadion den Anforderungen des modernen Profifußballs und der leidenschaftlichen Fangemeinde des Klubs nicht mehr gerecht werden. 2016 wurde das ursprüngliche Bauwerk abgerissen, um Platz für eine vollständige architektonische Neugestaltung zu schaffen.

Denkwürdige Momente im Gürsel-Aksel-Stadion

Die große Eröffnung (2020) : Göztepe weihte seine Heimspielstätte mit einem großen 2:1-Sieg gegen Beşiktaş ein. Halil Akbunar trug sich mit dem ersten Tor im neuen Stadion in die Geschichtsbücher ein.

: Göztepe weihte seine Heimspielstätte mit einem großen 2:1-Sieg gegen Beşiktaş ein. Halil Akbunar trug sich mit dem ersten Tor im neuen Stadion in die Geschichtsbücher ein. Das erste Pokalfinale (2021) : Der türkische Fußballverband wählte das Stadion als Austragungsort für das Finale des türkischen Pokals. Beşiktaş holte sich den Titel mit einem 2:0-Sieg gegen Antalyaspor unter dem Licht der hochmodernen Stadionbeleuchtung in İzmir.

: Der türkische Fußballverband wählte das Stadion als Austragungsort für das Finale des türkischen Pokals. Beşiktaş holte sich den Titel mit einem 2:0-Sieg gegen Antalyaspor unter dem Licht der hochmodernen Stadionbeleuchtung in İzmir. Das Istanbuler Derby in Izmir (2023): Zwei Jahre später fand im Stadion das zweite Finale des türkischen Pokals statt. Das Spiel zog landesweit ein großes Fernsehpublikum an: Fenerbahçe besiegte den Stadtrivalen Istanbul Başakşehir und sicherte sich den Titel.

Der Spazierweg auf dem Dach: Die bekannteste Besonderheit des Stadions ist ein 650 Meter langer öffentlicher Spazierweg direkt auf dem Dach. An spielfreien Tagen steht er den Anwohnern offen und bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf die Bucht von Izmir.

Türkei gegen Belgien in der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte zum Spiel

Türkei gegen Belgien: Die jüngsten Ergebnisse

FIFA-Weltrangliste: Türkei (Platz 27) gegen Belgien (Platz 8)

Die Türkei gewann im Sommer zwar ihr letztes Gruppenspiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gegen Co-Gastgeber USA, doch das reichte nicht mehr: Nach den vorherigen Niederlagen gegen Australien und Paraguay verpasste sie die K.-o.-Runde.

Für Belgiens Fans war die Weltmeisterschaft eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach zwei enttäuschenden Unentschieden gegen Ägypten und Iran machte Belgien mit einem deutlichen 5:1-Sieg gegen Neuseeland Boden gut und zog in die nächste Runde ein.

Weitere Siege gegen Senegal und die USA führten Belgien ins Viertelfinale gegen Spanien. Zur Halbzeit stand es gegen den späteren Weltmeister noch 1:1, doch ein spätes Tor von Mikel Merino beendete Belgiens Hoffnungen.

Türkei gegen Belgien: Die jüngsten direkten Duelle

In der Bilanz der direkten Duelle liegen die beiden Mannschaften gleichauf. Bei ihren bisherigen 11 Begegnungen gewannen die Türkei und Belgien jeweils 3 Spiele, die übrigen 5 endeten unentschieden.

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Juni 2011 aufeinander. Das Qualifikationsspiel zur UEFA EURO 2012 im Stade Roi Baudouin im belgischen Brüssel endete 1:1. Timmy Simons traf für Belgien, Burak Yılmaz glich für die Türkei aus.