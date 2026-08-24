So bekommt man Tickets für Troyes gegen Straßburg: Ligue-1-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Troyes trifft am Sonntag, den 6. September 2026, im Stade de l'Aube in Troyes auf Strasbourg.

Strasbourg geht in die Partie mit dem klaren Ziel, nach der harten 0:4-Auftaktniederlage gegen Marseille zurückzuschlagen. In den jüngsten direkten Duellen war vor allem Ausgeglichenheit Trumpf: Drei der letzten fünf Ligue-1-Begegnungen endeten unentschieden, darunter das 1:1 im bislang letzten Aufeinandertreffen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Troyes gegen Strasbourg wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Troyes gegen Strasbourg in der Ligue 1?

Troyes gegen Strasbourg wird im Stade de l'Aube in Troyes angepfiffen, wobei die Partie für den aktuellen Ligue-1-Spieltag angesetzt ist.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 3 6. Sept. 2026 - 09:00 Stade de l'Aube

Wie kann man Tickets für Troyes gegen Strasbourg in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Troyes und Strasbourg im Stade de l'Aube zu kaufen, folgen Sie je nach unterstütztem Team diesen Optionen:

Offizielle Heimtickets (für Fans von ESTAC Troyes und die Allgemeinheit)

Offizieller Online-Shop: Kaufen Sie direkt über die offizielle Ticketplattform von ESTAC Troyes.

Ticketschalter vor Ort: Am Spieltag können Tickets an den Kassen des Stade de l'Aube gekauft werden, sofern noch welche verfügbar sind.

Auswärtsfans (Strasbourg-Fans)

Offizieller Auswärtsblock: Auswärtsfans müssen Tickets über das offizielle Ticketportal von RC Strasbourg Alsace kaufen oder direkt die Ticketabteilung ihres Klubs kontaktieren, um Plätze im Gästebereich zu sichern.

Sekundäre Ticketmarktplätze

Falls die Tickets über die primären Verkaufswege ausverkauft sind, werden auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub häufig verifizierte Wiederverkaufstickets angeboten.

Wie viel kosten Tickets für Troyes gegen Strasbourg in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für Troyes gegen Strasbourg variieren je nach Kategorie und Verkaufsplattform:

Offizielle Kasse & Primärverkauf

Standardplätze: Tickets zum Originalpreis, die direkt von ESTAC Troyes verkauft werden, kosten je nach Tribüne etwa 10 £ bis 40 £ (12 € bis 45 €), abhängig vom Bereich (hinter den Toren oder Haupttribüne).

Jugend & Ermäßigungen: Ermäßigte Tickets für Kinder oder Studierende kosten in der Regel zwischen 5 £ und 15 £ .

Sekundärmarkt & Wiederverkaufsplattformen

Einstiegspreis: Wiederverkaufsangebote auf sekundären Plattformen wie StubHub beginnen typischerweise bei etwa 25 £ bis 30 £ (35 $ bis 40 $) für reguläre Plätze hinter dem Tor.

Durchschnittspreis: Der durchschnittliche Wiederverkaufspreis für dieses konkrete Spiel liegt bei etwa 60 £ bis 65 £ (80 $ bis 85 $), wobei Premiumplätze auf den Längsseiten je nach Nachfrage teurer sind.

Troyes gegen Strasbourg in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Troyes und Strasbourg

Troyes hat in den letzten drei Spielen nicht gewonnen und in den vergangenen fünf Partien insgesamt zwei Unentschieden und einen Sieg verbucht. Der einzige Ligue-1-Einsatz in diesem Zeitraum endete am 22. August mit einem 0:0 gegen den Paris FC. In der Vorbereitung spielte Troyes zudem 1:1 gegen Panetolikos und Auxerre, gewann aber die beiden vorherigen Freundschaftsspiele mit 5:2 gegen GOAL FC und 3:0 gegen Grenoble. In den letzten fünf Spielen erzielte Troyes acht Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Die jüngste Form von Strasbourg liest sich schwierig. Das Team gewann nur eines seiner letzten fünf Spiele, wobei dieses einzige positive Resultat ein 1:1 gegen Newcastle United in einem Freundschaftsspiel war, das im Elfmeterschießen oder durch ein anderes Pokalformat als Sieg gewertet wurde. Im August verlor Strasbourg zweimal am selben Tag gegen Freiburg, beide Partien mit 0:2, dazu kam eine 2:5-Niederlage gegen Elversberg. Die Ligue-1-Saison begann für Strasbourg am 21. August mit einer 0:4-Niederlage gegen Marseille. Strasbourg kassierte in den letzten fünf Spielen 13 Gegentore und erzielte nur vier Tore.

Troyes gegen Strasbourg: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 21. Mai 2023 statt, als sich Troyes und Strasbourg in einem Ligue-1-Spiel im Stade de l'Aube 1:1 trennten. In den letzten fünf direkten Duellen in der Ligue 1 gewann Troyes einmal, Strasbourg einmal und drei Spiele endeten unentschieden. Troyes feierte im Januar 2023 einen bemerkenswerten 3:2-Auswärtssieg in Strasbourg, während Strasbourgs einziger Sieg in diesem Datensatz aus dem Februar 2018 stammt.

Troyes gegen Strasbourg: Tabellenstand

In der aktuellen Tabelle der Ligue 1 liegt Troyes auf Rang neun, während Strasbourg nach der ersten Runde auf Platz 18 steht.