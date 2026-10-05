So bekommt man Tickets für Troyes gegen Lens: Ligue-1-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

Troyes trifft am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Stade de l'Aube in Troyes auf Lens.

Im jüngsten Aufeinandertreffen sicherte sich Lens am 4. Februar 2026 im Achtelfinale des Coupe de France einen 4:2-Auswärtssieg gegen Troyes. Das vorherige Duell in der Ligue 1 fand am 28. Januar 2023 statt, als Troyes Lens im Stade de l'Aube ein 1:1 abtrotzte.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte dazu liefern, wie Sie sich Tickets für Troyes gegen Lens sichern können, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Troyes gegen Lens in der Ligue 1?

Troyes gegen Lens wird am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Stade de l'Aube in Troyes angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 7 17. Okt. 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Wie kann man Tickets für Troyes gegen Lens in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das kommende Ligue-1-Spiel Troyes gegen RC Lens im Stade de l'Aube zu kaufen, befolgen Sie diese üblichen Schritte:

1. Offizielle Ticketing-Plattform von ESTAC Troyes

Besuchen Sie die offizielle Online-Ticketseite von ESTAC Troyes.

2. Offizielles Auswärtskontingent von RC Lens

Wenn Sie als Auswärtsfan RC Lens unterstützen, werden Tickets für den Gästeblock in der Regel über die offizielle Ticketstelle von RC Lens (billetterie.rclens.fr) oder ausgewählte offizielle Fanclubs abgewickelt.

3. Sekundärmarkt & Ticket-Aggregatoren

Falls offizielle Heim- oder reguläre Eintrittskarten ausverkauft sind, werden auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub häufig Tickets von Wiederverkäufern angeboten. Achten Sie vor dem Kauf unbedingt auf Liefergarantien für die Tickets und lokalisierte Sitzplatzzuweisungen.

Wie viel kosten Tickets für Troyes gegen Lens in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel Troyes gegen RC Lens im Stade de l'Aube variieren je nach Kategorie und Verkaufsplattform:

Offizielle Tickets zum Nennwert (direkt über ESTAC Troyes):

Kategorie 1 / Hintertortribünen: Etwa 12 € bis 20 € Haupt- & Seitentribünen (seitlich/präsidentiell): Etwa 25 € bis 45 € Premium / VIP-Hospitality: Je nach enthaltenen Leistungen zwischen 80 € und 150 €+

Sekundärmarkt & Wiederverkaufs-Aggregatoren:

Wenn Tickets im offiziellen Portal ausverkauft sind, beginnen die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub für reguläre Sitzplätze in der Regel bei etwa 50 € bis 55 € , während Plätze im mittleren Segment und Premium-Sitze im Schnitt 75 € bis 110 € kosten, abhängig von der Nachfrage näher am Spieltag.



Troyes gegen Lens in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Troyes gegen Lens

Troyes hat wettbewerbsübergreifend eines der letzten fünf Spiele gewonnen, zwei Unentschieden geholt und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete am 6. September mit einer 2:6-Niederlage gegen Straßburg, nachdem am 29. August ein 2:1-Sieg in Lorient gelungen war. Dazu kamen ein 0:0 gegen Paris FC sowie zwei Unentschieden in Testspielen der Saisonvorbereitung gegen Panetolikos und Auxerre. Troyes erzielte in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte neun.

Lens hat zwei der letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Das jüngste Resultat war am 5. September eine 0:1-Niederlage gegen Lorient, nach einem 1:2 gegen Straßburg in der Woche davor. Das auffälligste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 5:2 gegen Auxerre am 22. August. Lens erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sechs.

Troyes gegen Lens: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs gab es am 4. Februar 2026 im Coupe de France, als Lens auswärts bei Troyes mit 4:2 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen hat Lens die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem von Troyes, während eine Partie unentschieden endete. Lens erzielte in diesen Begegnungen 10 Tore, Troyes kam auf fünf.