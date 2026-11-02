Troyes empfängt Le Havre am Freitag, 20. November 2026, im Stade de l'Aube in Troyes.

Die jüngsten Pflichtspielduelle fanden in der Ligue-2-Saison 2020/21 statt. Dabei lieferten sich die beiden Mannschaften umkämpfte Partien, darunter ein 3:2-Sieg für Le Havre. Im Juli 2022 trafen sie zudem in einem Testspiel zur Saisonvorbereitung aufeinander, das Troyes zu Hause deutlich mit 3:0 gewann.

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Wann wird Troyes gegen Le Havre in der Ligue 1 angepfiffen?

Die Partie zwischen Troyes und Le Havre wird am Freitag, 20. November 2026, im Stade de l'Aube in Troyes angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11 20. Nov. 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Wie kann man Tickets für Troyes gegen Le Havre in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Troyes und Le Havre gibt es diese üblichen Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins (ES Troyes AC): Am direktesten und zuverlässigsten ist ein Blick in das offizielle Ticketportal von Troyes. In der Regel werden Tickets zuerst für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber freigegeben, bevor der freie Verkauf beginnt.

2. Zweitmarkt für Tickets

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn über die offiziellen Vereinskanäle keine Tickets mehr erhältlich sind, finden sich auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub häufig noch reguläre Eintrittskarten. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Troyes gegen Le Havre in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen ES Troyes AC und Le Havre AC variieren je nach Platzkategorie und Verkaufsstelle:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten und Plätze hinter dem Tor: Die Preise beginnen bei etwa 20 bis 30 Euro .

Die Preise beginnen bei etwa . Haupt- und Seitentribüne: Je nach Block und Bereich liegen die Preise bei ungefähr 45 bis über 60 Euro.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Tickets: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 30 bis 45 Euro .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Besser gelegene Plätze: Die Preise liegen gewöhnlich zwischen 50 und über 65 Euro.

Troyes gegen Le Havre in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Troyes gegen Le Havre: Die Form

Troyes hat keines seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die Bilanz lautet null Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen (S0 U1 N4). Zuletzt verlor Troyes in der Ligue 1 mit 1:3 gegen Lens. In diesem Zeitraum unterlag die Mannschaft außerdem Marseille und Angers jeweils mit 0:2. In den fünf Partien erzielte Troyes fünf Tore und kassierte zehn Gegentreffer, was die schwierige Tabellenlage widerspiegelt.

Le Havre schnitt nur geringfügig besser ab: In den letzten fünf Pflichtspielen gab es einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis in der Ligue 1 war eine 1:3-Niederlage gegen Auxerre. In diesem Zeitraum verlor Le Havre außerdem mit 0:1 gegen Lille. Der einzige Lichtblick war ein 6:1-Sieg gegen Boulogne in einem Testspiel. In den Ligue-1-Partien dieser Serie von fünf Spielen bereitet die Zahl der Gegentore Digards Mannschaft Sorgen.

Troyes gegen Le Havre: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine war ein Testspiel zur Saisonvorbereitung im Juli 2022, das Troyes zu Hause mit 3:0 gewann. Zuvor trafen die Mannschaften zwischen 2019 und 2021 viermal in der Ligue 2 aufeinander. Dabei gelangen beiden Teams jeweils zwei Siege. In den fünf aufgeführten Duellen kommt Troyes damit auf drei Siege, Le Havre auf zwei.