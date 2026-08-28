Toulouse trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Stadium de Toulouse in Toulouse auf Le Havre.

Im jüngsten Ligaduell im Februar 2026 sicherte sich Le Havre zu Hause einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Toulouse. Historisch gesehen ist die direkte Bilanz zwischen den beiden Teams ausgeglichen, mit umkämpften Unentschieden und knappen Ergebnissen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um Tickets für Toulouse gegen Le Havre zu bekommen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Toulouse gegen Le Havre in der Ligue 1?

Toulouse gegen Le Havre findet im Stadium de Toulouse in Toulouse statt. Die bestätigte Anstoßzeit finden Sie in den Spieldetails unten.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Wie kann man Tickets für Toulouse gegen Le Havre in der Ligue 1 kaufen?

Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Toulouse und Le Havre können über die folgenden Hauptoptionen gekauft werden:

Offizielle Ticketverkaufsstelle von Toulouse FC (primäre Option): Kaufen Sie direkt über die offizielle Website von Toulouse FC (billetterie.toulousefc.com) oder am Spieltag an der Kasse des Stadium de Toulouse, vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Der direkte Kauf beim Heimklub garantiert authentische Preise ohne Aufschläge von Wiederverkäufern.

Sekundäre Marktplätze: Drittanbieter-Plattformen wie Ticombo bieten Wiederverkaufstickets für Ligue-1-Spiele an, wobei die Preise je nach Nachfrage schwanken können.

Wie viel kosten Tickets für Toulouse gegen Le Havre in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Spiel Toulouse FC gegen Le Havre AC im Stadium de Toulouse hängen im Allgemeinen davon ab, wo Sie sie kaufen und welchen Sitzplatzbereich Sie bevorzugen:

Offizielle Kasse (Primärmarkt): Standardtickets direkt über die Ticketverkaufsstelle von Toulouse FC kosten für reguläre Heimspiele in der Ligue 1 in der Regel zwischen 15 € und 55 € , je nachdem, ob Sie hinter den Toren (Virages) oder auf den Seiten (Tribunes) sitzen.

Sekundäre Wiederverkaufsmarktplätze: Auf Drittanbieter-Plattformen wie Ticombo beginnen Standardtickets aus dem Wiederverkauf derzeit bei etwa 20 € bis 35 € für einfache Sitzplätze, während Plätze mit zentraler Sicht im Durchschnitt zwischen 50 € und 85 € liegen. Premium- oder VIP-Hospitality-Optionen können 100 € bis 150 €+ kosten.

Toulouse gegen Le Havre in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Toulouse und Le Havre

Toulouse hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war eine 0:2-Niederlage in der Ligue 1 bei Lyon am 22. August. In der Vorbereitung verlor Toulouse zudem mit 1:2 gegen den Hamburger SV, doch Siege gegen Al-Ain und Real Sociedad zeigten, dass die Mannschaft Ergebnisse liefern kann. Toulouse erzielte in diesen fünf Partien fünf Tore und kassierte sechs.

Le Havre kam in den vergangenen fünf Spielen auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete am 23. August mit einer 0:1-Liganiederlage gegen Monaco. Am 15. August besiegte Le Havre Le Mans in einem Testspiel der Vorbereitung, verlor aber eine Woche zuvor mit 2:3 gegen Real Oviedo. In den fünf Spielen erzielte Le Havre fünf Tore und kassierte sechs, zudem blieb das Team in diesem Lauf noch ohne Zu-Null-Spiel.

Toulouse gegen Le Havre: Jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 15. Februar 2026 in der Ligue 1 statt, als Le Havre zu Hause mit 2:1 gewann. Davor trennten sich die Teams im November 2025 im Stadium de Toulouse 0:0. In den vergangenen fünf Ligue-1-Duellen zwischen ihnen kommt Toulouse auf zwei Siege, Le Havre ebenfalls auf zwei, ein Spiel endete unentschieden. Das deutlichste Ergebnis im Datensatz war ein 4:1-Sieg von Toulouse bei Le Havre im Februar 2025.