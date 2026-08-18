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So bekommt man Tickets für Sunderland gegen Fulham: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Alles, was du wissen musst, um dir deinen Platz für Sunderlands Premier-League-Heimauftakt im Stadium of Light zu sichern

Für Sunderland verspricht es, eine riesige Saison zu werden: Der Klub hat sich erstmals seit 1973 und erst zum zweiten Mal in seiner gesamten Geschichte für Europa qualifiziert. Natürlich bleibt die Premier League der Schlüssel, und der talentierte Kader will die Fans der Black Cats beim Saisonauftakt im Stadium of Light gegen Fulham am Sonntag, dem 30. August, zum Schwärmen bringen.

Sunderland übertraf bei der Rückkehr in die Premier League in der vergangenen Saison alle Erwartungen, wurde Siebter und sicherte sich einen Platz in der UEFA Europa League. Dieser Erfolg basierte auf einer beeindruckenden Heimbilanz, wobei die Mannschaft von Régis Le Bris im Stadium of Light einige denkwürdige Siege gegen Teams wie Chelsea, Tottenham, Bournemouth und insbesondere Newcastle einfuhr.

Sie könnten beim ersten Premier-League-Heimspiel von Sunderland am letzten Sonntag im August dabei sein. GOAL liefert Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Sunderland gegen Fulham zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Sunderland gegen Fulham statt?

Sunderland gegen Fulham findet am Sonntag, dem 30. August, im Stadium of Light in Sunderland statt. Der Anstoß ist für 14 Uhr BST angesetzt.

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Premier League - Spielwoche 2
Stadium of Light

So kaufen Sie Tickets für Sunderland gegen Fulham in der Premier League

Für Premier-League-Spiele stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird dies über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Ballot-System): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch ausgeloste Ballot-Lotterien ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich während eines festgelegten Zeitfensters in den Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Sunderland gegen Fulham?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren je nach gastgebendem Klub, Sitzplatzlage und Spielkategorie stark:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topduelle gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an den Längsseiten und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Ballot-Auslosungen oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert, bestätigt mindestens aber auch für 2027/28.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Der Kauf von Tickets für hochkarätige Premier-League-Spiele gibt Fans die Möglichkeit, taktische Duelle auf höchstem Niveau und individuelle Weltklasse live zu erleben. Wenn Sie Ihre Spieltagseinschätzungen auf das Endergebnis stützen möchten, sollten Sie sich Ihre Einführungsangebote für Neukunden nicht entgehen lassen. Nutzen Sie unbedingt unseren verifizierten betfred promo code, um sich noch heute außergewöhnliche Wettvorteile zu sichern.

Form

SUN

SUN - Form

LEE
N1-0
WRE
S1-0
RCL
S0-2
REN
S2-1
IPS
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FUL

FUL - Form

CRY
N1-2
MAL
U2-2
VFB
S1-0
CHE
N2-3
WIM
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Jüngste Bilanz im direkten Duell

Head to Head

SunderlandUnentschiedenFulham
0
1
4
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
3
END
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
END
England FA Cup
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Fulham badge
Fulham
FUL
3
END
England FA Cup
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
England Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
5Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Teamnews & Kader

Sunderland vs Fulham Aufstellungen

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Aufstellung
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsD. BallardD. BallardReinildoReinildoT. MeunierT. MeunierN. MukieleN. MukieleT. HumeT. HumeE. Le FeeE. Le FeeN. SadikiN. SadikiN. AnguloN. AnguloG. XhakaG. XhakaB. BrobbeyB. BrobbeyB. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneJ. AndersenJ. AndersenCésar PalaciosCésar PalaciosO. BobbO. BobbJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Sunderland

Startelf

Fulham

Ersatzspieler

Trainer

  • R. Le Bris
  • A. Arbeloa
Sunderland

Verletzungen und Sperren

Fulham

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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