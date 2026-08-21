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So bekommt man Tickets für Sunderland gegen Arsenal: Preise für die Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Verpasst nicht, wenn Sunderland im September auf den amtierenden Premier-League-Meister trifft

Sunderland übertraf bei seiner Rückkehr in die Premier League in der vergangenen Saison alle Erwartungen, belegte Rang sieben und sicherte sich damit einen Platz in der UEFA Europa League. Dieser Erfolg basierte auf einer beeindruckenden Heimbilanz, wobei die Mannschaft von Régis Le Bris im Stadium of Light einige denkwürdige Siege gegen Teams wie Chelsea, Tottenham, Bournemouth und insbesondere Newcastle feierte.

Die Black Cats zeigten auch Biss und Kampfgeist, als Arsenal im vergangenen November ins Stadium of Light kam. Obwohl Sunderland gegen Arsenal mit 1:2 in Rückstand geriet, schnappte sich Brian Brobbey in der Nachspielzeit noch den Ausgleich und versetzte die Heimfans in Ekstase.

Der Premier-League-Meister kehrt am Samstag, den 12. September, für ein Flutlichtspektakel in den Nordosten zurück, und Sunderland weiß, dass erneut volle Konzentration sowie jede Menge Einsatz und Entschlossenheit gefragt sein werden.

Diese Partie sollte man nicht verpassen, und ihr könntet live dabei sein. GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Sunderland gegen Arsenal zu bekommen, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Sunderland gegen Arsenal statt?

Sunderland gegen Arsenal findet am Samstag, den 12. September, im Stadium of Light (Sunderland) statt. Anpfiff ist planmäßig um 20 Uhr BST.

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Premier League - Spielwoche 4
Stadium of Light

So kauft ihr Tickets für Sunderland gegen Arsenal in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Sunderland gegen Arsenal?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

  • Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Spielkategorisierung: Klubs ordnen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze auf den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

Form

SUN

SUN - Form

REN
S2-1
IPS
N2-1
FUL
S1-0
BRE
U1-1
HUL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ARS

ARS - Form

MCI
S3-0
COV
S3-0
AVL
S0-1
CHE
S2-1
NAP
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

SunderlandUnentschiedenFC Arsenal
0
1
4
Premier League
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ARS
3
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Sunderland
SUN
0
END
Premier League
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Sunderland
SUN
2
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ARS
2
END
England EFL Cup
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FC Arsenal
ARS
5
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Sunderland
SUN
1
END
Premier League
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FC Arsenal
ARS
2
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Sunderland
SUN
0
END
Premier League
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Sunderland
SUN
1
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FC Arsenal
ARS
4
END
4Erzielte Tore16
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Team-News & Kader

Sunderland vs FC Arsenal Aufstellungen

4-2-3-1
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Sunderland
SUN
Aufstellung
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleD. BallardD. BallardReinildoReinildoK. DansoK. DansoG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeN. SadikiN. SadikiN. AnguloN. AnguloT. MeunierT. MeunierB. BrobbeyB. BrobbeyD. RayaD. RayaGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyC. TzolisC. TzolisB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardK. HavertzK. Havertz
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
Sunderland

Startelf

FC Arsenal

Ersatzspieler

Trainer

  • R. Le Bris
  • M. Arteta
Sunderland

Verletzungen und Sperren

FC Arsenal

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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