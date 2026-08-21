So bekommt man Tickets für Sunderland gegen Arsenal: Preise für die Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

Sunderland übertraf bei seiner Rückkehr in die Premier League in der vergangenen Saison alle Erwartungen, belegte Rang sieben und sicherte sich damit einen Platz in der UEFA Europa League. Dieser Erfolg basierte auf einer beeindruckenden Heimbilanz, wobei die Mannschaft von Régis Le Bris im Stadium of Light einige denkwürdige Siege gegen Teams wie Chelsea, Tottenham, Bournemouth und insbesondere Newcastle feierte.

Die Black Cats zeigten auch Biss und Kampfgeist, als Arsenal im vergangenen November ins Stadium of Light kam. Obwohl Sunderland gegen Arsenal mit 1:2 in Rückstand geriet, schnappte sich Brian Brobbey in der Nachspielzeit noch den Ausgleich und versetzte die Heimfans in Ekstase.

Der Premier-League-Meister kehrt am Samstag, den 12. September, für ein Flutlichtspektakel in den Nordosten zurück, und Sunderland weiß, dass erneut volle Konzentration sowie jede Menge Einsatz und Entschlossenheit gefragt sein werden.

Diese Partie sollte man nicht verpassen, und ihr könntet live dabei sein. GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Sunderland gegen Arsenal zu bekommen, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Sunderland gegen Arsenal statt?

Sunderland gegen Arsenal findet am Samstag, den 12. September, im Stadium of Light (Sunderland) statt. Anpfiff ist planmäßig um 20 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 15:00 Stadium of Light

So kauft ihr Tickets für Sunderland gegen Arsenal in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Sunderland gegen Arsenal?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spielkategorisierung: Klubs ordnen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze auf den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

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