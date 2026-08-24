Strasbourg trifft am Samstag, den 12. September 2026, im Stade de la Meinau in Straßburg auf Monaco.

Beide Teams stehen sich erneut gegenüber, nachdem es im Mai 2026 ein packendes Duell mit neun Toren gegeben hatte, in dem Strasbourg Monaco zu Hause mit 5:4 besiegte. Zu Beginn der Saison 2026/27 geht Monaco in der Tabelle besser platziert in diese Partie, während Strasbourg eine schwierige Anfangsphase korrigieren will.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Strasbourg gegen Monaco wissen müssen, einschließlich wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Strasbourg gegen Monaco in der Ligue 1?

Strasbourg gegen Monaco findet im Stade de la Meinau in Straßburg statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Wie kann man Tickets für Strasbourg gegen Monaco in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel RC Strasbourg gegen AS Monaco im Stade de la Meinau zu kaufen, befolgen Sie diese üblichen Schritte:

1. Offizielles Ticketportal von RC Strasbourg

Besuchen Sie das offizielle Online-Ticketportal von RC Strasbourg oder nutzen Sie die offizielle Mobile-App von RC Strasbourg Alsace.

2. Offizielle Wiederverkaufsplattform

Da stark nachgefragte Heimspiele in der Ligue 1 im Stade de la Meinau häufig an Dauerkarteninhaber ausverkauft sind, sollten Sie den offiziellen Tickettausch-/Wiederverkaufsbereich auf der Ticketseite des Klubs prüfen, falls reguläre Plätze nicht verfügbar sind.

Der Wiederverkauf über den Klub bietet garantiert authentische Tickets zu Nennpreisen.

3. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Falls offizielle Quellen ausverkauft sind, bieten sekundäre Plattformen wie StubHub allgemeine Eintrittskarten und Hospitality-Optionen an.

Filtern Sie vor dem Kauf nach Preis oder Sitzbereich und stellen Sie sicher, dass der Verkäufer eine digitale Zustellung anbietet.

Wie viel kosten Tickets für Strasbourg gegen Monaco in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Spiel RC Strasbourg gegen AS Monaco am 12. September 2026 variieren je nach Plattform, Sitzkategorie und Verfügbarkeit:

Offizieller allgemeiner Verkauf (Klubkasse): Reguläre Tickets zum Nennpreis liegen typischerweise zwischen 15 £ und 60 £ (20 € bis 70 €), von Unterrang-Kurvenbereichen (z. B. Tribune Ouest ) bis zu zentralen Seitenblöcken ( Tribune Sud ).

Offizielle sekundäre / Wiederverkaufs-Marktplätze: Sekundäre Angebote und Ticket-Aggregator-Plattformen wie StubHub beginnen derzeit bei etwa 60 £ bis 65 £ (80 $ bis 83 $) für allgemeine Sitzkategorien (wie Sud Présidentielle oder Est Famille ).

Premium- und Premium-Wiederverkaufsplätze: Zentrale Oberrang-Sichtplätze oder kurzfristig verfügbare Tickets der besten Kategorie liegen zwischen 90 £ und 110 £+ (105 € bis 125 €+).

Strasbourg gegen Monaco in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Strasbourg gegen Monaco

Strasbourg hat eines der letzten fünf Spiele gewonnen, keines unentschieden gespielt und vier verloren. Das einzige positive Ergebnis gab es in einem Freundschaftsspiel gegen Newcastle United, das 1:1 endete. Der jüngste Pflichtspielauftritt war eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Marseille in der Ligue 1. In diesen fünf Spielen kassierte Strasbourg 13 Gegentore und erzielte vier Treffer, eine Bilanz, die zeigt, dass die Mannschaft noch ihren Rhythmus sucht.

Monaco hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren. Das jüngste Spiel war ein 1:0-Sieg bei Le Havre in der Ligue 1. Außerdem gewann Monaco in der Qualifikation zur Conference League mit 3:2 gegen Gornik Zabrze. Die einzige Niederlage gab es gegen Coventry City in einem Testspiel der Saisonvorbereitung. Monaco erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sechs.

Strasbourg gegen Monaco: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 17. Mai 2026 in der Ligue 1 mit einem 5:4-Sieg von Strasbourg im Stade de la Meinau. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Monaco zweimal, Strasbourg zweimal, und eine Partie endete unentschieden. Strasbourg besiegte Monaco im Februar 2026 außerdem mit 3:1 im Coupe de France. Insgesamt fielen in den fünf Duellen 22 Tore.

Tabelle: Strasbourg gegen Monaco

In der Ligue 1 liegt Strasbourg derzeit auf Platz 18, während Monaco Fünfter ist.