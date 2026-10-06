Das Derby del Sole zwischen der SSC Napoli und der AS Roma ist eine der elektrisierendsten und traditionsreichsten Rivalitäten im italienischen Fußball. Ausgetragen im legendären Stadio Diego Armando Maradona in Neapel, bringt dieses Duell zwei große Klubs aus dem Süden in einem hitzigen Serie-A-Spektakel zusammen. Zu erwarten sind unerbittliche Intensität, taktischer Fußball auf Weltklasseniveau und eine unglaubliche Lautstärke auf den Rängen.

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Wann ist der Anstoß bei SSC Napoli gegen Roma in der Serie A?

Napoli gegen Roma findet im Stadio Diego Armando Maradona in Neapel statt, der Anstoß ist im Rahmen des Spieltagsprogramms der Serie A nach der Länderspielpause angesetzt.

Italien Serie A - Spielwoche 8 24. Okt. 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

Wo kann man Tickets für Napoli gegen Roma kaufen?

Offizielle Tickets für Spiele der SSC Napoli werden in erster Linie über das offizielle TicketOne-Portal und die Website der SSC Napoli angeboten. Die hohe Nachfrage von offiziellen Klubkarteninhabern und lokalen Fans bedeutet, dass die allgemeinen Ticketkontingente auf den offiziellen Plattformen oft schnell ausverkauft sind.

Wenn ihr im ersten Verkaufsfenster leer ausgeht, ist StubHub die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Napoli gegen Roma?

Die offiziellen Ticketpreise der SSC Napoli für reguläre Heimspiele in der Serie A im Stadio Diego Armando Maradona beginnen in der Regel bei 45 € für Oberrangplätze in den Curva-Bereichen und steigen auf 150 € oder mehr für zentrale Plätze auf der Tribuna.

Auf Zweitmarktplattformen beginnen die günstigsten Angebote auf dem Sekundärmarkt bei etwa 70 € für Standardplätze, wobei die Preise je nach Nachfrage und Lage schwanken.

SSC Napoli gegen Roma in der Serie A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von SSC Napoli gegen Roma

Napoli geht mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel und verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 gegen die Fiorentina in der Serie A, zudem unterlag das Team Arsenal in der Champions League und verlor im Laufe der Saison zu Hause gegen Como. Die Mannschaft von Allegri hat gezeigt, dass sie sich Ergebnisse erarbeiten kann, wie der 1:0-Sieg gegen Bologna beweist, doch die defensive Anfälligkeit war wiederholt ein Problem. In diesen fünf Spielen kassierte Napoli acht Gegentore und erzielte fünf Treffer.

Die jüngste Form der Roma zeichnet ein positiveres Bild. Die Mannschaft von Gasperini hat drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und zwei unentschieden gespielt, ohne zu verlieren. Ein 4:0-Auswärtssieg in Lecce sticht als klares Zeichen ihrer Offensivstärke hervor, darauf folgten Siege gegen Atalanta und Torino. Das 2:2 bei Inter zeigt, dass sie mit den stärksten Teams der Liga mithalten kann. Roma erzielte in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte vier, eine Bilanz, die sowohl ihre Offensivkraft als auch eine ordentliche defensive Disziplin widerspiegelt.

SSC Napoli gegen Roma: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs endete im Februar 2026 im Maradona mit 2:2, ein Ergebnis, das das Muster eng umkämpfter Duelle fortsetzte. In den letzten fünf direkten Duellen in der Serie A gewann Roma einmal, Napoli zweimal und zwei Spiele endeten unentschieden. Die Tore verteilten sich über diese Serie recht gleichmäßig, was unterstreicht, wie umkämpft dieses Duell in der Regel ist.



