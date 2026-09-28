Spanien trifft am 3. Oktober 2026 im Estadio Carlos Tartiere in Oviedo in einem attraktiven Spiel der UEFA Nations League auf Tschechien. In dieser Gruppenpartie stehen sich die europäischen Schwergewichte vor einer leidenschaftlichen Kulisse in Asturien gegenüber, während beide Teams wichtige Turnierpunkte holen wollen.

GOAL liefert euch alle Details, die ihr braucht, um euch euren Platz im Estadio Carlos Tartiere zu sichern. Hier erfahrt ihr, wo ihr Tickets kaufen könnt, wie die Preise aussehen und wie ihr euch eure Karten noch heute sichert.

Wann ist der Anstoß bei Spanien gegen Tschechien in der UEFA Nations League A?

Spanien gegen Tschechien findet im Nuevo Carlos Tartiere in Oviedo statt, offizielle Informationen zur Übertragung und Anstoßzeit sind derzeit noch nicht bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 3. Okt. 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

Wo kann man Tickets für Spanien gegen Tschechien kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Königlichen Spanischen Fußballverbands (RFEF) gekauft werden, das den primären Vertrieb für Heimspiele übernimmt. Die offizielle RFEF-Website ist die erste Anlaufstelle, um sich Tickets zum Originalpreis in den Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen zu sichern.

Sollten die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sein, sind Zweitmarktplattformen wie StubHub eure beste Option.

Wie viel kosten Tickets für Spanien gegen Tschechien?

Standardtickets im offiziellen RFEF-Portal beginnen in der Regel bei 35 € für Plätze der allgemeinen Kategorie hinter dem Tor, wobei die Preise je nach Sitzbereich und Rang im Estadio Carlos Tartiere steigen.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise derzeit bei 48 € pro Platz, wobei die endgültigen Preise je nach Sitzplatzauswahl, Lage und aktueller Marktnachfrage schwanken.

Spanien gegen Tschechien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Spanien gegen Tschechien

Spanien hat seine vergangenen fünf Spiele allesamt gewonnen, dabei neun Tore erzielt und zwei kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Argentinien im WM-Finale. In dieser Serie gab es außerdem Siege gegen Frankreich, Belgien, Portugal und Österreich, wobei Spanien in zwei dieser fünf Spiele ohne Gegentor blieb.

Tschechiens letzte fünf Ergebnisse brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen, bei sechs erzielten und sieben kassierten Toren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Mexiko in der Gruppenphase der WM. Zudem besiegte das Team Guatemala in Freundschaftsspielen mit 3:1 und Kosovo mit 2:1, unterlag aber Südkorea mit 1:2 und spielte 1:1 gegen Südafrika.

Spanien gegen Tschechien: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Juni 2022 in der UEFA Nations League statt, als Spanien zu Hause mit 2:0 gewann. Davor trennten sich beide Mannschaften im Rückspiel in Prag im selben Monat 2:2. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Spanien die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber keinem für Tschechien und zwei Unentschieden, darunter ein 1:0-Sieg bei der EM 2016 und ein 2:1-Erfolg in einem Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 2011.



