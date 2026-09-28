So bekommt man Tickets für Spanien gegen Kroatien: Preise für die UEFA Nations League A, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Der amtierende Weltmeister Spanien eröffnet seine UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Sevilla gegen Kroatien, ehe beide Teams nur eine Woche später in Split erneut aufeinandertreffen. Beide Partien sind Teil eines hochkarätig besetzten Spielplans der Liga A, Gruppe A3, zu der auch England und Tschechien gehören, und dieses frühe Doppelduell hat angesichts der Qualität auf beiden Seiten einiges an Gewicht.

GOAL führt euch durch alles, was ihr über den Kauf von Tickets für Spanien gegen Kroatien wissen müsst, einschließlich Spielterminen, Preisen und Bezugsquellen.

Wann ist der Anstoß von Spanien gegen Kroatien in der UEFA Nations League A?

Spanien gegen Kroatien wird am 26. September 2026 im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla angepfiffen, die genaue lokale Anstoßzeit wird noch von der UEFA bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 29. Sept. 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Wo kann man Tickets für Spanien gegen Kroatien kaufen?

Tickets für das Spiel in Sevilla wurden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle der RFEF angeboten, wobei Mitglieder des Verbands Vorrang hatten, bevor die Partie vollständig ausverkauft war. Für das Auswärtsspiel in Split sind die offiziellen Kanäle des kroatischen Verbands (HNS) die entsprechende erste Anlaufstelle.

Angesichts dessen, wie schnell das Spiel in Sevilla ausverkauft war, wird auch für die Auswärtspartie in Split eine frühe Buchung dringend empfohlen, besonders wegen Spaniens gewachsenem Profil seit dem WM-Triumph.

Wie viel kosten Tickets für Spanien gegen Kroatien?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Sevilla wurden über die Ticketkanäle der RFEF festgelegt, bevor die Partie an der Quelle ausverkauft war. Für das Spiel in Split gelten in gleicher Weise die offiziellen Preise des HNS.

Sevilla (an der Quelle ausverkauft): Da kein offizielles Kontingent mehr verfügbar ist, liegen die Wiederverkaufspreise auf dem Zweitmarkt angesichts der enormen Nachfrage rund um Spaniens WM-Erfolg deutlich über dem Nennwert

Split, günstigste Plätze: ab etwa 45 € bis 60 €, typischerweise in den oberen Rängen hinter den Toren

Split, mittlere Preiskategorie: in der Regel 90 € bis 160 €, mit besserer Sicht entlang der Seitenlinien

Split, Premium-Plätze: ab 250 € aufwärts für Fans, die die bestmögliche verfügbare Sicht wollen

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Wie bei jeder Partie mit dem Weltmeister können sich die Preise schnell verändern, deshalb ist es die sicherere Option, sich so früh wie möglich einen Platz zu sichern, wenn ihr mit einem bestimmten Budget plant.

Spanien gegen Kroatien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Spanien gegen Kroatien

Spanien geht mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie, die alle bei der WM 2026 zustande kamen. Im Finale besiegte das Team Argentinien mit 1:0, zuvor wurden Österreich mit 3:0, Portugal mit 1:0, Belgien mit 2:1 und Frankreich mit 2:0 geschlagen. In diesen fünf Spielen erzielte Spanien sieben Tore und kassierte kein einziges, also blieb das Team in jeder Partie ohne Gegentor.

Kroatiens letzte fünf Ergebnisse fallen gemischter aus. Das Team gewann drei Spiele und verlor zwei, zuletzt gab es im Achtelfinale der Weltmeisterschaft eine 1:2-Niederlage gegen Portugal. Zuvor schlug Kroatien im Turnier Ghana mit 2:1 und Panama mit 1:0, verlor in der Gruppenphase aber auch mit 2:4 gegen England. In diesen fünf Partien erzielte Kroatien sieben Tore und kassierte neun.

Spanien gegen Kroatien: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand bei der EURO 2024 statt, wo Spanien mit 3:0 gewann. Davor trennten sich die beiden Mannschaften in einem Nations-League-Spiel im Juni 2023 mit 0:0. Über die letzten fünf direkten Duelle hat Spanien die bessere Bilanz, wobei der deutlichste Sieg ein 6:0-Heimerfolg in der Nations League im September 2018 war. Die fünf Begegnungen brachten insgesamt 19 Tore hervor.



