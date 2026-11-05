Die UEFA Nations League ist zurück: Slowenien empfängt die Schweiz zu einem Länderspiel im Stožice-Stadion in Ljubljana. Beide europäischen Teams bringen Qualität und Motivation für diese Begegnung in der Gruppenphase mit. Damit zählt die Partie zu den mit Spannung erwarteten Spielen im Fußballkalender.

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Wann beginnt Slowenien gegen die Schweiz in der UEFA Nations League B?

Slowenien gegen die Schweiz findet im Stožice-Stadion in Ljubljana statt. Die offizielle Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Wo gibt es Tickets für Slowenien gegen die Schweiz?

Offizielle Spieltickets sind über die reguläre Verkaufsstelle des gastgebenden Verbands, Eventim Slovenia, erhältlich. Dort werden die üblichen Kontingente für Heimspiele der Nationalmannschaft an die breite Öffentlichkeit verkauft. Fans sollten sich möglichst früh registrieren und buchen, sobald der freie Verkauf beginnt, um sich Plätze aus dem regulären Kontingent zu sichern.

Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind oder im gewünschten Stadionbereich keine Plätze mehr verfügbar sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine weitere Möglichkeit, Tickets zu kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Slowenien gegen die Schweiz?

Offizielle Tickets über Eventim kosten für reguläre Sitzplätze ab 26 Euro. Der Preis hängt von der Kategorie des Stadionbereichs und der Sicht im Stožice-Stadion ab.

Wenn reguläre Plätze auf den offiziellen Verkaufsportalen ausverkauft sind, beginnen die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub bei etwa 63 Euro.

Slowenien gegen die Schweiz in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Slowenien und der Schweiz

Slowenien hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Dabei erzielte die Mannschaft sechs Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Kroatien, zuvor gab es ein 1:1 gegen Zypern. Der einzige Sieg in dieser Serie gelang auswärts in Montenegro mit 3:2. Die wechselhaften Ergebnisse und die Torbilanz zeigen, dass Slowenien noch nach Konstanz sucht.

Die Schweiz war zuletzt deutlich erfolgreicher. Yakins Mannschaft gewann vier ihrer vergangenen fünf Spiele. Die einzige Niederlage war das 1:3 gegen Argentinien im WM-Viertelfinale. Zuvor setzte sie sich nach einem 0:0 im Elfmeterschießen gegen Kolumbien durch, besiegte Algerien mit 2:0 und gewann knapp mit 2:1 gegen Kanada. In diesen fünf Partien erzielte die Schweiz neun Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Vor der Niederlage gegen Argentinien hatte sie mit vier Siegen in Folge Selbstvertrauen gesammelt.

Slowenien gegen die Schweiz: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete 0:0: Im Oktober 2025 trennten sie sich in Ljubljana in der WM-Qualifikation unentschieden. Zuvor hatte die Schweiz das Hinspiel im September 2025 mit 3:0 gewonnen. In den vergangenen fünf direkten Duellen kommt die Schweiz auf drei Siege, Slowenien auf einen. Ein Spiel endete unentschieden.