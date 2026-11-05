Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League B
team-logoSlowenien
Stozice Stadium, Ljubljana
team-logoSchweiz
Book Slovenia vs Switzerland Tickets
Unterstützt von

So bekommt man Tickets für Slowenien gegen die Schweiz: Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr zur Liga B der UEFA Nations League

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Slowenien
Schweiz

Slowenien trifft in der UEFA Nations League B auf die Schweiz. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Die UEFA Nations League ist zurück: Slowenien empfängt die Schweiz zu einem Länderspiel im Stožice-Stadion in Ljubljana. Beide europäischen Teams bringen Qualität und Motivation für diese Begegnung in der Gruppenphase mit. Damit zählt die Partie zu den mit Spannung erwarteten Spielen im Fußballkalender.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zu Spieltermin, Austragungsort, Preiskategorien und Ticketkauf.

Wann beginnt Slowenien gegen die Schweiz in der UEFA Nations League B?

Slowenien gegen die Schweiz findet im Stožice-Stadion in Ljubljana statt. Die offizielle Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

crest
UEFA Nations League B - Spielwoche 5
Stozice Stadium, Ljubljana

Wo gibt es Tickets für Slowenien gegen die Schweiz?

Offizielle Spieltickets sind über die reguläre Verkaufsstelle des gastgebenden Verbands, Eventim Slovenia, erhältlich. Dort werden die üblichen Kontingente für Heimspiele der Nationalmannschaft an die breite Öffentlichkeit verkauft. Fans sollten sich möglichst früh registrieren und buchen, sobald der freie Verkauf beginnt, um sich Plätze aus dem regulären Kontingent zu sichern.

Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind oder im gewünschten Stadionbereich keine Plätze mehr verfügbar sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine weitere Möglichkeit, Tickets zu kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Slowenien gegen die Schweiz?

Offizielle Tickets über Eventim kosten für reguläre Sitzplätze ab 26 Euro. Der Preis hängt von der Kategorie des Stadionbereichs und der Sicht im Stožice-Stadion ab.

Wenn reguläre Plätze auf den offiziellen Verkaufsportalen ausverkauft sind, beginnen die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub bei etwa 63 Euro.

Slowenien gegen die Schweiz in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Slowenien und der Schweiz

Slowenien hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Dabei erzielte die Mannschaft sechs Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Kroatien, zuvor gab es ein 1:1 gegen Zypern. Der einzige Sieg in dieser Serie gelang auswärts in Montenegro mit 3:2. Die wechselhaften Ergebnisse und die Torbilanz zeigen, dass Slowenien noch nach Konstanz sucht.

Die Schweiz war zuletzt deutlich erfolgreicher. Yakins Mannschaft gewann vier ihrer vergangenen fünf Spiele. Die einzige Niederlage war das 1:3 gegen Argentinien im WM-Viertelfinale. Zuvor setzte sie sich nach einem 0:0 im Elfmeterschießen gegen Kolumbien durch, besiegte Algerien mit 2:0 und gewann knapp mit 2:1 gegen Kanada. In diesen fünf Partien erzielte die Schweiz neun Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Vor der Niederlage gegen Argentinien hatte sie mit vier Siegen in Folge Selbstvertrauen gesammelt.

SVN

SVN - Form

CRO
N2-1
SCO
U0-0
MKD
S2-0
SUI
N2-1
SCO
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SUI

SUI - Form

ARG
N3-1
MKD
S0-3
SCO
S0-3
SVN
S2-1
MKD
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Slowenien gegen die Schweiz: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete 0:0: Im Oktober 2025 trennten sie sich in Ljubljana in der WM-Qualifikation unentschieden. Zuvor hatte die Schweiz das Hinspiel im September 2025 mit 3:0 gewonnen. In den vergangenen fünf direkten Duellen kommt die Schweiz auf drei Siege, Slowenien auf einen. Ein Spiel endete unentschieden.

Head to Head

SlowenienUnentschiedenSchweiz
1
1
3
UEFA Nations League B
Schweiz badge
Schweiz
SUI
2
Slowenien badge
Slowenien
SVN
1
END
WM-Qualifikation
Slowenien badge
Slowenien
SVN
0
Schweiz badge
Schweiz
SUI
0
END
WM-Qualifikation
Schweiz badge
Schweiz
SUI
3
Slowenien badge
Slowenien
SVN
0
END
European Championship Qualification
Schweiz badge
Schweiz
SUI
3
Slowenien badge
Slowenien
SVN
2
END
European Championship Qualification
Slowenien badge
Slowenien
SVN
1
Schweiz badge
Schweiz
SUI
0
END
4Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen