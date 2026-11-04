Slovan Bratislava empfängt Real Betis am Dienstag, 24. November 2026, im Nationalen Fußballstadion in Bratislava.

ŠK Slovan Bratislava und Real Betis sind bislang noch nie in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Die anstehende Partie in der UEFA Champions League ist somit ihr erstes offizielles Duell. Das Spiel im Stadion Tehelné pole ist für beide Klubs ein wichtiger Moment im Kampf um Punkte in der erweiterten Ligaphase der Champions League.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Slovan Bratislava gegen Real Betis wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel Slovan Bratislava gegen Real Betis?

Slovan Bratislava gegen Real Betis wird am Dienstag, 24. November 2026, im Nationalen Fußballstadion in Bratislava angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 National Football Stadium

Wie kann man Tickets für das Champions-League-Spiel Slovan Bratislava gegen Real Betis kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Champions-League-Spiel Galatasaray gegen Aston Villa im RAMS Park stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Offizieller Ticketverkauf der Klubs: Auf den offiziellen Websites von ŠK Slovan Bratislava und Real Betis findet Ihr Informationen zum direkten Verkauf an Mitglieder, zum freien Ticketverkauf und zu den Stadionkassen.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle der Klubs vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel Slovan Bratislava gegen Real Betis?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Slovan Bratislava und Real Betis, aufgeschlüsselt nach Bezugsquelle:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Standardtickets / reguläre Eintrittskarten: Je nach Preiskategorie und Sitzplatzblock liegen die Preise bei etwa 30 bis 90 € .

Je nach Preiskategorie und Sitzplatzblock liegen die Preise bei etwa . VIP- und Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 150 € und reichen bis 350 € und mehr.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / Eckblöcke: Reguläre Sitzplätze im Oberrang oder mit Blick aus einer Ecke kosten ab etwa 30 bis 135 € .

Reguläre Sitzplätze im Oberrang oder mit Blick aus einer Ecke kosten ab etwa . Längsseite / untere Tribünenbereiche: Die Preise liegen in der Regel bei 160 bis 250 € und mehr .

Die Preise liegen in der Regel bei . Premiumplätze / stark nachgefragte Blöcke: Wegen der hohen Nachfrage nach Champions-League-Spielen steigen die durchschnittlichen Wiederverkaufspreise auf 280 bis 400 € und mehr.

Slovan Bratislava gegen Real Betis in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Slovan Bratislava und Real Betis

Slovan Bratislava hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es in der Champions League eine 0:4-Niederlage gegen Roma, nachdem Slovan in der slowakischen 1. Liga mit 3:0 gegen Spartak Trnava gewonnen hatte. In diesem Zeitraum verlor der Klub in Europa zudem mit 0:3 gegen den VfB Stuttgart. Die übrigen Punkte holte Slovan mit einem 1:1 gegen Skalica und einem 2:1-Auswärtssieg bei Komarno.

Real Betis hat von seinen letzten fünf Spielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gewann der Klub in der Champions League mit 1:0 gegen Feyenoord. Im selben Zeitraum gelang Betis in Europa außerdem ein 3:2-Sieg gegen Porto. Die einzige Niederlage war ein 2:5 gegen Barcelona. Hinzu kommen ein 5:2-Sieg gegen Osasuna und ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruna. In diesen fünf Spielen erzielte Betis elf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Slovan Bratislava gegen Real Betis: Die bisherige Bilanz

Zu früheren Duellen zwischen Slovan Bratislava und Real Betis liegen keine Daten vor. Diese Partie könnte das erste Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs sein.