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So bekommt man Tickets für Slovan Bratislava gegen den VfB Stuttgart: Preise in der Champions League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Slovan Bratislava trifft in der Champions League auf den VfB Stuttgart. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Slovan Bratislava trifft am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Estadio Benito Villamarin in Sevilla auf den VfB Stuttgart.

Beide Teams trafen zuvor in der Ligaphase der UEFA Champions League 2024/25 aufeinander, als sich der VfB Stuttgart mit 3:1 auswärts in Bratislava durchsetzte. Slovan Bratislava ist auf der Suche nach dem ersten Pflichtspielsieg überhaupt gegen den VfB Stuttgart, nachdem der Klub in drei bisherigen europäischen Duellen ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht hat.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Slovan Bratislava gegen den VfB Stuttgart wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart in der Champions League?

Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart wird am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Estadio Benito Villamarin in Sevilla angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 2
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Wie kann man Tickets für Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Slovan Bratislava und dem VfB Stuttgart im Tehelné pole zu kaufen, nutzen Sie diese wichtigsten Kaufmöglichkeiten:

  • Offizielles Ticketportal von Slovan Bratislava: Die wichtigste und sicherste Quelle für Tickets für den Heimbereich ist die offizielle Ticket-Website des Klubs (vstupenky.skslovan.com). Vorrangigen Zugang erhalten in der Regel zunächst Dauerkarteninhaber, danach Mitglieder, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht.
  • Auswärtsblock des VfB Stuttgart: Wenn Sie den VfB Stuttgart unterstützen, werden Tickets für den Auswärtsbereich ausschließlich über den offiziellen Ticketshop des VfB Stuttgart und Mitgliederkontingente verteilt. Auswärtsfans müssen direkt über den Gastklub buchen.
  • Ticketkasse am Tehelné-pole-Stadion: Je nach Verfügbarkeit können physische Tickets am Spieltag ab 1,5 Stunden vor dem Anpfiff an der Stadionkasse gekauft werden, wobei hochkarätige Champions-League-Spiele in der Regel bereits vorher online ausverkauft sind.
  • Sekundärmarkt-Plattformen: Wenn der Primärverkauf ausverkauft ist, werden Tickets häufig auf Sekundärmarkt-Plattformen wie StubHub angeboten, wobei die Preise über dem Nennwert liegen.

Wie viel kosten Tickets für Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart in der Champions League?

Die Ticketpreise für das UEFA-Champions-League-Spiel Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart variieren je nach Ticketkategorie und Kaufkanal:

1. Offizielle Preise zum Nennwert

  • Heimkategorien (Tehelné pole): Die Preise für reguläre Tickets in den Heimbereichen liegen in der Regel zwischen 30 € und 90 €, abhängig von Ebene, Tribüne (Hinter dem Tor oder Haupttribüne) und Sitzkategorie.
  • Gastfans (Auswärtsblock): Nach UEFA-Regularien sind die Ticketpreise für Auswärtsfans bei Champions-League-Spielen auf maximal 60 € begrenzt.
  • VIP & Hospitality: Premium- und VIP-Hospitality-Pakete kosten je Ticket zwischen 150 € und 350 €+, abhängig von den enthaltenen Speisen, Getränken und den Annehmlichkeiten der Logenplätze.

2. Sekundärmarkt für Tickets

Wenn der Primärverkauf über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft ist, beginnen die Wiederverkaufspreise auf Sekundärmarkt-Plattformen wie StubHub für Standardplätze in der Regel bei etwa 95 € bis 140 €, während stark nachgefragte oder zentral gelegene Kategorien im Schnitt zwischen 250 € und 320 € liegen.

Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart

Slovan Bratislava hat aus den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen geholt, dabei sieben Tore erzielt und 14 kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einem 3:3 gegen Zilina in der höchsten slowakischen Spielklasse. Der Tiefpunkt in dieser Phase war eine 1:6-Niederlage gegen Paris Saint-Germain in der Champions League, außerdem verlor das Team in der Liga mit 0:2 gegen DAC 1904 Dunajska Streda. Der einzige Sieg gelang in der Champions-League-Qualifikation mit einem 2:1-Auswärtserfolg bei NK Celje.

Der VfB Stuttgart hat zwei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, keines unentschieden gespielt und zwei verloren, dabei zehn Tore erzielt und neun kassiert. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage in der Bundesliga gegen Hoffenheim. Das Highlight der jüngsten Phase war ein 3:1-Sieg in der Champions League gegen Viking FK, zudem wurde der FC Koeln in der Bundesliga mit 4:1 geschlagen. Zuvor hatte Stuttgart gegen den FC Bayern München deutlich mit 1:5 verloren.

SLB

SLB - Form

DST
N2-0
PSG
N6-1
ZIL
U3-3
MIT
S1-3
KOM
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
9/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
VFB

VFB - Form

FCB
N5-1
KÖL
S4-1
VIK
S3-1
TSG
N2-1
BVB
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand in der Champions League 2024/25 statt, als Stuttgart am 21. Januar 2025 mit 3:1 in Bratislava gewann. Die Klubs trafen außerdem in der Europa-League-Qualifikation im August 2010 aufeinander, wobei Stuttgart zunächst mit 1:0 in Bratislava gewann, bevor das Rückspiel in Stuttgart 2:2 endete. Über alle drei erfassten Duelle hinweg hat Stuttgart einen Sieg und ein Unentschieden vorzuweisen, während Slovan noch auf einen Sieg wartet.

Head to Head

Slovan BratislavaUnentschiedenVfB Stuttgart
0
1
2
Champions League
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
END
Europa League Qualification
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
2
END
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
END
3Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/3
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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