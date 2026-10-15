Die UEFA Nations League ist zurück: Die Schweiz empfängt Schottland im Kybunpark in St. Gallen zu einem internationalen Duell. Beide europäischen Nationen wollen in diesem wichtigen Gruppenspiel die volle Punktzahl holen und sich damit eine bessere Position in der Tabelle sichern.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zum Spieltag, zu den Ticketpreisen und zum Ticketkauf.

Wann beginnt das Spiel Schweiz gegen Schottland in der UEFA Nations League B?

Die Partie zwischen der Schweiz und Schottland findet im Sitterstadion in St. Gallen statt. Die Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 14:45 Sitterstadion

Wo gibt es Tickets für Schweiz gegen Schottland?

Offizielle Tickets werden direkt über Ticketmaster Switzerland verkauft. Die Plattform ist der offizielle Ticketpartner des Schweizerischen Fußballverbands für Heimländerspiele in St. Gallen. Fans sollten frühzeitig ein Konto auf der offiziellen Plattform einrichten, um reguläre Tickets kaufen zu können, sobald der allgemeine Vorverkauf beginnt.

Sind die offiziellen Ticketkontingente vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar, können Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Alternative sein.

Wie viel kosten Tickets für Schweiz gegen Schottland?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal kosten je nach Stadionbereich für Sitzplätze im Kybunpark ab etwa 35 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei rund 105 Euro, wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Schweiz gegen Schottland in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form der Schweiz und Schottlands

Die Schweiz reist nach vier Siegen und einer Niederlage in den vergangenen fünf Spielen in guter Form an. Yakins Mannschaft schlug Bosnien und Herzegowina mit 4:1, Kanada mit 2:1 und Algerien mit 2:0. Gegen Kolumbien setzte sie sich nach einem torlosen Remis im Elfmeterschießen durch, ehe ihre Serie mit einer 1:3-Niederlage gegen Argentinien im Viertelfinale endete. In diesen fünf Spielen erzielte die Schweiz neun Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Die vier Siege in Folge hatten ihr vor der Niederlage gegen Argentinien viel Schwung gegeben.

Schottlands letzte fünf Ergebnisse fallen mit drei Siegen und zwei Niederlagen durchwachsener aus. In Testspielen vor dem Turnier gewann die Mannschaft mit 4:1 gegen Curacao und mit 4:0 gegen Bolivien. Anschließend startete sie mit einem 1:0-Sieg über Haiti in die Weltmeisterschaft, bevor zwei Niederlagen in Folge gegen Marokko und Brasilien ihre Teilnahme beendeten. In diesen fünf Partien erzielte Schottland sechs Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Schweiz gegen Schottland: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen endete 1:1. Die beiden Mannschaften trennten sich im Juni 2024 in der Gruppenphase der EM 2024 unentschieden. Zuvor gewann die Schweiz im März 2006 ein Testspiel zwischen den beiden Teams mit 3:1. In diesen beiden erfassten Begegnungen ist die Bilanz ausgeglichen. Durch das Unentschieden kann keine der beiden Mannschaften einen Sieg für sich verbuchen, sodass vor diesem Nations-League-Duell keine Seite einen klaren historischen Vorteil hat.

Schweiz gegen Schottland: Tabellenstand