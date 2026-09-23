Die UEFA Nations League kehrt mit einem spektakulären Länderspiel-Kracher zurück, wenn die Schweiz Schottland im Kybunpark in St. Gallen empfängt. Beide europäischen Nationen sind entschlossen, in diesem richtungsweisenden Gruppenduell die volle Punktzahl zu holen, um sich eine wichtige Ausgangsposition im Turnier zu verschaffen.

GOAL hat alle wichtigen Details zu Spieltagslogistik, Ticketpreisen und den direkten Schritten, um sich Plätze zu sichern.

Wann ist der Anstoß bei Schweiz gegen Schottland in der UEFA Nations League B?

Schweiz gegen Schottland findet im Sitterstadion in St. Gallen statt, die Anstoßzeit wird näher am Termin bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 14:45 Sitterstadion

Wo kann man Tickets für Schweiz gegen Schottland kaufen?

Die offiziellen Primärtickets werden direkt über Ticketmaster Schweiz abgewickelt, das als offizieller Ticketpartner des Schweizerischen Fussballverbands für Heim-Länderspiele in St. Gallen fungiert. Fans sollten frühzeitig ein Konto auf der offiziellen Plattform einrichten, um Standardtickets für die Öffentlichkeit kaufen zu können, sobald der freie Verkauf startet.

Wenn die Primärkontingente vollständig ausverkauft sind oder bestimmte Sitzplatzkategorien auf dem offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sein sollten, sind Sekundärmarktplattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle, falls die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Schweiz gegen Schottland?

Standard-Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal beginnen je nach Stadionbereich im Kybunpark bei ungefähr 35 € für Sitzplatzbereiche mit allgemeinem Zutritt.

Die Einstiegspreise auf dem Sekundärmarkt bei StubHub beginnen bei rund 105 €, wenn die regulären Primärkontingente über die offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Schweiz gegen Schottland in der UEFA Nations League B: Alles, was du wissen musst

Form von Schweiz gegen Schottland

Die Schweiz reist in starker Verfassung an und hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen, bei einer Niederlage. Yakins Team besiegte Bosnien und Herzegowina mit 4:1, Kanada mit 2:1, Algerien mit 2:0 und Kolumbien nach einem torlosen Remis im Elfmeterschießen, ehe die Serie mit einer 1:3-Viertelfinalniederlage gegen Argentinien endete. In diesen fünf Spielen erzielte die Schweiz neun Tore und kassierte fünf, wobei vier Siege in Folge vor der Niederlage gegen Argentinien für echten Schwung sorgten.

Die letzten fünf Ergebnisse Schottlands zeichnen ein gemischteres Bild, mit drei Siegen und zwei Niederlagen. Schottland besiegte Curacao mit 4:1 und Bolivien mit 4:0 in Freundschaftsspielen vor dem Turnier, startete dann mit einem 1:0 gegen Haiti in die Weltmeisterschaft, ehe aufeinanderfolgende Niederlagen gegen Marokko und Brasilien die Kampagne beendeten. Schottland erzielte in dieser Phase sechs Tore und kassierte vier.

Schweiz gegen Schottland: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete 1:1, ein Remis in der Gruppenphase der Euro 2024 im Juni jenes Jahres. Davor gewann die Schweiz mit 3:1, als sich beide Teams bereits im März 2006 in einem Freundschaftsspiel gegenüberstanden. Die Bilanz dieser beiden erfassten Duelle ist ausgeglichen: Je ein Sieg wird durch das Remis relativiert, sodass keine der beiden Mannschaften mit einem klaren historischen Vorteil in dieses Nations-League-Duell geht.

Tabelle: Schweiz gegen Schottland