Die UEFA Nations League kehrt mit einer spannenden Partie zurück, wenn Schweden Bosnien und Herzegowina in der Strawberry Arena in Stockholm empfängt. Beide europäischen Teams kämpfen um wichtige Punkte, um in der Gruppentabelle zu klettern und Schwung im Aufstiegsrennen aufzunehmen.

GOAL liefert alle offiziellen Details zum Spielort, zur Ticketverfügbarkeit, zu den Preisspannen und zu den direkten Schritten, wie du dir deine Plätze sichern kannst.

Wann ist der Anstoß von Schweden gegen Bosnien und Herzegowina in der UEFA Nations League B?

Schweden gegen Bosnien und Herzegowina findet in der Strawberry Arena in Stockholm statt, wobei die Anstoßzeit näher am Termin bestätigt wird.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Wo kann man Tickets für Schweden gegen Bosnien und Herzegowina kaufen?

Offizielle Erstmarkt-Tickets werden direkt über AXS Sweden vertrieben, das für Heim-Länderspiele in der Strawberry Arena als offizieller Ticketanbieter des schwedischen Fußballverbands fungiert. Fans sollten ein Konto erstellen und sich früh registrieren, um Standardtickets für die Öffentlichkeit zu kaufen, sobald der freie Verkauf startet.

Wenn der Erstverkauf komplett ausverkauft ist oder Standardplätze auf dem offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sind, sind Sekundärmarktplattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle, falls die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Schweden gegen Bosnien und Herzegowina?

Standard-Einzeltickets auf der offiziellen Ticketplattform beginnen je nach Kategorie in der Strawberry Arena bei etwa 30 bis 40 € für Plätze im allgemeinen Sitzplatzbereich.

Die Einstiegspreise auf dem Sekundärmarkt bei Plattformen wie StubHub beginnen bei rund 115 €, wenn die regulären Kontingente im Erstverkauf vergriffen sind.

Schweden gegen Bosnien und Herzegowina in der UEFA Nations League B: Alles, was du wissen musst

Form von Schweden gegen Bosnien und Herzegowina

Schweden hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Frankreich bei der Weltmeisterschaft, zudem setzte es in der Gruppenphase eine deutliche 1:5-Niederlage gegen die Niederlande. Das herausragende Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 5:1-Sieg gegen Tunesien, dazu kamen ein 1:1 gegen Japan und ein 2:2 gegen Griechenland in einem Freundschaftsspiel. Schweden erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte zehn.

Bosnien und Herzegowina kommt aus den vergangenen fünf Partien auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 0:2-Niederlage gegen die Vereinigten Staaten bei der Weltmeisterschaft, zuvor gewann das Team im Turnier mit 3:1 gegen Katar. Hinzu kamen zwei 1:1-Unentschieden gegen Kanada und Panama sowie eine 1:4-Niederlage gegen die Schweiz. Bosnien erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte acht.

Schweden gegen Bosnien und Herzegowina: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das einzige erfasste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams war ein Freundschaftsspiel am 29. Mai 2010, das Schweden zu Hause mit 4:2 gewann. Mit nur einem Spiel in den Daten lässt sich kein übergeordnetes Muster erkennen, und dieses Nations-League-Spiel ist ein seltenes Duell zwischen den beiden Nationen.

Head to Head Unentschieden 1 0 0 Freundschaftsspiele Schweden SWE 4 Bosnien und Herzegowina BIH 2 END 4 Erzielte Tore 2 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1



