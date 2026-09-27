Der neue schottische Nationaltrainer Sébastien Pocognoli bekommt zu Hause erstmals die Chance, die leidenschaftlichen Anhänger der Tartan Army zu beeindrucken, wenn er sein Team am Dienstag, 29. September, im UEFA-Nations-League-Duell gegen die Schweiz im Hampden Park aufs Feld führt. Sichern Sie sich noch heute Ihre Tickets für das Spiel.

Schottland startet seine UEFA-Nations-League-Kampagne drei Tage zuvor auswärts, wenn es in Ljubljana auf Slowenien trifft.

Neben Slowenien und der Schweiz hat Schottland auch Nordmazedonien in seiner Gruppe (Gruppe 1 der Liga B). In der Ligaphase spielt das Team gegen alle drei Gegner jeweils zu Hause und auswärts, insgesamt also sechs Partien.

Die Sieger jeder Gruppe steigen in die UEFA Nations League A 2028/29 auf, und das viertplatzierte Team jeder Gruppe steigt in die UEFA Nations League C 2028/29 ab. Darüber hinaus ziehen die zweit- und drittplatzierten Teams jeder Gruppe in die Auf-/Abstiegs-Play-offs ein, die in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

GOAL hat alles, was Sie wissen müssen, um sich jetzt Ihre Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Schottland gegen die Schweiz zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Schottland gegen die Schweiz statt?

Schottland gegen die Schweiz findet am Dienstag, 29. September, im Hampden Park in Glasgow statt. Der Anstoß ist für 19.45 Uhr (BST) angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 2 29. Sept. 2026 - 14:45 Hampden Park

So kaufen Sie Tickets für Schottland gegen die Schweiz in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Schottland gegen die Schweiz werden ausschließlich online über den Scottish FA Ticket Shop verkauft. Der Vorverkauf begann Ende Februar.

Mitglieder des Scotland Supporters Club (SSC) erhielten früher als die Allgemeinheit die Möglichkeit, Tickets zu kaufen, und bekamen zudem günstigere Optionen für künftige Spiele angeboten.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen: Jeder Kauf bei StubHub wird durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, sodass Käufer darauf vertrauen können, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Schottland gegen die Schweiz in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Schottland gegen die Schweiz im Hampden Park kosteten für erwachsene Mitglieder des Scotland Supporters Club zwischen 35 £ auf der Ost- und Westtribüne und 40 £ auf der Nord- und Südtribüne, für die Allgemeinheit lagen die Preise bei 40 bis 45 £. Die regulären Kontingente für die Öffentlichkeit über die Scottish FA waren jedoch schnell ausverkauft.

Behalten Sie die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft kurz vor dem Spiel im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und schauen Sie auch auf Zweitmarktplätzen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über den Hampden Park wissen müssen

Der Hampden Park in Glasgow gilt weithin als die ultimative „Heimat des schottischen Fußballs“. Das 1903 eröffnete legendäre Stadion ist die dauerhafte Heimstätte der schottischen Fußballnationalmannschaft und hat über Generationen hinweg seinen Ruf als eine der geschichtsträchtigsten Sportstätten der Welt gefestigt. Das aktuelle Stadion ist in die UEFA-Kategorie vier eingestuft und hat eine Kapazität von 51.866 Plätzen.

Aufgrund moderner Sicherheitsgesetze für reine Sitzplatzstadien hält der Hampden Park mehrere europäische Zuschauerrekorde, die wohl nie gebrochen werden:

Europäischer Länderspiel-Rekord aller Zeiten : Schottland gegen England (1937) - 149.415

Europäischer Vereinsrekord aller Zeiten : Celtic gegen Aberdeen (Finale des schottischen Pokals 1937) - 146.433

Rekordspiel in einem UEFA-Wettbewerb : Celtic gegen Leeds United (Halbfinale im Europapokal 1937) - 136.505

Unvergessliche Momente im Hampden Park:

Das Finale des Europapokals 1960 : Allgemein als das größte Fußballspiel aller Zeiten angesehen. Real Madrid besiegte Eintracht Frankfurt mit 7:3, mit vier Toren von Ferenc Puskás und einem Hattrick von Alfredo Di Stéfano.

Zidanes Traum-Volley (2002) : Im Finale der UEFA Champions League 2002 erzielte Zinedine Zidane einen ikonischen, scheinbar der Schwerkraft trotzenden Volley mit dem linken Fuß in den Winkel und sicherte Real Madrid damit einen 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen.

Mega-Konzerte : Die Spielstätte war Gastgeber legendärer Musikacts, darunter Sir Paul McCartney, der dort bekanntlich 1910 „Mull of Kintyre“ aufführte, die Rolling Stones sowie Pop-Größen wie Beyoncé und Take That.

Die „Scotch Professors“: Auf dem Rasen des ersten Hampden Park entwickelten schottische Spieler das revolutionäre, auf Kurzpassspiel und Teamfokus ausgerichtete Spiel. Zuvor war Fußball überwiegend ein chaotisches Spiel aus individuellen Dribblings und rugbyartigen Tritten. Im Wesentlichen exportierten sie den modernen Fußball in die Welt.

Anreise

Am einfachsten und zuverlässigsten erreichen Sie den Hampden Park mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Stadion liegt in einem belebten Wohngebiet, daher sind Autofahrten und Parken in der Nähe an großen Veranstaltungs- oder Spieltagen stark eingeschränkt und nicht empfehlenswert.

Mit dem Zug: Der Zug ist der schnellste Weg, um den Menschenmassen zu entgehen. Sie können vom Bahnhof Glasgow Central mit einem ScotRail-Zug direkt in die Umgebung des Stadions fahren.

Bahnhof Mount Florida - Dies ist die nächstgelegene Haltestelle. Die Zugfahrt dauert etwa 10 bis 17 Minuten, anschließend sind es noch fünf Minuten zu Fuß bis zum Stadion.

Bahnhof King's Park - Das ist eine weitere sehr gute Option. Die Zugfahrt dauert etwa 10 bis 15 Minuten, anschließend sind es noch fünf Minuten zu Fuß.

Mit dem Bus: Mehrere lokale Buslinien von First Glasgow verkehren regelmäßig zwischen dem Stadtzentrum von Glasgow und der Gegend rund um das Stadion. Die Fahrt dauert in der Regel etwa 15 bis 30 Minuten.

Bus 75 - In der Nähe des Stadtzentrums, etwa bei der Gallery of Modern Art, können Sie in diesen Bus einsteigen. Er setzt Sie direkt an der Aikenhead Road unmittelbar am Stadioneingang ab.

Weitere Linien - Die Busse 5, 6, 7, 7A, 31, 34 und 90 fahren ebenfalls ganz in der Nähe des Stadions vorbei. Live-Fahrpläne und Routen können Sie auf der Website von First Bus prüfen.

Schottland gegen die Schweiz in der UEFA Nations League: Alles, was Sie wissen müssen

Schottland gegen die Schweiz: Die jüngste Form

FIFA-Weltrangliste: Schottland (Platz 36) gegen die Schweiz (Platz 14)

Schottland kehrt zum ersten Mal seit dem Aus in der Gruppenphase der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wieder in den Spielbetrieb zurück. Trotz eines 1:0-Auftaktsiegs gegen Haiti sorgten Niederlagen in Folge gegen Marokko (0:1) und Brasilien (0:3) für das Turnierende.

Die Schotten haben allerdings zuletzt eine beeindruckende Bilanz in Pflichtspielen auf heimischem Boden. Ende 2025 feierten sie im Hampden Park aufeinanderfolgende Siege gegen Griechenland, Belarus und Dänemark.

Die Schweiz wird durch die Tatsache Auftrieb erhalten, dass sie im Sommer mit dem Einzug ins Viertelfinale ihre beste WM-Leistung seit 72 Jahren erreicht hat. Erwähnenswert ist zudem, dass sie das gesamte Jahr 2025 ungeschlagen blieb.

Schottland gegen die Schweiz: Jüngste direkte Duelle

Schottland führt den direkten Vergleich aller Zeiten gegen die Schweiz mit 8 Siegen an, verglichen mit 5 Siegen der Schweiz und 4 Unentschieden. In allen bisherigen 17 Duellen hat Schottland 27 Tore erzielt, während die Schweiz auf 25 Treffer kommt.

Das letzte Spiel zwischen den Teams fand im Juni 2024 während der Gruppenphase der UEFA Euro 2024 statt. Die packende Partie in Köln endete 1:1. Scott McTominay traf zuerst für Schottland, doch Xherdan Shaqiri glich für die Schweiz mit einem spektakulären Curling-Schuss aus.

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Schweiz SUI 1 1 0 0 3 0 +3 3 S 2 Schottland SCO 1 0 1 0 0 0 0 1 U 3 Slowenien SVN 1 0 1 0 0 0 0 1 U 4 Nordmazedonien MKD 1 0 0 1 0 3 -3 0 N Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg



