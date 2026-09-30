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So bekommt man Tickets für Schalke 04 gegen Mainz 05: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Schalke 04 trifft in der Bundesliga auf Mainz 05. So könnt ihr euch Tickets sichern

Schalke 04 trifft am Samstag, den 17. Oktober 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen auf Mainz 05.

Das letzte Aufeinandertreffen am 5. Mai 2023 brachte einen unterhaltsamen 3:2-Auswärtssieg für Schalke in der Bundesliga. Schalke holte zudem im jüngsten Heimduell in der VELTINS-Arena im November 2022 einen knappen 1:0-Sieg.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Schalke 04 gegen Mainz 05 wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Schalke 04 gegen Mainz 05 in der Bundesliga?

Schalke 04 gegen Mainz 05 wird am Samstag, den 17. Oktober 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen.

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Bundesliga - Spielwoche 6
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Wie kann man Bundesliga-Tickets für Schalke 04 gegen Mainz 05 kaufen?

Um Tickets für das Spiel Schalke 04 gegen Mainz 05 in der VELTINS-Arena zu kaufen, können Sie entweder offizielle Vertriebskanäle des Klubs oder sekundäre Ticket-Marktplätze nutzen.

Offizielle Ticketverkaufsstellen des Klubs

  • Offizieller Ticketshop des FC Schalke 04: Die wichtigste Anlaufstelle für Heimspieltickets. Die Tickets werden in Phasen freigegeben, zunächst für Vereinsmitglieder und anschließend, falls noch Plätze verfügbar sind, für die breite Öffentlichkeit.
  • Offizieller Zweitmarkt von Schalke 04 (Ticketbörse): Wenn reguläre Tickets ausverkauft sind, können Mitglieder und Fans verifizierte Weiterverkaufstickets zum Originalpreis direkt über Schalkes offizielle Ticketplattform kaufen.
  • Auswärtskontingent von Mainz 05: Fans der Gastmannschaft können sich über das offizielle Ticketportal von Mainz 05 registrieren und Tickets für den Auswärtsblock kaufen.

Sekundäre Ticket-Marktplätze

  • Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub listen verbleibende Plätze von Drittanbietern. Die Preise auf dem Zweitmarkt schwanken je nach Nachfrage nach dem Spiel häufig über oder unter dem Originalpreis.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Schalke 04 gegen Mainz 05?

Die offiziellen Ticketpreise zum Originalwert für Bundesliga-Heimspiele des FC Schalke 04 in der VELTINS-Arena liegen in der Regel zwischen 18,50 € und 68,00 €, abhängig von Sitzplatzkategorie, Fanstatus und Altersgruppe.

Offizielle Ticketpreise (Originalwert)

  • Stehplatzbereich (Kategorie 5):
    • Erwachsene: 18,50 € (Nichtmitglieder) / 17,50 € (Mitglieder)
    • Jugendliche / Kinder: 9,00 € bis 12,00 €
  • Standard-Sitzplätze (Kategorie 3 & 4):
    • Erwachsene: 31,00 € bis 37,00 €
    • Ermäßigt / Jugendliche: 20,00 € bis 25,00 €
  • Premium-Sitzplätze (Kategorie 0, 1 & 2):
    • Erwachsene: 48,00 € bis 68,00 €
    • Ermäßigt / Jugendliche: 32,50 € bis 52,00 €

Preise auf dem Zweitmarkt

  • Offizielle Wiederverkaufsbörse (S04 Ticketbörse): Begrenzt auf den ursprünglichen Originalpreis (18,50 € bis 68,00 €) zuzüglich der üblichen Servicegebühren.
  • Wiederverkaufsplattformen von Drittanbietern: Wenn Tickets über die offiziellen Vertriebskanäle des Klubs ausverkauft sind, beginnen die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub in der Regel bei etwa 53,00 € bis 169,00 €+ für reguläre Eintrittskarten.

Schalke 04 gegen Mainz 05 in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Die Form von Schalke 04 und Mainz 05

Schalke 04 verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Bayern München in der Bundesliga, ein starker Defensivauftritt gegen den Titelfavoriten. Davor verlor Schalke am ersten Spieltag der Saison mit 0:3 gegen Augsburg. Schalke gewann allerdings sein DFB-Pokalspiel gegen den Hallescher FC mit 5:2, während die beiden Testspiele in der Vorbereitung mit 0:3 gegen Real Madrid und Atalanta endeten. In diesen fünf Spielen erzielte Schalke sieben Tore und kassierte neun.

Mainz 05 befindet sich in ausgezeichneter Form und gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele bei einem Unentschieden. Das jüngste Spiel endete mit einem souveränen 5:0-Bundesligasieg gegen den Hamburger SV. Außerdem schlug Mainz im DFB-Pokal den VfB Krieschow mit 9:0 und gewann beide Testspiele in der Vorbereitung gegen Bournemouth und Paris FC. Die einzige Partie, die Mainz nicht gewann, war ein 0:0 gegen Paderborn am ersten Bundesliga-Wochenende. Mainz erzielte in diesen fünf Spielen 19 Tore und kassierte nur eines.

S04

S04 - Form

FCA
N3-0
FCB
U0-0
FCU
S1-3
ELV
U0-0
RWO
S2-5
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
M05

M05 - Form

KRI
S0-9
SCP
U0-0
HSV
S0-5
SGE
N1-3
BMG
S3-4
Tor erzielt (kassiert)
19/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Schalke 04 gegen Mainz 05: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 5. Mai 2023 in der Bundesliga statt, als Schalke 04 auswärts bei Mainz 05 mit 3:2 gewann. Zuvor gewann Schalke im November 2022 zu Hause mit 1:0 gegen Mainz. In den letzten fünf direkten Bundesliga-Duellen gewann Schalke zweimal, Mainz einmal, und zwei Spiele endeten unentschieden. In den fünf Partien fielen insgesamt 13 Tore.

Head to Head

Schalke 04UnentschiedenMainz 05
2
3
0
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
3
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
END
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
END
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
END
6Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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