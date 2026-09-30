Schalke 04 trifft am Samstag, den 17. Oktober 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen auf Mainz 05.

Das letzte Aufeinandertreffen am 5. Mai 2023 brachte einen unterhaltsamen 3:2-Auswärtssieg für Schalke in der Bundesliga. Schalke holte zudem im jüngsten Heimduell in der VELTINS-Arena im November 2022 einen knappen 1:0-Sieg.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Schalke 04 gegen Mainz 05 wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Schalke 04 gegen Mainz 05 in der Bundesliga?

Schalke 04 gegen Mainz 05 wird am Samstag, den 17. Oktober 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen.

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Schalke 04 gegen Mainz 05 kaufen?

Um Tickets für das Spiel Schalke 04 gegen Mainz 05 in der VELTINS-Arena zu kaufen, können Sie entweder offizielle Vertriebskanäle des Klubs oder sekundäre Ticket-Marktplätze nutzen.

Offizielle Ticketverkaufsstellen des Klubs

Offizieller Ticketshop des FC Schalke 04: Die wichtigste Anlaufstelle für Heimspieltickets. Die Tickets werden in Phasen freigegeben, zunächst für Vereinsmitglieder und anschließend, falls noch Plätze verfügbar sind, für die breite Öffentlichkeit.

Offizieller Zweitmarkt von Schalke 04 (Ticketbörse): Wenn reguläre Tickets ausverkauft sind, können Mitglieder und Fans verifizierte Weiterverkaufstickets zum Originalpreis direkt über Schalkes offizielle Ticketplattform kaufen.

Auswärtskontingent von Mainz 05: Fans der Gastmannschaft können sich über das offizielle Ticketportal von Mainz 05 registrieren und Tickets für den Auswärtsblock kaufen.

Sekundäre Ticket-Marktplätze

Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub listen verbleibende Plätze von Drittanbietern. Die Preise auf dem Zweitmarkt schwanken je nach Nachfrage nach dem Spiel häufig über oder unter dem Originalpreis.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Schalke 04 gegen Mainz 05?

Die offiziellen Ticketpreise zum Originalwert für Bundesliga-Heimspiele des FC Schalke 04 in der VELTINS-Arena liegen in der Regel zwischen 18,50 € und 68,00 €, abhängig von Sitzplatzkategorie, Fanstatus und Altersgruppe.

Offizielle Ticketpreise (Originalwert)

Stehplatzbereich (Kategorie 5):

Erwachsene: 18,50 € (Nichtmitglieder) / 17,50 € (Mitglieder) Jugendliche / Kinder: 9,00 € bis 12,00 €

Standard-Sitzplätze (Kategorie 3 & 4):

Erwachsene: 31,00 € bis 37,00 € Ermäßigt / Jugendliche: 20,00 € bis 25,00 €

Premium-Sitzplätze (Kategorie 0, 1 & 2):

Erwachsene: 48,00 € bis 68,00 € Ermäßigt / Jugendliche: 32,50 € bis 52,00 €



Preise auf dem Zweitmarkt

Offizielle Wiederverkaufsbörse (S04 Ticketbörse): Begrenzt auf den ursprünglichen Originalpreis ( 18,50 € bis 68,00 € ) zuzüglich der üblichen Servicegebühren.

Wiederverkaufsplattformen von Drittanbietern: Wenn Tickets über die offiziellen Vertriebskanäle des Klubs ausverkauft sind, beginnen die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub in der Regel bei etwa 53,00 € bis 169,00 €+ für reguläre Eintrittskarten.

Schalke 04 gegen Mainz 05 in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Die Form von Schalke 04 und Mainz 05

Schalke 04 verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Bayern München in der Bundesliga, ein starker Defensivauftritt gegen den Titelfavoriten. Davor verlor Schalke am ersten Spieltag der Saison mit 0:3 gegen Augsburg. Schalke gewann allerdings sein DFB-Pokalspiel gegen den Hallescher FC mit 5:2, während die beiden Testspiele in der Vorbereitung mit 0:3 gegen Real Madrid und Atalanta endeten. In diesen fünf Spielen erzielte Schalke sieben Tore und kassierte neun.

Mainz 05 befindet sich in ausgezeichneter Form und gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele bei einem Unentschieden. Das jüngste Spiel endete mit einem souveränen 5:0-Bundesligasieg gegen den Hamburger SV. Außerdem schlug Mainz im DFB-Pokal den VfB Krieschow mit 9:0 und gewann beide Testspiele in der Vorbereitung gegen Bournemouth und Paris FC. Die einzige Partie, die Mainz nicht gewann, war ein 0:0 gegen Paderborn am ersten Bundesliga-Wochenende. Mainz erzielte in diesen fünf Spielen 19 Tore und kassierte nur eines.

Schalke 04 gegen Mainz 05: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 5. Mai 2023 in der Bundesliga statt, als Schalke 04 auswärts bei Mainz 05 mit 3:2 gewann. Zuvor gewann Schalke im November 2022 zu Hause mit 1:0 gegen Mainz. In den letzten fünf direkten Bundesliga-Duellen gewann Schalke zweimal, Mainz einmal, und zwei Spiele endeten unentschieden. In den fünf Partien fielen insgesamt 13 Tore.