Schalke 04 trifft am Samstag, den 5. September 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen auf Bayern München.

Diese Partie am 2. Spieltag bietet Schalke nach der Rückkehr in die höchste Spielklasse früh in der Saison die anspruchsvolle Chance, vor heimischem Publikum ein Ausrufezeichen zu setzen. Die Historie spricht klar für die Gäste, denn Bayern München hat die direkte Bilanz mit fünf Siegen in Folge gegen Schalke dominiert und dabei in diesen Begegnungen 21 Tore erzielt, ohne eines zu kassieren.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Schalke 04 gegen Bayern München zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga?

Schalke 04 empfängt Bayern München in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen, die Anstoßzeit wird näher am Spieltermin bestätigt.

Wie kann man Tickets für Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Schalke 04 gegen Bayern München in der VELTINS-Arena am 5. September 2026 zu kaufen:

Offizieller Schalke-04-Ticketshop: Tickets für den primären Heimbereich werden direkt über Schalkes offizielles Ticketportal vertrieben.

FC-Bayern-München-Ticketportal: Tickets für den Gästebereich für mitreisende Fans werden über Bayerns offizielles Auswärtsticket-System vergeben.

Offizielle Ticketbörse: Der Klub betreibt einen offiziellen Zweitmarkt (Ticketbörse), auf dem Dauerkarteninhaber Tickets zum Nennwert für einzelne Spiele weiterverkaufen.

Sekundäre Marktplätze: Weitere Optionen können auf Plattformen wie Live Football Tickets .

Wie viel kosten Tickets für Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel Schalke 04 gegen Bayern München in der VELTINS-Arena am 5. September 2026, umgerechnet in Britische Pfund:

Offizielle allgemeine Eintrittskarten (Heim & Auswärts): Standardtickets auf dem Primärmarkt liegen ungefähr zwischen 13 £ und 60 £+ , wobei Stehplatzbereiche, etwa Schalkes Nordkurve, die günstigsten Preise bieten und Sitzplätze der zentralen Kategorien am oberen Ende liegen.

Angebote auf dem Zweitmarkt: Auf Wiederverkaufsplattformen wie Live Football Tickets beginnen Zweitmarkttickets derzeit bei 125 £ bis 153 £ , abhängig von der Lage im Stadion und der Nachfrage in Echtzeit.

Premium- & Hospitality-Kategorien: Premium-Sitzplatzoptionen und verifizierte E-Tickets von sekundären Anbietern können auf 245 £+ oder mehr steigen.

Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Schalke 04 gegen Bayern München

Schalke geht mit einer gemischten Bilanz aus der Vorbereitung in die neue Bundesliga-Saison, mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Real Madrid, nachdem Schalke bereits früher im August mit demselben Ergebnis gegen Atalanta verloren hatte. Vor diesen Niederlagen holte Schalke drei Siege in Folge, darunter ein 5:0 gegen Hessen Kassel und ein 3:1 gegen Fagiano Okayama FC. In diesen fünf Spielen erzielte das Team 10 Tore und kassierte neun.

Bayern München geht in die Saison, nachdem es alle fünf Vorbereitungsspiele gewonnen hat. Das jüngste Ergebnis war ein 4:2 gegen den FC Heidenheim am 18. August, danach folgten auf einen 3:1-Sieg gegen RB Leipzig Erfolge gegen Aston Villa und Jeju SK. Das auffälligste Resultat war ein 15:0-Kantersieg gegen den Amateurklub FC Rottach-Egern. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 24 Tore und kassierte fünf.

Schalke 04 gegen Bayern München: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand im Mai 2023 statt, als Bayern München in München mit 6:0 gewann. In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Bayern alle fünf gewonnen, wobei Schalke in vier dieser Spiele ohne eigenen Treffer blieb. Bayern erzielte in diesem Lauf 21 Tore und kassierte keines, darunter ein 8:0-Sieg im September 2020.

Schalke 04 gegen Bayern München: Tabellenstand

In der Bundesliga-Tabelle steht Schalke 04 vor dieser Partie auf Platz 15, während Bayern München Dritter ist.