Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoSchalke 04
VELTINS-Arena
team-logoBayern München
Book Schalke 04 vs Bayern Munich Tickets
GOAL-e
Unterstützt von

So bekommt man Tickets für Schalke 04 gegen Bayern München: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
Schalke 04
Bayern München
Bundesliga

Schalke 04 trifft in der Bundesliga auf Bayern München. So kannst du dir Tickets sichern

Schalke 04 trifft am Samstag, den 5. September 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen auf Bayern München.

Diese Partie am 2. Spieltag bietet Schalke nach der Rückkehr in die höchste Spielklasse früh in der Saison die anspruchsvolle Chance, vor heimischem Publikum ein Ausrufezeichen zu setzen. Die Historie spricht klar für die Gäste, denn Bayern München hat die direkte Bilanz mit fünf Siegen in Folge gegen Schalke dominiert und dabei in diesen Begegnungen 21 Tore erzielt, ohne eines zu kassieren.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Schalke 04 gegen Bayern München zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga?

Schalke 04 empfängt Bayern München in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen, die Anstoßzeit wird näher am Spieltermin bestätigt.

crest
Bundesliga - Spielwoche 2
VELTINS-Arena

Wie kann man Tickets für Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Schalke 04 gegen Bayern München in der VELTINS-Arena am 5. September 2026 zu kaufen:

  • Offizieller Schalke-04-Ticketshop: Tickets für den primären Heimbereich werden direkt über Schalkes offizielles Ticketportal vertrieben.
  • FC-Bayern-München-Ticketportal: Tickets für den Gästebereich für mitreisende Fans werden über Bayerns offizielles Auswärtsticket-System vergeben.
  • Offizielle Ticketbörse: Der Klub betreibt einen offiziellen Zweitmarkt (Ticketbörse), auf dem Dauerkarteninhaber Tickets zum Nennwert für einzelne Spiele weiterverkaufen.
  • Sekundäre Marktplätze: Weitere Optionen können auf Plattformen wieLive Football Tickets.

Wie viel kosten Tickets für Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel Schalke 04 gegen Bayern München in der VELTINS-Arena am 5. September 2026, umgerechnet in Britische Pfund:

  • Offizielle allgemeine Eintrittskarten (Heim & Auswärts): Standardtickets auf dem Primärmarkt liegen ungefähr zwischen 13 £ und 60 £+, wobei Stehplatzbereiche, etwa Schalkes Nordkurve, die günstigsten Preise bieten und Sitzplätze der zentralen Kategorien am oberen Ende liegen.
  • Angebote auf dem Zweitmarkt: Auf Wiederverkaufsplattformen wieLive Football Tickets beginnen Zweitmarkttickets derzeit bei 125 £ bis 153 £, abhängig von der Lage im Stadion und der Nachfrage in Echtzeit.
  • Premium- & Hospitality-Kategorien: Premium-Sitzplatzoptionen und verifizierte E-Tickets von sekundären Anbietern können auf 245 £+ oder mehr steigen.

Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Schalke 04 gegen Bayern München

Schalke geht mit einer gemischten Bilanz aus der Vorbereitung in die neue Bundesliga-Saison, mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Real Madrid, nachdem Schalke bereits früher im August mit demselben Ergebnis gegen Atalanta verloren hatte. Vor diesen Niederlagen holte Schalke drei Siege in Folge, darunter ein 5:0 gegen Hessen Kassel und ein 3:1 gegen Fagiano Okayama FC. In diesen fünf Spielen erzielte das Team 10 Tore und kassierte neun.

Bayern München geht in die Saison, nachdem es alle fünf Vorbereitungsspiele gewonnen hat. Das jüngste Ergebnis war ein 4:2 gegen den FC Heidenheim am 18. August, danach folgten auf einen 3:1-Sieg gegen RB Leipzig Erfolge gegen Aston Villa und Jeju SK. Das auffälligste Resultat war ein 15:0-Kantersieg gegen den Amateurklub FC Rottach-Egern. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 24 Tore und kassierte fünf.

S04

S04 - Form

HES
S0-5
ATA
N0-3
RMA
N0-3
HAL
S2-5
FCA
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
FCB

FCB - Form

RBL
S3-1
HDH
S2-4
BVB
S1-2
VFB
S5-1
OSN
S1-4
Tor erzielt (kassiert)
18/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Schalke 04 gegen Bayern München: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand im Mai 2023 statt, als Bayern München in München mit 6:0 gewann. In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Bayern alle fünf gewonnen, wobei Schalke in vier dieser Spiele ohne eigenen Treffer blieb. Bayern erzielte in diesem Lauf 21 Tore und kassierte keines, darunter ein 8:0-Sieg im September 2020.

Head to Head

Schalke 04UnentschiedenBayern München
0
0
5
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
6
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern München badge
Bayern München
FCB
4
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
8
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
END
Deutschland DFB-Pokal
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
END
0Erzielte Tore21
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Schalke 04 gegen Bayern München: Tabellenstand

In der Bundesliga-Tabelle steht Schalke 04 vor dieser Partie auf Platz 15, während Bayern München Dritter ist.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen