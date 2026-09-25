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So bekommt man Tickets für Sabah FK gegen Slavia Prag: Preise für die Champions League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Sabah FK trifft in der Champions League auf Slavia Prag. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Sabah FK trifft am Dienstag, 13. Oktober 2026, im Baku Olimpiya Stadionu in Baku auf Slavia Prag.

Beide Teams gehen in diese Partie und wollen nach Niederlagen in ihren Auftaktspielen der Ligaphase ihre ersten Punkte im Hauptturnier holen. Sabah FK verlor am 1. Spieltag auswärts mit 0:4 gegen Manchester United, während Slavia Prag eine knappe 2:3-Niederlage gegen RC Lens hinnehmen musste.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Sabah FK gegen Slavia Prag zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Sabah FK gegen Slavia Prag in der Champions League?

Sabah FK gegen Slavia Prag wird am Dienstag, 13. Oktober 2026, im Baku Olimpiya Stadionu in Baku angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 2
Baku Olimpiya Stadionu

Wie kann man Tickets für Sabah FK gegen Slavia Prag in der Champions League kaufen?

o secure tickets for the UEFA Champions League fixture between Sabah FK and SK Slavia Prague, follow these key options and steps:

1. Offizielle Vorverkaufsstellen und Websites der Vereine

  • Offizielle Kanäle von Sabah FK: Als Gastgeber verkauft Sabah FK offizielle Tickets für die Heimtribüne direkt über das primäre Online-Ticketportal des Klubs, offizielle Fanshops oder autorisierte lokale Ticketpartner in Aserbaidschan, etwa iTicket.az.
  • Auswärtsblock von Slavia Prag: Fans von Slavia Prag, die im Auswärtssektor sitzen möchten, müssen ihre Tickets direkt über die offizielle Mitgliederplattform oder die Ticketstelle von SK Slavia Prague kaufen, die das Auswärtskontingent verwaltet.

Wie viel kosten Tickets für Sabah FK gegen Slavia Prag in der Champions League?

Die Kosten für Champions-League-Tickets für Sabah FK gegen Slavia Prag variieren je nachdem, ob Sie über offizielle Erstverkaufskanäle oder sekundäre Ticketplattformen kaufen:

1. Offizielle Vorverkaufspreise

  • Heimbereich: Standardtickets für den Heimbereich, die über die Kanäle des Gastgebers verkauft werden, beginnen in der Regel bei 15 € bis 35 € für reguläre Plätze, während Premium- oder Kategorie-1-Sitze ungefähr 50 € bis 80 € kosten.
  • Auswärtsbereich: Offizielle Tickets für Auswärtsfans, die von SK Slavia Prague zugeteilt werden, liegen in der Regel zwischen 20 € und 45 €, vorbehaltlich der UEFA-Preisobergrenzen für Auswärtsfans.

Sabah FK gegen Slavia Prag in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Sabah FK gegen Slavia Prag

Sabah FK geht mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie. Der jüngste Auftritt war die 0:4-Niederlage gegen Manchester United in der Champions League, davor hatte das Team jedoch zwei Siege in Folge eingefahren, darunter einen 5:0-Erfolg gegen Zira. In diesen fünf Spielen erzielte Sabah 13 Tore und kassierte neun. Die einzige weitere Niederlage gab es im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Hapoel Beer Sheva.

Slavia Prag reist mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen an. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0-Sieg gegen Teplice in der Czech First League nach der 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Lens. Zuvor gewann das Team auswärts mit 3:0 gegen Sparta Prag und besiegte FC Zbrojovka Brno mit 4:0. Slavia hat in diesen fünf Partien 11 Tore erzielt und sieben kassiert.

SAB

SAB - Form

ARA
S0-1
ZIR
S5-0
MUN
N4-0
SHA
S0-3
IMI
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SLP

SLP - Form

BRN
S4-0
RCL
N2-3
TEP
S0-2
SLV
S1-5
VPL
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
15/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Sabah FK gegen Slavia Prag: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

In den verfügbaren Daten sind keine früheren Duelle zwischen Sabah FK und Slavia Prag verzeichnet, was bedeutet, dass dieses Champions-League-Spiel in Baku das erste Pflichtspielduell zwischen den beiden Klubs sein wird.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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