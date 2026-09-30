Sabah FK trifft am Dienstag, 20. Oktober 2026, im Baku Olimpiya Stadionu in Baku auf Borussia Dortmund.

Diese Partie ist ein historischer europäischer Anlass für den aserbaidschanischen Klub Sabah FK, der auf eigenem Boden auf einen früheren Europapokalsieger trifft. Borussia Dortmund geht als klarer Favorit in die Begegnung und will wichtige Auswärtspunkte holen, um den Vorstoß in die K.-o.-Runde auf Kurs zu halten.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Sabah FK gegen Borussia Dortmund wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Sabah FK gegen Borussia Dortmund in der Champions League?

Sabah FK gegen Borussia Dortmund findet am Dienstag, 20. Oktober 2026, im Baku Olimpiya Stadionu in Baku statt.

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Wie kann man Tickets für Sabah FK gegen Borussia Dortmund in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Sabah FK und Borussia Dortmund zu kaufen, können Sie diese Schritte befolgen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Prüfen Sie näher am Spieltermin das offizielle Ticketportal oder die Website von Sabah FK. Heimvereine wickeln den freien Verkauf in der Regel direkt über ihre Hauptverkaufsstelle oder offizielle Ticketpartner ab.

2. Offizielles Auswärtskontingent des Gastvereins

Wenn Sie Borussia Dortmund unterstützen, werden die Tickets für den Auswärtsblock in der Regel direkt über das offizielle Fanclub-Netzwerk von Borussia Dortmund oder den Ticketservice des Klubs an berechtigte Mitglieder und Dauerkarteninhaber verteilt.

Wie viel kosten Tickets für Sabah FK gegen Borussia Dortmund in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel Sabah FK gegen Borussia Dortmund variieren je nach Sitzplatzkategorie und Verkaufsstelle:

1.Offizieller Nennwert (Primärverkauf)

Standardtickets aus dem offiziellen Vereinsverkauf liegen in der Regel je nach Auswahl von Plätzen im Oberrang oder Premium-Sicht im Unterrang zwischen etwa 30 € und 120 €.

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, werden Tickets auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub gelistet, wobei die Preise in der Regel aufgrund der hohen Nachfrage variieren:

Einstiegsniveau: Die Einstiegspreise für die niedrigste Kategorie (Kategorie 4 / Oberrang) beginnen im Allgemeinen bei rund 125 € bis 160 € .

Plätze im mittleren Bereich: Standardplätze zentral und an der Seitenlinie (Kategorie 2 & 3) liegen im Schnitt in der Regel zwischen 200 € und 450 € .

Premium-Kategorie 1 & VIP: Erstklassige Plätze im unteren Stadionbereich und VIP-Hospitality-Pakete können je nach Nachfrage und zusätzlichen Lounge-Annehmlichkeiten zwischen 500 € und über 900 € kosten.

Sabah FK gegen Borussia Dortmund in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Sabah FK gegen Borussia Dortmund: Form

Borussia Dortmund geht in diese Partie, nachdem der Klub seine vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen hat, und zählt damit aktuell zu den formstärksten Teams Europas. Das jüngste Ergebnis war ein 3:0-Sieg gegen Paderborn in der Bundesliga, zudem gab es in der Champions League einen 3:2-Erfolg gegen Villarreal. Zuvor besiegte Dortmund im DFB-Pokal HEBC Hamburg mit 5:0 und in der Bundesliga den Hamburger SV mit 2:0. In diesen fünf Spielen erzielte Dortmund 16 Tore und kassierte nur zwei.

Sabah FK hat vier seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen, die einzige Niederlage war ein 0:4 gegen Manchester United in der Champions League. Das jüngste Ergebnis war ein 3:0-Sieg gegen Shafa in der aserbaidschanischen Premier League, zudem gewann der Klub in diesem Lauf in der Liga mit 5:0 gegen Zira und mit 1:0 gegen Araz PFK. Für die Gruppenphase qualifizierte sich Sabah FK mit einem 5:2-Gesamtsieg gegen Hapoel Beer Sheva.

Sabah FK gegen Borussia Dortmund: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Vor dieser Partie liegen keine vorherigen Daten zu direkten Duellen zwischen Sabah FK und Borussia Dortmund vor.