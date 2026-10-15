Die UEFA Nations League ist zurück: Rumänien empfängt Polen zu einem mit Spannung erwarteten Länderspiel in der Arena Națională in Bukarest. Für beide europäischen Nationen stehen in dieser Gruppenpartie wichtige Punkte für die Tabelle und den Aufstieg auf dem Spiel.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zu Tickets für den Spieltag, Platzkategorien und Preisen sowie eine Anleitung zum Ticketkauf.





Wann ist Anstoß bei Rumänien gegen Polen in der UEFA Nations League B?





UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Arena Nationala

Wo gibt es Tickets für Rumänien gegen Polen?

Offizielle Tickets werden direkt über Bilete FRF verkauft, das offizielle Ticketportal des rumänischen Fußballverbands für Heimspiele in Bukarest. Fans sollten dort nachsehen, sobald der öffentliche Verkauf regulärer Eintrittskarten beginnt.

Sind die offiziellen Tickets vollständig ausverkauft oder bestimmte Platzkategorien auf dem offiziellen Portal nicht mehr verfügbar, können Fans auf Zweitmarktplätze wie StubHub ausweichen.

Wie viel kosten Tickets für Rumänien gegen Polen?

Reguläre Einzelkarten für Plätze hinter den Toren der Arena Națională kosten auf dem offiziellen Ticketportal ab etwa 15 Euro.

Wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind, beginnen die Preise auf Zweitmarktplätzen wie StubHub bei etwa 45 Euro.

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