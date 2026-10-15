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So bekommt man Tickets für Rumänien gegen Polen: Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Ticketverkauf und mehr zur UEFA Nations League B

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Polen

Rumänien trifft in der Liga B der UEFA Nations League auf Polen. So sichert ihr euch eure Tickets.

Die UEFA Nations League ist zurück: Rumänien empfängt Polen zu einem mit Spannung erwarteten Länderspiel in der Arena Națională in Bukarest. Für beide europäischen Nationen stehen in dieser Gruppenpartie wichtige Punkte für die Tabelle und den Aufstieg auf dem Spiel.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zu Tickets für den Spieltag, Platzkategorien und Preisen sowie eine Anleitung zum Ticketkauf.


Wann ist Anstoß bei Rumänien gegen Polen in der UEFA Nations League B?


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UEFA Nations League B - Spielwoche 5
Arena Nationala

Wo gibt es Tickets für Rumänien gegen Polen?

Offizielle Tickets werden direkt über Bilete FRF verkauft, das offizielle Ticketportal des rumänischen Fußballverbands für Heimspiele in Bukarest. Fans sollten dort nachsehen, sobald der öffentliche Verkauf regulärer Eintrittskarten beginnt.

Sind die offiziellen Tickets vollständig ausverkauft oder bestimmte Platzkategorien auf dem offiziellen Portal nicht mehr verfügbar, können Fans auf Zweitmarktplätze wie StubHub ausweichen.

Wie viel kosten Tickets für Rumänien gegen Polen?

Reguläre Einzelkarten für Plätze hinter den Toren der Arena Națională kosten auf dem offiziellen Ticketportal ab etwa 15 Euro.

Wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind, beginnen die Preise auf Zweitmarktplätzen wie StubHub bei etwa 45 Euro.

Rumänien gegen Polen in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Form von Rumänien und Polen

ROU

ROU - Form

WAL
S2-1
SWE
N2-1
BIH
N2-4
POL
N6-0
SWE
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
5/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
POL

POL - Form

NGA
U2-2
BIH
U0-0
SWE
N3-1
ROU
S6-0
BIH
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Rumänien gegen Polen: Die jüngsten direkten Duelle

Head to Head

RumänienUnentschiedenPolen
1
0
4
UEFA Nations League B
Polen badge
Polen
POL
6
Rumänien badge
Rumänien
ROU
0
END
WM-Qualifikation
Polen badge
Polen
POL
3
Rumänien badge
Rumänien
ROU
1
END
WM-Qualifikation
Rumänien badge
Rumänien
ROU
0
Polen badge
Polen
POL
3
END
Freundschaftsspiele
Polen badge
Polen
POL
4
Rumänien badge
Rumänien
ROU
1
END
Freundschaftsspiele
Polen badge
Polen
POL
0
Rumänien badge
Rumänien
ROU
1
END
3Erzielte Tore16
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5



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