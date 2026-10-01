Roma trifft am Dienstag, 20. Oktober 2026, im Stadio Olimpico in Rom auf Slovan Bratislava.

Beide Teams treffen in der neu erweiterten Ligaphase aufeinander, in der drei Punkte entscheidend sind, um sich einen Platz in der K.-o.-Phase zu sichern. Dieses Duell ist ihr erstes offizielles Europapokal-Aufeinandertreffen seit ihrem Europa-League-Qualifikationsduell über zwei Spiele im August 2011.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über Tickets für Roma gegen Slovan Bratislava wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Roma gegen Slovan Bratislava in der Champions League?

Roma gegen Slovan Bratislava wird am Dienstag, 20. Oktober 2026, im Stadio Olimpico in Rom angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Wie kann man Tickets für Roma gegen Slovan Bratislava in der Champions League kaufen?

Der Kauf von Tickets für AS Roma gegen ŠK Slovan Bratislava hängt davon ab, ob Sie im Heimbereich des Stadio Olimpico sitzen oder sich den auswärts reisenden Fans anschließen möchten:

1. Offizielles Ticketportal der AS Roma

Eintrittskarten für den allgemeinen Verkauf: Die direkteste Option ist der Kauf über den offiziellen Online-Ticketshop der AS Roma. Die Tickets werden in Phasen freigegeben, wobei Dauerkarteninhaber und offizielle Vereinsmitglieder früheren Zugang erhalten, bevor der Verkauf für die breite Öffentlichkeit beginnt.

2. Kontingent für Auswärtsfans (ŠK Slovan Bratislava)

Gästeblock: Auswärtsfans, die im vorgesehenen Gästebereich ( Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti ) sitzen möchten, müssen Tickets direkt über die offiziellen Vereinskanäle von ŠK Slovan Bratislava oder autorisierte Fangruppen erwerben und nicht über die Website des Gastgebers.

3. Sekundäre Ticketmarktplätze

Sekundäre Ticketplattformen: Falls offizielle Tickets schnell ausverkauft sind, führen auch sekundäre Ticketplattformen wie StubHub entsprechende Angebote von Dauerkarteninhabern.

Wie viel kosten Tickets für Roma gegen Slovan Bratislava in der Champions League?

Die Ticketpreise für AS Roma gegen ŠK Slovan Bratislava in der UEFA Champions League im Stadio Olimpico variieren je nach Kategorie und Kaufplattform:

1. Offizieller allgemeiner Verkauf der AS Roma (Nennwert)

Beim direkten Kauf über das offizielle Portal der AS Roma folgen die Ticketpreise in der Regel der üblichen Preisstaffelung für die Champions League:

Curva Sud / Curva Nord (hinter dem Tor): 30 € bis 50 €

Distinti (Eckbereiche): 50 € bis 80 €

Tribuna Tevere (seitliche Tribüne): 80 € bis 130 €

Tribuna Monte Mario (Haupttribüne): 120 € bis 200 €+

2. Sekundärmarkt für Tickets

Falls offizielle Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Ticketpreise in den folgenden Bereichen, abhängig von Nachfrage und Sitzplatzlage:

Startpreis: Der Wiederverkauf beginnt derzeit für den einfachen Eintritt bei etwa 100 € bis 105 € .

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Plätze in mittleren Kategorien und auf zentralen Tribünen liegen pro Ticket typischerweise zwischen 140 € und 250 € .

Roma gegen Slovan Bratislava in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Roma gegen Slovan Bratislava

Roma hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Unentschieden verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Inter Mailand in der Serie A, nachdem die Mannschaft zur Halbzeit noch mit 2:0 geführt hatte. Zuvor gewann sie auswärts mit 2:0 gegen Torino und spielte in der Champions League 1:1 gegen Fenerbahçe. In diesen fünf Partien erzielte Roma acht Tore und kassierte fünf.

Slovan Bratislava hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verzeichnet. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1 gegen Komarno in der slowakischen Topliga, zuvor gab es in der Champions League jedoch eine 1:6-Niederlage gegen Paris Saint-Germain. In diesem Lauf spielte das Team in der Liga zudem 3:3 gegen Žilina und kassierte in den fünf Partien insgesamt neun Gegentore.

Roma gegen Slovan Bratislava: Letzte direkte Duelle

Diese beiden Klubs sind zuvor zweimal aufeinandergetroffen, beide Male in der Europa-League-Qualifikation im August 2011. Das Duell war ausgeglichen: Slovan gewann das Hinspiel in Bratislava mit 1:0, bevor Roma das Rückspiel zu Hause 1:1 spielte. Die Gesamtbilanz aus diesen beiden Begegnungen ist ausgeglichen, wobei jede Seite einen Sieg beansprucht und das Gesamtergebnis des Duells mit 2:1 für Slovan endete.