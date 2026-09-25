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Champions League
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So bekommt man Tickets für Roma gegen Real Madrid: Champions-League-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Roma trifft in der Champions League auf Real Madrid. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Roma trifft am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Stadio Olimpico in Rom auf Real Madrid.

In 12 offiziellen Begegnungen in der Champions League hat Real Madrid mit 8 Siegen die bessere Bilanz, verglichen mit 3 Erfolgen der Roma und 1 Unentschieden. Denkwürdig war, dass Roma Real Madrid im Achtelfinale 2007/08 ausschaltete, doch Real Madrid hat die letzten fünf Europapokalduelle mit dem italienischen Team allesamt gewonnen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Roma gegen Real Madrid wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei Roma gegen Real Madrid in der Champions League?

Roma gegen Real Madrid wird am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Stadio Olimpico in Rom angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 2
Stadio Olimpico, Rome

Wie kann man Tickets für Roma gegen Real Madrid in der Champions League kaufen?

Tickets für das Champions-League-Spiel AS Roma gegen Real Madrid im Stadio Olimpico können über primäre und sekundäre Vertriebswege gesichert werden.

1. Offizieller Erstverkauf (AS Roma Ticket Office)

  • Besuchen Sie die offizielle Website der AS Roma oder laden Sie die App Il Mio Posto herunter und registrieren Sie ein kostenloses Konto.

2. Offizielle VIP- & Reisepakete

  • Offizielle Wiederverkäufer: Autorisierte Fußball-Reisepartner bieten Optionen nur mit Ticket oder Ticket-und-Hotel-Pakete für internationale Fans an.
  • AS Roma VIP Hospitality: Direkt auf der Website der AS Roma im Premium-Bereich verfügbar, mit Plätzen in der Tribuna d'Onore inklusive Speisen und Getränken vor dem Spiel.

Wie viel kosten Tickets für Roma gegen Real Madrid in der Champions League?

Die Ticketpreise für AS Roma gegen Real Madrid variieren je nach Sitzbereich und danach, ob Sie direkt beim offiziellen Ticketbüro oder über Wiederverkaufsplattformen kaufen.

1. Offizielle Preise zum Nennwert (direkt bei AS Roma)

Beim direkten Kauf über die offiziellen Kanäle der AS Roma bewegen sich die Ticketpreise zum Nennwert typischerweise je nach Stadionbereich in folgenden Spannen:

  • Curva Sud / Curva Nord: 35 € bis 55 € (Hinter den Toren; niedrigste Preiskategorie, hohe Nachfrage)
  • Distinti (Sud/Nord): 50 € bis 80 € (Eckbereiche)
  • Tribuna Tevere: 90 € bis 160 € (Blick von der Seitenlinie)
  • Tribuna Monte Mario: 150 € bis 280 € (Blick von der Haupttribüne)
  • VIP- & Executive-Hospitality: 350 € bis 1.200 €+ (Inklusive Lounge-Zugang und Catering)

2. Preise auf dem Zweitmarkt & im Wiederverkauf

Bei hochkarätigen Champions-League-Spielen, die auf der offiziellen Website schnell ausverkauft sind, schwanken die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub je nach Nachfrage in Echtzeit:

  • Einstiegsbereich / Allgemeiner Zugang: ~160 € bis 230 €
  • Kategorie 1 (Seitenlinien- / zentrale Sicht): ~300 € bis 550 €
  • VIP-Hospitality-Wiederverkauf: ~1.200 € bis 1.400 €+

Roma gegen Real Madrid in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Roma gegen Real Madrid

Roma geht mit einer starken jüngsten Bilanz in dieses Spiel, mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien in allen Wettbewerben bei einem Unentschieden. Die einzigen liegen gelassenen Punkte in diesem Lauf gab es bei einem 1:1 gegen Fenerbahce in der Champions League. Die Giallorossi gewannen ihr jüngstes Spiel mit 2:0 gegen Torino und holten in dieser Fünf-Spiele-Phase auch Siege gegen Atalanta (2:1), Lecce (4:0) und Fiorentina (4:0). In diesen fünf Spielen erzielte Roma 13 Tore und kassierte nur drei.

Real Madrid hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen, die einzige Niederlage gab es gegen Real Betis, ein 0:1 in La Liga. Mourinhos Team besiegte zuletzt Rayo Vallecano mit 4:1 und setzte sich in der Champions League mit 2:1 gegen Inter durch. Zudem gab es ein 4:0 gegen Malaga und ein 4:1 gegen Real Sociedad. Madrid erzielte in diesen fünf Spielen 15 Tore und kassierte vier.

ROM

ROM - Form

LEC
S0-4
ATA
S2-1
FB
U1-1
TOR
S0-2
INT
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RMA

RMA - Form

BET
N1-0
INT
S2-1
RAY
S4-1
ELC
S2-3
ATM
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Roma gegen Real Madrid: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand in einem Testspiel der Saisonvorbereitung im August 2019 statt und endete 2:2. Davor fanden alle vier Begegnungen in der Champions League statt. Real Madrid gewann im November 2018 mit 2:0 im Stadio Olimpico und siegte im September desselben Jahres mit 3:0 im Bernabeu. Die beiden Teams trafen auch im Achtelfinale der Champions League 2015/16 aufeinander, wobei Real Madrid beide Spiele mit 2:0 gewann. In den letzten fünf verzeichneten Duellen hat Real Madrid nicht verloren, mit vier Siegen und einem Unentschieden.

Head to Head

AS RomUnentschiedenReal Madrid
1
0
4
Klub Freundschaftsspiele
AS Rom badge
AS Rom
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
Champions League
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
END
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
END
Champions League
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
2Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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