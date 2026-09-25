Rennes trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Roazhon Park in Rennes auf Auxerre.

Auxerre zeigte im November 2024 eine seiner entschlossensten Leistungen und besiegte Rennes im Stade de l'Abbé-Deschamps mit 4:0. Rennes antwortete später seinerseits mit einer dominanten Reaktion und sicherte sich beim Aufeinandertreffen im Februar 2026 einen souveränen 3:0-Auswärtssieg gegen Auxerre.

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um euch Tickets für Rennes gegen Auxerre zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Rennes gegen Auxerre in der Ligue 1?

Rennes gegen Auxerre findet am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Roazhon Park in Rennes statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 6 11. Okt. 2026 - 11:15 Roazhon Park

Wie kann man Tickets für Rennes gegen Auxerre in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Stade Rennais und AJ Auxerre im Roazhon Park zu kaufen, folgt diesen üblichen Schritten:

1. Offizielle Ticketplattform des Klubs

Der wichtigste Weg, um reguläre Eintrittskarten zu kaufen, führt über die offizielle Ticket-Website von Stade Rennais (billetterie.staderennais.com). Der Verkauf beginnt in der Regel einige Wochen vor dem Spiel. Mitglieder von Stade Rennais und Dauerkarteninhaber erhalten oft bevorzugten Zugang, bevor die Tickets für die breite Öffentlichkeit erhältlich sind.

2. Offizieller Ticket-Zweitmarkt

Falls die regulären Plätze ausverkauft sind, betreibt Stade Rennais ein offizielles Wiederverkaufsportal, das in die Ticket-Website integriert ist und es Dauerkarteninhabern ermöglicht, ihre Plätze sicher zum Nennwert weiterzuverkaufen.

3. Auswärtsfans (Auxerre-Anhänger)

Gastfans, die im Auswärtsblock sitzen möchten, müssen ihre Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von AJ Auxerre oder über das Kontingent des Auswärtsreise-Klubs erwerben.

Wie viel kosten Tickets für Rennes gegen Auxerre in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Stade Rennais und AJ Auxerre im Roazhon Park variieren je nachdem, wo und wann ihr sie kauft:

1. Offizielle Tageskasse (Nennwert)

Sitze der Standardkategorie: Sie liegen bei regulären Ligue-1-Spielen beim direkten Kauf über das offizielle Ticketportal von Stade Rennais typischerweise zwischen 20 € und 60 € .

Premium- / zentrale Tribünen: Plätze auf den zentralen Längstribünen liegen in der Regel zwischen 70 € und 100 € .

Auswärtskontingent: Tickets für den Auswärtsblock der mitreisenden Auxerre-Anhänger sind nach den Regeln der Ligue 1 in der Regel auf etwa 10 € bis 15 € gedeckelt.

2. Offizieller Ticket-Wiederverkauf & Zweitmarkt

Zweitmarkt- und Wiederverkaufsplattformen: Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise in der Regel bei etwa 70 € bis 75 € pro Ticket, während die durchschnittlichen Angebote je nach Nachfrage, Sitzplatzkategorie und Bearbeitungsgebühren zwischen 100 € und 115 € liegen.

Rennes gegen Auxerre in der Ligue 1: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Rennes gegen Auxerre

Rennes geht mit einer Bilanz von zwei Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen drei Ligue-1-Spielen in diese Partie, zuletzt gab es am 6. September ein 2:1 gegen Angers. Zur Serie von fünf Spielen gehören außerdem ein 2:2 gegen Paris Saint-Germain und ein 3:2 gegen Le Mans, dazu kommen zwei Pflichtspielniederlagen, beide in Testspielen der Vorbereitung gegen Sunderland und Brentford. In diesen fünf Spielen hat Rennes neun Tore erzielt und elf kassiert, wobei die Form im Ligabetrieb deutlich stärker war.

Auxerre hat die vergangenen drei Ligue-1-Spiele verloren und dabei keinen Sieg im Wettbewerb eingefahren. Der jüngste Auftritt endete am 4. September mit einer 1:3-Niederlage gegen Lyon, zuvor gab es ein 2:5 gegen Lens und ein 1:3 gegen Angers. Die einzigen positiven Ergebnisse in der Fünf-Spiele-Stichprobe kamen in der Vorbereitung zustande, mit einem 1:0 bei Werder Bremen und einem 1:1 gegen Troyes. Im Ligabetrieb hat Auxerre drei Tore erzielt und elf kassiert.

Rennes gegen Auxerre: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Rennes in der Ligue 1 auswärts mit 3:0 bei Auxerre gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen kommt Rennes auf zwei Siege, Auxerre auf einen, dazu gab es zwei Unentschieden. Das vorherige Duell im Roazhon Park endete im Oktober 2025 mit 2:2, während Auxerres einziger Sieg in dieser Serie ein 4:0-Heimerfolg im November 2024 war.