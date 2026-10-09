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So bekommt man Tickets für Real Madrid gegen Sevilla: LaLiga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Real Madrid trifft in La Liga auf den FC Sevilla. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Real Madrid trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Estadio Bernabeu in Madrid auf Sevilla.

Real Madrid hat die jüngsten Duelle gegen Sevilla dominiert und sich im letzten Ligaduell im Mai 2026 einen 1:0-Auswärtssieg gesichert. Dieses Heimspiel ist für Real Madrid von entscheidender Bedeutung, da es das letzte Ligaspiel vor dem Clásico gegen den FC Barcelona ist.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Real Betis gegen Barcelona wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Real Madrid gegen Sevilla in LaLiga?

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La Liga - Spielwoche 9
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Wie kann man Tickets für Real Madrid gegen Sevilla in LaLiga kaufen?

Um Tickets für Real Madrid gegen Sevilla in LaLiga zu kaufen, folgen Sie den üblichen Verkaufsphasen und Kaufmethoden:

1. Offizielle Verkaufsphasen

Tickets für Heimspiele im Santiago Bernabéu werden in gestaffelten Wellen freigegeben, in der Regel 7 bis 10 Tage vor dem Spieltag:

  • Socios (Vereinsmitglieder): Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder erhalten das erste Prioritätsfenster, oft mit einem Rabatt.
  • Madridista-Premium-Mitglieder: Offizielle zahlende Klubanhänger erhalten nachrangigen Prioritätszugang, in der Regel 1 bis 2 Tage vor dem allgemeinen Verkaufsstart.
  • Allgemeine Öffentlichkeit: Verbleibende Tickets gehen etwa 3 bis 5 Tage vor dem Spiel in den freien Verkauf.

2. Primäre Ticketanbieter

  • Offizielle Klub-Website: Reals wichtigste Ticketplattform.
  • VIP & Hospitality: VIP-Spieltagspakete werden früher als reguläre Eintrittskarten veröffentlicht und können über Reals VIP-Portal angefragt werden.

3. Sekundäre Ticketplattformen & Wiederverkauf

  • Sekundäre Marktplätze: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten von Dauerkarteninhabern weiterverkaufte Tickets an, wobei die Preise oft über dem Nennwert liegen.

Wie viel kosten Tickets für Real Madrid gegen Sevilla in LaLiga?

Die Ticketpreise für Real Madrid gegen Sevilla in LaLiga variieren je nach Kategorie, Mitgliedsstatus und Verkaufskanal:

1. Offizielle direkte Ticketpreise

  • Socios (Vereinsmitglieder):40 € bis 140 € (einschließlich vorrangiger Mitgliederrabatte in allen Sitzplatzkategorien).
  • Allgemeine Öffentlichkeit:55 € bis 180 € (übliche Preisspanne zum Nennwert im offiziellen freien Verkauf).

2. VIP- & Hospitality-Pakete

  • VIP-Sitze:250 € bis 600 €+ (einschließlich Längsseitenplätzen direkt am Spielfeld, Zugang zu privaten Lounges und Spieltags-Catering).

3. Sekundäre Plattformen & Wiederverkauf

  • Wiederverkaufs-Marktplätze:110 € bis 350 €+ (die Preise schwanken über dem Nennwert je nach Sitzplatzlage und Nachfrage auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub).

Real Madrid gegen Sevilla in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Real Madrid und Sevilla

Real Madrid hat vier der letzten fünf Spiele in LaLiga und der Champions League gewonnen und nur gegen Real Betis verloren, das sie Anfang September mit 1:0 besiegte. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Auswärtssieg bei Elche, außerdem erzielte die Mannschaft beim 4:1-Heimsieg gegen Rayo Vallecano vier Tore. In diesen fünf Spielen hat Madrid 13 Tore erzielt und vier kassiert, was für ein Team in starker offensiver Form spricht.

Sevilla hat in den letzten fünf Partien drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Die einzige Niederlage setzte es gegen Atletico Madrid, das sie Ende August mit 3:1 besiegte. Die Mannschaft von Luis Garcia hat in den beiden jüngsten Spielen kein Gegentor kassiert und Deportivo de A Coruna mit 1:0 sowie Valencia mit 1:0 geschlagen, was vor dieser Reise auf eine defensiv gut organisierte Einheit hindeutet.

RMA

RMA - Form

BET
N1-0
INT
S2-1
RAY
S4-1
ELC
S2-3
ATM
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SEV

SEV - Form

ESP
U1-1
VAL
S1-0
COR
S0-1
BAR
N1-3
AVL
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Real Madrid gegen Sevilla: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im Mai 2026 mit einem 1:0-Auswärtssieg von Real Madrid bei Sevilla. In den letzten fünf direkten Duellen in LaLiga hat Real Madrid viermal gewonnen, Sevilla kein einziges Mal, wobei ein Ergebnis keinen Sevilla-Sieg hervorbrachte. Madrid hat in diesen fünf Begegnungen 10 Tore erzielt und nur drei kassiert, was auf ein klares Muster der Dominanz in diesem Duell hinweist.

Head to Head

Real MadridUnentschiedenFC Sevilla
5
0
0
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SEV
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1
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0
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Real Madrid
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4
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2
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Real Madrid
RMA
1
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FC Sevilla
SEV
0
END
10Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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