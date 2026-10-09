So bekommt man Tickets für Real Madrid gegen Sevilla: LaLiga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Real Madrid trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Estadio Bernabeu in Madrid auf Sevilla.

Real Madrid hat die jüngsten Duelle gegen Sevilla dominiert und sich im letzten Ligaduell im Mai 2026 einen 1:0-Auswärtssieg gesichert. Dieses Heimspiel ist für Real Madrid von entscheidender Bedeutung, da es das letzte Ligaspiel vor dem Clásico gegen den FC Barcelona ist.

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Wann ist der Anstoß bei Real Madrid gegen Sevilla in LaLiga?

La Liga - Spielwoche 9 18. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Wie kann man Tickets für Real Madrid gegen Sevilla in LaLiga kaufen?

Um Tickets für Real Madrid gegen Sevilla in LaLiga zu kaufen, folgen Sie den üblichen Verkaufsphasen und Kaufmethoden:

1. Offizielle Verkaufsphasen

Tickets für Heimspiele im Santiago Bernabéu werden in gestaffelten Wellen freigegeben, in der Regel 7 bis 10 Tage vor dem Spieltag:

Socios (Vereinsmitglieder): Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder erhalten das erste Prioritätsfenster, oft mit einem Rabatt.

Madridista-Premium-Mitglieder: Offizielle zahlende Klubanhänger erhalten nachrangigen Prioritätszugang, in der Regel 1 bis 2 Tage vor dem allgemeinen Verkaufsstart.

Allgemeine Öffentlichkeit: Verbleibende Tickets gehen etwa 3 bis 5 Tage vor dem Spiel in den freien Verkauf.

2. Primäre Ticketanbieter

Offizielle Klub-Website: Reals wichtigste Ticketplattform.

VIP & Hospitality: VIP-Spieltagspakete werden früher als reguläre Eintrittskarten veröffentlicht und können über Reals VIP-Portal angefragt werden.

3. Sekundäre Ticketplattformen & Wiederverkauf

Sekundäre Marktplätze: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten von Dauerkarteninhabern weiterverkaufte Tickets an, wobei die Preise oft über dem Nennwert liegen.

Wie viel kosten Tickets für Real Madrid gegen Sevilla in LaLiga?

Die Ticketpreise für Real Madrid gegen Sevilla in LaLiga variieren je nach Kategorie, Mitgliedsstatus und Verkaufskanal:

1. Offizielle direkte Ticketpreise

Socios (Vereinsmitglieder): 40 € bis 140 € (einschließlich vorrangiger Mitgliederrabatte in allen Sitzplatzkategorien).

Allgemeine Öffentlichkeit:55 € bis 180 € (übliche Preisspanne zum Nennwert im offiziellen freien Verkauf).

2. VIP- & Hospitality-Pakete

VIP-Sitze:250 € bis 600 €+ (einschließlich Längsseitenplätzen direkt am Spielfeld, Zugang zu privaten Lounges und Spieltags-Catering).

3. Sekundäre Plattformen & Wiederverkauf

Wiederverkaufs-Marktplätze:110 € bis 350 €+ (die Preise schwanken über dem Nennwert je nach Sitzplatzlage und Nachfrage auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub ).

Real Madrid gegen Sevilla in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Real Madrid und Sevilla

Real Madrid hat vier der letzten fünf Spiele in LaLiga und der Champions League gewonnen und nur gegen Real Betis verloren, das sie Anfang September mit 1:0 besiegte. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Auswärtssieg bei Elche, außerdem erzielte die Mannschaft beim 4:1-Heimsieg gegen Rayo Vallecano vier Tore. In diesen fünf Spielen hat Madrid 13 Tore erzielt und vier kassiert, was für ein Team in starker offensiver Form spricht.

Sevilla hat in den letzten fünf Partien drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Die einzige Niederlage setzte es gegen Atletico Madrid, das sie Ende August mit 3:1 besiegte. Die Mannschaft von Luis Garcia hat in den beiden jüngsten Spielen kein Gegentor kassiert und Deportivo de A Coruna mit 1:0 sowie Valencia mit 1:0 geschlagen, was vor dieser Reise auf eine defensiv gut organisierte Einheit hindeutet.

Real Madrid gegen Sevilla: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im Mai 2026 mit einem 1:0-Auswärtssieg von Real Madrid bei Sevilla. In den letzten fünf direkten Duellen in LaLiga hat Real Madrid viermal gewonnen, Sevilla kein einziges Mal, wobei ein Ergebnis keinen Sevilla-Sieg hervorbrachte. Madrid hat in diesen fünf Begegnungen 10 Tore erzielt und nur drei kassiert, was auf ein klares Muster der Dominanz in diesem Duell hinweist.