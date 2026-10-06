Real Madrid trifft am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Estadio Bernabeu in Madrid auf RB Leipzig.

Real Madrid hat im direkten europäischen Vergleich leicht die Nase vorn und kommt in vier bisherigen Duellen auf zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Aufeinandertreffen der Klubs fand im Achtelfinale 2023/24 statt, als Real Madrid nach einem 1:1 im Rückspiel im Bernabéu mit einem Gesamtergebnis von 2:1 knapp weiterkam.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Real Madrid gegen RB Leipzig wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Real Madrid gegen RB Leipzig in der Champions League?

Real Madrid trifft am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Estadio Bernabeu in Madrid auf RB Leipzig.

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Wie kann man Tickets für Real Madrid gegen RB Leipzig in der Champions League kaufen?

Um das UEFA-Champions-League-Spiel Real Madrid gegen RB Leipzig im Santiago Bernabéu zu besuchen, stehen über verschiedene Kategorien und Kanäle mehrere Kaufoptionen zur Verfügung:

1. Offizielle Klubkanäle

Offizielle Website & App von Real Madrid: Der direkteste und sicherste Weg, reguläre Eintrittskarten zum Originalpreis zu kaufen.

Klubmitglieder (Socios): Mitglieder von Real Madrid erhalten ein vorrangiges Kaufzeitfenster und einen Rabatt, bevor die verbleibenden Tickets für die Öffentlichkeit verfügbar werden.

Inhaber der Madridista Card: Karteninhaber ohne Mitgliedschaft erhalten das zweite Prioritätsfenster für die verbleibenden Ticketkontingente.

Auswärtsblock von RB Leipzig: Gästefans müssen die vorgesehenen Tickets für den Auswärtsbereich direkt über die offiziellen Fanservices von RB Leipzig erwerben.

Wie viel kosten Tickets für Real Madrid gegen RB Leipzig in der Champions League?

Die Ticketpreise für das UEFA-Champions-League-Spiel Real Madrid gegen RB Leipzig im Santiago Bernabéu variieren je nach Rang, Kategorie und Verkaufsmarkt erheblich:

1. Primärmarkt (offizieller Verkauf von Real Madrid)

Reguläre Tickets: Standardtickets zum Originalpreis liegen in der Regel zwischen 75 € für Plätze hinter dem Tor in den oberen Rängen (Kategorie 4) und 250 € bis 300 €+ für erstklassige Plätze auf den unteren Seitenrängen (Kategorie 1 Premium).

Klubmitglieder (Socios) & Madridistas: Mitglieder erhalten in den vorrangigen Verkaufsphasen in der Regel Rabatte von etwa 20 % bis 30 % auf den Originalpreis.

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Ticketpreise in den folgenden Spannen, abhängig von Nachfrage und Sitzplatzlage:

Kategorie 3 / 4 (obere Ränge): Etwa 240 € bis 280 € pro Ticket.

Kategorie 2 (mittlere Ränge / Seite): Etwa 275 € bis 350 € pro Ticket.

Kategorie 1 & Premium auf der Seite: 350 € bis 500 €+ pro Ticket.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Für Standardplätze liegt dieser in der Regel bei etwa 300 € bis 450 € .

Real Madrid gegen RB Leipzig in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Real Madrid gegen RB Leipzig

Real Madrid geht in starker Form in diese Partie und hat vier der vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Mourinhos Mannschaft besiegte Inter in der Champions League mit 2:1 und ließ anschließend in La Liga einen 4:1-Sieg gegen Rayo Vallecano folgen. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 0:1 bei Real Betis. Madrid erzielte in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte fünf Gegentreffer, zuletzt gab es in La Liga einen 3:2-Auswärtssieg bei Elche.

RB Leipzig kämpfte mit der Konstanz und gewann zwei der vergangenen fünf Spiele, verlor aber drei. Das jüngste Ergebnis war eine 0:2-Niederlage in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen. Der Tiefpunkt in diesem Lauf war eine 1:4-Niederlage in der Champions League gegen Como, auch wenn ein 5:0-Kantersieg gegen den Hamburger SV zeigt, dass die Mannschaft zu starken Leistungen fähig ist. Leipzig erzielte in diesen fünf Partien 10 Tore und kassierte 10 Gegentreffer.

Real Madrid gegen RB Leipzig: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Duell zwischen diesen Klubs fand im März 2024 statt, als sich beide Teams in der Champions League im Bernabeu 1:1 trennten. Real Madrid hatte das Hinspiel dieser Paarung im Vormonat in Leipzig mit 1:0 gewonnen. In den letzten vier direkten Duellen gewann Real Madrid zweimal und Leipzig einmal, bei einem Unentschieden, und in diesen Partien fielen insgesamt neun Tore.