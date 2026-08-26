Real Madrid trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Estadio Bernabeu in Madrid auf Rayo Vallecano.

Beide Teams wollen sich in ihrer LaLiga-Saison 2026/27 früh wichtige Punkte sichern. Im jüngsten Liga-Duell im Februar 2026 rang Real Madrid Rayo Vallecano einen hart erkämpften 2:1-Sieg ab.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Real Madrid gegen Rayo Vallecano wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Real Madrid gegen Rayo Vallecano in LaLiga?

Real Madrid gegen Rayo Vallecano wird im Estadio Bernabeu in Madrid angepfiffen, die bestätigte Anstoßzeit ist oben aufgeführt.

La Liga - Spielwoche 5 12. Sept. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Wie kann man Tickets für Real Madrid gegen Rayo Vallecano in LaLiga kaufen?

Offizielle Spieltickets für Real Madrid gegen Rayo Vallecano im Estadio Santiago Bernabéu können mit diesem Schritt-für-Schritt-Prozess gesichert werden:

1. Primäre offizielle Kanäle

Offizielle Website: Besuchen Sie das offizielle Ticketportal von Real Madrid, um Tickets zum Originalpreis zu buchen.

2. Ticket-Weiterverkauf & alternative Optionen

Offizielle Sitzplatzfreigabe (Cessión de Asientos): Wenn die ersten Tickets ausverkauft sind, schauen Sie weiterhin bis zum Spieltag auf der offiziellen Website nach. Dauerkarteninhaber, die nicht teilnehmen können, geben ihre Plätze fortlaufend bis zum Anpfiff an den Klub zurück, damit sie allgemein weiterverkauft werden können.

Sekundäre Marktplätze: Plattformen wie StubHub listen Tickets aus dem Zweitmarkt.

Wie viel kosten Tickets für Real Madrid gegen Rayo Vallecano in LaLiga?

Die Ticketpreise für Real Madrid gegen Rayo Vallecano variieren je nach Rangbereich und danach, ob Sie direkt beim Klub oder über sekundäre Weiterverkaufsplattformen wie StubHub kaufen.

Offizielle Preise zum Nennwert (direkt über Real Madrid)

Kategorie 4 / Oberränge: ~40–70 €

Kategorie 2 & 3 / Seitenbereiche & mittlere Ränge: ~75–130 €

Kategorie 1 / untere Haupttribünen: ~135–205 €

VIP- & Hospitality-Pakete: ~295–590 €+

Sekundärmarkt / Ticket-Aggregatoren

Einstieg / allgemeiner Eintritt: ~100–120 €

Durchschnittliche Weiterverkaufsplätze: ~145–260 €

Real Madrid gegen Rayo Vallecano in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Real Madrid gegen Rayo Vallecano

Real Madrid reist mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflicht- und Testspielen an und spielte nur einmal unentschieden, beim 2:2 gegen Fiorentina in der Vorbereitung. Der jüngste Auftritt war ein hart erkämpfter 2:1-LaLiga-Sieg bei Espanyol, der durch ein Tor in der 90. Minute gesichert wurde. Zuvor besiegte Madrid Schalke 04 mit 3:0 und gewann in Testspielen auswärts bei Deportivo de A Coruna. In den vergangenen fünf Partien blieb das Team ungeschlagen.

Die jüngste Form von Rayo Vallecano ist weniger überzeugend. Das Team gewann eines seiner letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor dreimal. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Deportivo Alaves in LaLiga am ersten Spieltag, nachdem es zuvor in der ersten Ligapartie eine 1:2-Niederlage gegen Sevilla gegeben hatte. Eine 0:3-Niederlage gegen Ipswich Town in der Vorbereitung und eine Pleite gegen Feyenoord waren weitere Rückschläge. Rayos einziger Sieg in diesem Lauf gelang gegen Sporting Charleroi, ein 3:2 in einem Freundschaftsspiel. In diesen fünf Spielen erzielte das Team sechs Tore und kassierte acht.

Real Madrid gegen Rayo Vallecano: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs endete mit einem 2:1 für Real Madrid, gespielt im Bernabeu in LaLiga am 1. Februar 2026. Davor trennten sich die Teams 0:0, als Rayo Madrid im November 2025 empfing. In den letzten fünf LaLiga-Duellen kommt Madrid auf drei Siege, Rayo auf keinen, bei zwei Unentschieden, darunter ein spektakuläres 3:3 auf Rayos Platz im Dezember 2024 und ein 1:1 dort im Februar 2024.

Real Madrid gegen Rayo Vallecano: Tabellenstand

In der frühen LaLiga-Tabelle liegt Real Madrid auf Platz sechs, während Rayo Vallecano nach der ersten Spielrunde auf Rang 14 steht.