Real Betis trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Estadio de La Cartuja in Sevilla auf Osasuna.

Osasuna hat sich in den vergangenen Jahren besonders schwer damit getan, Punkte zu holen, und konnte Real Betis in den letzten sechs aufeinanderfolgenden LaLiga-Duellen nicht besiegen. Im jüngsten Ligaduell am 12. April 2026 trennten sich die beiden Teams im El Sadar Stadium in einer intensiven Partie 1:1.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Real Betis gegen Osasuna wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Real Betis gegen Osasuna in LaLiga?

Real Betis gegen Osasuna wird am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Estadio de La Cartuja in Sevilla angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 8 11. Okt. 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

Wie kann man Tickets für Real Betis gegen Osasuna in LaLiga kaufen?

Um Tickets für Real Betis gegen Osasuna zu kaufen, können Sie diese Schritte befolgen:

1. Offizielles Klubportal

Tickets für die breite Öffentlichkeit gehen in der Regel ein bis drei Wochen vor dem Spieltag in den Verkauf. Mitglieder von Real Betis (socios) erhalten bevorzugten Zugang, bevor die verbleibenden Tickets für die Allgemeinheit freigegeben werden.

2. Tageskasse am Spieltag

Sie können Tickets direkt an der Kasse des Spielorts (Taquilla) im Estadio de La Cartuja in Sevilla kaufen, wo Real Betis während der Umbaumaßnahmen am Benito Villamarín vorübergehend spielt.

3. Sekundäre Ticketplattformen

Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub haben oft noch Plätze von Wiederverkäufern im Angebot, falls die offiziellen Tickets ausverkauft sind, wobei die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie die AGB der Plattform, bei der Sie kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Real Betis gegen Osasuna in LaLiga?

Die Ticketpreise für Real Betis gegen Osasuna in LaLiga variieren je nach Kategorie und Kaufplattform:

1. Offizielle Klubkasse & Portal (Nennwert)

Allgemeiner Eintritt: Standardtickets zum Nennwert, die direkt von Real Betis verkauft werden, beginnen in der Regel bei 30 € bis 45 € für Plätze hinter den Toren (Gol Norte und Gol Sur).

Seitentribünen (Lateral / Preferencia): Plätze mit Sicht entlang des Spielfelds kosten in der Regel zwischen 50 € und 90 €+ , abhängig von Rang und Nähe zum Feld.

2. Sekundäre Ticketplattformen

Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub schwanken die Preise je nach Nachfrage.

Startpreis: Wiederverkaufstickets auf sekundären Plattformen beginnen derzeit bei etwa 33,90 € bis 49,00 € für Plätze der Einstiegskategorie.

Höhere Kategorien: Sitzplätze im Mittelfeldbereich oder Premium-Optionen auf sekundären Plattformen können je nach Nachfrage und Aufschlag des Verkäufers auf 115 € bis 130 €+ steigen.

Real Betis gegen Osasuna in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Real Betis gegen Osasuna

Real Betis hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und eines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg in der Champions League gegen Lille am 8. September, direkt davor gelang in LaLiga ein 1:0-Sieg gegen Real Madrid. Der einzige Dämpfer in dieser Serie war Ende August eine 2:5-Heimniederlage gegen Levante. Betis erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht, drei davon allein bei der Niederlage gegen Levante.

Osasuna hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 6. September mit einer 2:5-Niederlage gegen Deportivo Alaves. Davor besiegte das Team Getafe mit 1:0 und gewann mit 2:1 bei Celta Vigo, nachdem es sich von Levante 0:0 getrennt hatte. Auch eine Niederlage in der Vorbereitung gegen Al-Ain zählt zu dieser Fünf-Spiele-Serie. Osasuna erzielte in diesem Zeitraum vier Tore und kassierte acht.

Real Betis gegen Osasuna: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 12. April 2026 in LaLiga statt, als sich Osasuna und Real Betis im El Sadar 1:1 trennten. Davor gewann Betis im September 2025 zu Hause mit 2:0 gegen Osasuna. In den letzten fünf LaLiga-Duellen hat Betis mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage die bessere Bilanz, bei sieben erzielten und fünf kassierten Toren.