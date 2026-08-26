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So bekommt man Tickets für Real Betis gegen Getafe: LaLiga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Real Betis trifft in LaLiga auf Getafe. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Real Betis trifft am Mittwoch, den 16. September 2026, im Estadio de La Cartuja in Sevilla auf Getafe.

Im jüngsten Ligaduell im März 2026 sicherte sich Getafe einen 2:0-Sieg gegen Real Betis. Beide Teams wollen unbedingt wichtige Punkte holen, um früh in der heimischen Saison Schwung aufzunehmen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Real Betis gegen Getafe wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Real Betis gegen Getafe in LaLiga?

Real Betis gegen Getafe findet im Estadio de La Cartuja in Sevilla statt. Informieren Sie sich in Ihren lokalen Programmlisten über die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region.

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La Liga - Spielwoche 6
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Wie kann man Tickets für Real Betis gegen Getafe in LaLiga kaufen?

Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Real Betis und Getafe am 16. September können Sie über mehrere primäre und sekundäre Ticketoptionen erwerben:

  • Offizielle Klub-Website: Der sicherste Weg, Direktkarten zum Nennwert zu kaufen, ist über das offizielle Ticketportal von Real Betis (realbetisbalompie.es). Tickets für Heimspiele gehen in der Regel ein bis zwei Wochen vor dem Anpfiff in den freien Verkauf.
  • Offizielle Ticketkasse (Taquillas): Verbliebene oder wieder freigegebene Plätze können Sie direkt an der Stadionkasse im Estadio Benito Villamarín / Estadio de La Cartuja in Sevilla vor dem Spieltag oder am Spieltag kaufen.
  • Autorisierte Reise- und Hospitality-Partner: Offizielle Sportreiseagenturen wie P1 Travel bieten garantierte E-Tickets für den Spieltag sowie VIP- und Hospitality-Pakete an.
  • Sekundäre Ticket-Marktplätze: Wenn die offiziellen Klubtickets ausverkauft sind, listen sekundäre Plattformen wie StubHub Wiederverkaufstickets von einzelnen Dauerkarteninhabern und Anbietern.

Wie viel kosten Tickets für Real Betis gegen Getafe in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Real Betis gegen Getafe am 16. September variieren je nach Sitzplatzkategorie und Vertriebskanal:

  • Offizielle Tickets zum Nennwert (direkt/über den Klub): Standardtickets für ein reguläres LaLiga-Spiel dieser Kategorie beginnen in der Regel bei etwa 30 € bis 35 € für Plätze im Oberrang hinter den Toren und reichen bis zu 60 € bis 90 €+ für zentrale Tribünenplätze im Unterrang.
  • Wiederverkauf & sekundäre Plattformen: Standardtickets auf sekundären Plattformen wie StubHub beginnen bei ungefähr 20 € bis 35 € für einfache Zugänge, während Plätze auf dem Zweitmarkt im Schnitt bei etwa 60 € bis 150 € liegen und Premium- oder stark nachgefragte Optionen 200 €+ erreichen.
  • VIP & Hospitality: Offizielle Hospitality- und Premium-Pakete für den Spieltag beginnen in der Regel bei 120 € bis 250 €+ pro Person.

Real Betis gegen Getafe in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Real Betis gegen Getafe

Real Betis hat zwei der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren, dazu kommt ein weiteres Resultat aus der Vorbereitung. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Auswärtssieg in LaLiga beim FC Valencia am 25. August, nachdem vier Tage zuvor ein 1:0-Heimsieg gegen Real Sociedad gelungen war. Vor Beginn der Pflichtspielsaison verlor Betis in einem Freundschaftsspiel mit 0:1 gegen Inter und spielte 2:2 gegen AFC Bournemouth. Zur Vorbereitung gehörte auch ein 3:1-Sieg gegen Arsenal. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft insgesamt fünf Tore und kassierte fünf Gegentore.

Getafe hat zwei der letzten fünf Partien gewonnen, eine unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Resultat war ein 1:0-Sieg in LaLiga gegen Racing Santander am 23. August, zudem gewann das Team am 20. August in der Qualifikation zur Conference League mit 3:1 gegen Partizan Beograd. Die 0:3-Niederlage gegen Deportivo Alaves am 15. August war der Tiefpunkt dieser Serie. Getafe erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sechs, wobei auch ein 1:1 in einem Freundschaftsspiel gegen Tottenham Hotspur Teil dieser Serie war.

BET

BET - Form

VAL
S0-1
LEV
N5-2
RMA
S1-0
LIL
S2-3
VIL
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
GET

GET - Form

SAN
S1-0
PBE
N2-1
OSA
N1-0
CEL
U1-1
COR
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
4/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Real Betis gegen Getafe: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 8. März 2026 in LaLiga statt, als Getafe Real Betis empfing und mit 2:0 gewann. Davor setzte sich Betis im Dezember 2025 zu Hause mit 4:0 durch. In den letzten fünf LaLiga-Duellen kommt Real Betis auf drei Siege, Getafe auf einen, dazu endet eine Partie ohne Sieger, ein 1:1 im Estadio Benito Villamarín im Februar 2024.

Head to Head

Real BetisUnentschiedenGetafe
3
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BET
2
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2
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GET
1
END
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Real Betis badge
Real Betis
BET
1
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Getafe
GET
1
END
9Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Real Betis gegen Getafe: Tabellenstand

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Real Betis auf Platz zwei, während Getafe auf Rang acht steht.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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