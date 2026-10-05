Real Betis trifft am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Estadio Benito Villamarín in Sevilla auf Feyenoord.

Die Spanier sicherten sich mit Platz fünf in LaLiga ihre lang ersehnte Rückkehr in Europas höchste Wettbewerbsklasse und beendeten damit eine 21-jährige Abwesenheit. Feyenoord will sich derweil nach der 1:5-Auftaktniederlage gegen Barcelona in Spanien auswärts zurückmelden.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte darüber liefern, wie Sie Tickets für Real Betis gegen Feyenoord bekommen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Real Betis gegen Feyenoord in der Champions League?

Real Betis gegen Feyenoord wird am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Estadio Benito Villamarín in Sevilla angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Wie kann man Tickets für Real Betis gegen Feyenoord in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Real Betis und Feyenoord am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, zu kaufen, gibt es je nach gewünschtem Sitzplatzbereich einige Hauptwege:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Offizielle Website von Real Betis: Tickets für den Heimbereich werden direkt über das offizielle Ticketportal von Real Betis angeboten. Vorrang haben Vereinsmitglieder von Betis (socios), bevor verbleibende Tickets in den freien Verkauf gehen.

Auswärtskontingent von Feyenoord: Wenn Sie Feyenoord unterstützen und im Auswärtsbereich sitzen möchten, werden Tickets ausschließlich über das offizielle Ticketportal von Feyenoord an Dauerkarteninhaber und verifizierte Vereinsmitglieder vergeben.

Wie viel kosten Tickets für Real Betis gegen Feyenoord in der Champions League?

Für das Champions-League-Spiel Real Betis gegen Feyenoord im Estadio Benito Villamarín am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, variieren die Ticketpreise je nachdem, ob sie zum Nennwert direkt bei den Klubs oder über Zweitmarkt-Plattformen gekauft werden:

1. Offizielle Nennwertpreise

Sitzplätze der Standardkategorie (Goles / Preference / Fondo): Etwa 40 € bis 90 €

Premium-Sitzplätze auf der unteren Längsseite: Rund 90 € bis 150 €

VIP- und Hospitality-Pakete: Ab 200 € bis 350 €+

Bereich für Auswärtsfans: Europäische Auswärtstickets zum Nennwert sind nach UEFA-Richtlinien für reguläre Gästefans auf 70 € gedeckelt.

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Falls die offiziellen Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Ticketpreise in den folgenden Spannen, abhängig von Nachfrage und Sitzplatzlage:

Kategorie 3 / 4 (obere Kurzseite & Endtribünen): 80 € bis 110 € pro Ticket

Kategorie 2 (Ecke & obere Längsseite): 110 € bis 160 € pro Ticket

Kategorie 1 (untere zentrale Längsseite): 160 € bis 250 € pro Ticket

Kategorie 1 Premium / VIP:300 € bis 450 €+ pro Ticket

Real Betis gegen Feyenoord in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Real Betis gegen Feyenoord

Real Betis hat vier der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen, die einzige Niederlage war ein 2:5 gegen Levante zu einem früheren Zeitpunkt der Saison. Seitdem gewann die Mannschaft von Pellegrini in LaLiga mit 1:0 gegen Real Madrid, holte in der Champions League einen 3:2-Sieg gegen Lille, siegte mit 2:1 bei Villarreal und legte anschließend einen 1:0-Erfolg gegen Getafe nach. In diesen fünf Spielen erzielte Betis neun Tore und kassierte sieben.

Feyenoords jüngste Bilanz zeigt aus den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 5:0-Heimsieg gegen den FC Utrecht in der Eredivisie, außerdem gewann Feyenoord auswärts mit 7:0 bei PEC Zwolle. Der Tiefpunkt in dieser Phase war die 1:5-Niederlage gegen Barcelona in der Champions League. Die Mannschaft von Van Bronckhorst erzielte in diesen fünf Spielen 17 Tore und kassierte neun.

Real Betis gegen Feyenoord: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 29. Januar 2026 in der Europa League statt, als Real Betis Feyenoord im Estadio Benito Villamarín mit 2:1 besiegte. Das ist das einzige in den vorliegenden Daten erfasste Spiel zwischen beiden Teams, wobei Betis dieses europäische Duell zu Hause gewann.