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So bekommt man Tickets für Real Betis gegen Feyenoord: Preise für die Champions League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Real Betis trifft in der Champions League auf Feyenoord. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Real Betis trifft am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Estadio Benito Villamarín in Sevilla auf Feyenoord.

Die Spanier sicherten sich mit Platz fünf in LaLiga ihre lang ersehnte Rückkehr in Europas höchste Wettbewerbsklasse und beendeten damit eine 21-jährige Abwesenheit. Feyenoord will sich derweil nach der 1:5-Auftaktniederlage gegen Barcelona in Spanien auswärts zurückmelden.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte darüber liefern, wie Sie Tickets für Real Betis gegen Feyenoord bekommen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Real Betis gegen Feyenoord in der Champions League?

Real Betis gegen Feyenoord wird am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Estadio Benito Villamarín in Sevilla angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 3
Estadio Benito Villamarin

Wie kann man Tickets für Real Betis gegen Feyenoord in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Real Betis und Feyenoord am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, zu kaufen, gibt es je nach gewünschtem Sitzplatzbereich einige Hauptwege:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

  • Offizielle Website von Real Betis: Tickets für den Heimbereich werden direkt über das offizielle Ticketportal von Real Betis angeboten. Vorrang haben Vereinsmitglieder von Betis (socios), bevor verbleibende Tickets in den freien Verkauf gehen.
  • Auswärtskontingent von Feyenoord: Wenn Sie Feyenoord unterstützen und im Auswärtsbereich sitzen möchten, werden Tickets ausschließlich über das offizielle Ticketportal von Feyenoord an Dauerkarteninhaber und verifizierte Vereinsmitglieder vergeben.

Wie viel kosten Tickets für Real Betis gegen Feyenoord in der Champions League?

Für das Champions-League-Spiel Real Betis gegen Feyenoord im Estadio Benito Villamarín am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, variieren die Ticketpreise je nachdem, ob sie zum Nennwert direkt bei den Klubs oder über Zweitmarkt-Plattformen gekauft werden:

1. Offizielle Nennwertpreise

  • Sitzplätze der Standardkategorie (Goles / Preference / Fondo): Etwa 40 € bis 90 €
  • Premium-Sitzplätze auf der unteren Längsseite: Rund 90 € bis 150 €
  • VIP- und Hospitality-Pakete: Ab 200 € bis 350 €+
  • Bereich für Auswärtsfans: Europäische Auswärtstickets zum Nennwert sind nach UEFA-Richtlinien für reguläre Gästefans auf 70 € gedeckelt.

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Falls die offiziellen Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Ticketpreise in den folgenden Spannen, abhängig von Nachfrage und Sitzplatzlage:

  • Kategorie 3 / 4 (obere Kurzseite & Endtribünen):80 € bis 110 € pro Ticket
  • Kategorie 2 (Ecke & obere Längsseite):110 € bis 160 € pro Ticket
  • Kategorie 1 (untere zentrale Längsseite):160 € bis 250 € pro Ticket
  • Kategorie 1 Premium / VIP:300 € bis 450 €+ pro Ticket

Real Betis gegen Feyenoord in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Real Betis gegen Feyenoord

Real Betis hat vier der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen, die einzige Niederlage war ein 2:5 gegen Levante zu einem früheren Zeitpunkt der Saison. Seitdem gewann die Mannschaft von Pellegrini in LaLiga mit 1:0 gegen Real Madrid, holte in der Champions League einen 3:2-Sieg gegen Lille, siegte mit 2:1 bei Villarreal und legte anschließend einen 1:0-Erfolg gegen Getafe nach. In diesen fünf Spielen erzielte Betis neun Tore und kassierte sieben.

Feyenoords jüngste Bilanz zeigt aus den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 5:0-Heimsieg gegen den FC Utrecht in der Eredivisie, außerdem gewann Feyenoord auswärts mit 7:0 bei PEC Zwolle. Der Tiefpunkt in dieser Phase war die 1:5-Niederlage gegen Barcelona in der Champions League. Die Mannschaft von Van Bronckhorst erzielte in diesen fünf Spielen 17 Tore und kassierte neun.

BET

BET - Form

RMA
S1-0
LIL
S2-3
VIL
S1-2
GET
S1-0
COR
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FEY

FEY - Form

HAA
U2-2
NEC
S1-3
BAR
N5-1
ZWO
S0-7
UTR
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
18/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Real Betis gegen Feyenoord: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 29. Januar 2026 in der Europa League statt, als Real Betis Feyenoord im Estadio Benito Villamarín mit 2:1 besiegte. Das ist das einzige in den vorliegenden Daten erfasste Spiel zwischen beiden Teams, wobei Betis dieses europäische Duell zu Hause gewann.

Head to Head

Real BetisUnentschiedenFey. Rotterdam
1
0
0
Europa League
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Fey. Rotterdam badge
Fey. Rotterdam
FEY
1
END
2Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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