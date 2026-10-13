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So bekommt man Tickets für Real Betis gegen FC Porto: Champions-League-Ticketpreise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Real Betis trifft in der Champions League auf den FC Porto. So könnt ihr euch Tickets sichern.

Real Betis geht nach einem 3:2-Sieg zum Auftakt gegen Lille in die Partie. Der FC Porto will sich nach seiner 0:2-Niederlage gegen Manchester City im ersten Spiel rehabilitieren.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Real Betis gegen den FC Porto wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen Real Betis und dem FC Porto?

Real Betis gegen den FC Porto findet am Mittwoch, 14. Oktober 2026, im Estadio Benito Villamarin in Sevilla statt.

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Champions League - Spielwoche 2
Estadio Benito Villamarin

Wie kauft man Tickets für Real Betis gegen den FC Porto in der Champions League?

Für Tickets zum Champions-League-Spiel zwischen Real Betis und dem FC Porto im Estadio Benito Villamarín in Sevilla gibt es mehrere Möglichkeiten. Welche infrage kommt, hängt vom Vorverkaufsrecht und der Verfügbarkeit der Plätze ab:

  • Offizieller Ticketshop von Real Betis: Der wichtigste und sicherste Weg zu regulären Tickets für den Heimbereich führt über den offiziellen Online-Ticketshop von Real Betis. Vereinsmitglieder (socios) erhalten zuerst Zugang. Verbleibende reguläre Tickets gehen etwa 1 bis 3 Wochen vor dem Spiel in den freien Verkauf.
  • Stadionkasse (Taquilla): Tickets können auch direkt an den Kassen des Stadions in Sevilla gekauft werden. Die Kasse ist üblicherweise montags bis freitags zu den regulären Geschäftszeiten geöffnet. Falls noch Plätze verfügbar sind, öffnet sie auch am Spieltag vor dem Anpfiff.
  • Gästebereich (Fans des FC Porto): Wer im ausgewiesenen Gästebereich sitzen möchte, erhält Tickets direkt über das offizielle Portal des FC Porto. Der Klub vergibt sie an seine Mitglieder und Dauerkarteninhaber.
  • Zweitmarktplattformen und autorisierte Partner: Falls die Tickets im freien Verkauf schnell ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zum Weiterverkauf an.

Wie viel kosten Tickets für Real Betis gegen den FC Porto in der Champions League?

Die Preise für Tickets zum Champions-League-Spiel zwischen Real Betis und dem FC Porto variieren sowohl im offiziellen Verkauf als auch auf Zweitmarktplattformen erheblich, je nach Platzkategorie und Verkaufsphase:

  • Regulärer Preis im freien Verkauf: 50 bis 120 Euro für einfache Plätze in den oberen Bereichen der Hintertortribünen (Gol Norte und Gol Sur) oder im oberen Bereich der Preferencia.
  • Regulärer Preis für Premium- und Längsseitenplätze: 120 bis 220 Euro für zentrale Plätze an der Seitenlinie im Bereich Fondo oder im unteren Bereich der Preferencia.
  • VIP- und Hospitality-Pakete: 350 bis über 650 Euro für Premium-Plätze mit Zugang zu einer Stadionlounge sowie kostenlosen Speisen und Getränken.

Weiterverkauf auf dem Zweitmarkt

Für Fans, die Tickets auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen möchten, hängen die Preise von der Platzkategorie und der Nachfrage vor dem Spieltag ab.

  • Einstiegspreise beim Weiterverkauf: 115 bis 130 Euro für die günstigsten Zweitmarkt-Tickets in den Kategorien hinter den Toren.
  • Durchschnittspreise beim Weiterverkauf: 200 bis 350 Euro für reguläre Plätze an den Längsseiten oder in den mittleren Rängen, wenn der Spieltag näher rückt.

Real Betis gegen den FC Porto in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Real Betis und dem FC Porto

Real Betis hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und eines verloren. Zuletzt gelang dem Klub in LaLiga ein 2:1-Sieg bei Villarreal. In diesem Zeitraum schlug Betis außerdem Real Madrid mit 1:0 und Lille in der Champions League mit 3:2. Die einzige Niederlage gab es beim 2:5 gegen Levante. In den fünf Spielen erzielte Betis neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Der FC Porto hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und eines verloren. Zuletzt feierte der Klub in der Liga Portugal einen 4:1-Sieg gegen Casa Pia AC. In nationalen Wettbewerben schlug Porto zudem Academico Viseu mit 3:0 und Arouca mit 2:0. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:2 gegen Manchester City in der Champions League. In den fünf Spielen erzielte Porto zehn Tore und kassierte drei Gegentreffer.

BET

BET - Form

LIL
S2-3
VIL
S1-2
GET
S1-0
COR
U1-1
OSA
S5-2
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
POR

POR - Form

MCI
N0-2
CAP
S1-4
BEN
S3-1
COR
S1-3
MAR
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Real Betis gegen den FC Porto: Die jüngste direkte Bilanz

Das einzige in den verfügbaren Daten erfasste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften ist ein 1:1 in einem Freundschaftsspiel am 19. Juli 2019, als der FC Porto Real Betis empfing. Weitere Pflichtspiele zwischen den beiden Teams sind im Datensatz nicht verzeichnet.

Head to Head

Real BetisUnentschiedenFC Porto
0
0
1
Klub Freundschaftsspiele
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
END
1Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1
#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
3
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
10
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
17
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
18
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
22
AS RomAS RomROM
10101101
U
22
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
25
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
26
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
28
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
31
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
32
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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