Real Betis geht nach einem 3:2-Sieg zum Auftakt gegen Lille in die Partie. Der FC Porto will sich nach seiner 0:2-Niederlage gegen Manchester City im ersten Spiel rehabilitieren.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Real Betis gegen den FC Porto wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen Real Betis und dem FC Porto?

Real Betis gegen den FC Porto findet am Mittwoch, 14. Oktober 2026, im Estadio Benito Villamarin in Sevilla statt.

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Wie kauft man Tickets für Real Betis gegen den FC Porto in der Champions League?

Für Tickets zum Champions-League-Spiel zwischen Real Betis und dem FC Porto im Estadio Benito Villamarín in Sevilla gibt es mehrere Möglichkeiten. Welche infrage kommt, hängt vom Vorverkaufsrecht und der Verfügbarkeit der Plätze ab:

Offizieller Ticketshop von Real Betis: Der wichtigste und sicherste Weg zu regulären Tickets für den Heimbereich führt über den offiziellen Online-Ticketshop von Real Betis. Vereinsmitglieder ( socios ) erhalten zuerst Zugang. Verbleibende reguläre Tickets gehen etwa 1 bis 3 Wochen vor dem Spiel in den freien Verkauf.

Stadionkasse ( Taquilla ): Tickets können auch direkt an den Kassen des Stadions in Sevilla gekauft werden. Die Kasse ist üblicherweise montags bis freitags zu den regulären Geschäftszeiten geöffnet. Falls noch Plätze verfügbar sind, öffnet sie auch am Spieltag vor dem Anpfiff.

Gästebereich (Fans des FC Porto): Wer im ausgewiesenen Gästebereich sitzen möchte, erhält Tickets direkt über das offizielle Portal des FC Porto. Der Klub vergibt sie an seine Mitglieder und Dauerkarteninhaber.

Zweitmarktplattformen und autorisierte Partner: Falls die Tickets im freien Verkauf schnell ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zum Weiterverkauf an.

Wie viel kosten Tickets für Real Betis gegen den FC Porto in der Champions League?

Die Preise für Tickets zum Champions-League-Spiel zwischen Real Betis und dem FC Porto variieren sowohl im offiziellen Verkauf als auch auf Zweitmarktplattformen erheblich, je nach Platzkategorie und Verkaufsphase:

Regulärer Preis im freien Verkauf: 50 bis 120 Euro für einfache Plätze in den oberen Bereichen der Hintertortribünen (Gol Norte und Gol Sur) oder im oberen Bereich der Preferencia.

Regulärer Preis für Premium- und Längsseitenplätze: 120 bis 220 Euro für zentrale Plätze an der Seitenlinie im Bereich Fondo oder im unteren Bereich der Preferencia.

VIP- und Hospitality-Pakete: 350 bis über 650 Euro für Premium-Plätze mit Zugang zu einer Stadionlounge sowie kostenlosen Speisen und Getränken.

Weiterverkauf auf dem Zweitmarkt

Für Fans, die Tickets auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen möchten, hängen die Preise von der Platzkategorie und der Nachfrage vor dem Spieltag ab.

Einstiegspreise beim Weiterverkauf: 115 bis 130 Euro für die günstigsten Zweitmarkt-Tickets in den Kategorien hinter den Toren.

Durchschnittspreise beim Weiterverkauf: 200 bis 350 Euro für reguläre Plätze an den Längsseiten oder in den mittleren Rängen, wenn der Spieltag näher rückt.

Real Betis gegen den FC Porto in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Real Betis und dem FC Porto

Real Betis hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und eines verloren. Zuletzt gelang dem Klub in LaLiga ein 2:1-Sieg bei Villarreal. In diesem Zeitraum schlug Betis außerdem Real Madrid mit 1:0 und Lille in der Champions League mit 3:2. Die einzige Niederlage gab es beim 2:5 gegen Levante. In den fünf Spielen erzielte Betis neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Der FC Porto hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und eines verloren. Zuletzt feierte der Klub in der Liga Portugal einen 4:1-Sieg gegen Casa Pia AC. In nationalen Wettbewerben schlug Porto zudem Academico Viseu mit 3:0 und Arouca mit 2:0. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:2 gegen Manchester City in der Champions League. In den fünf Spielen erzielte Porto zehn Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Real Betis gegen den FC Porto: Die jüngste direkte Bilanz

Das einzige in den verfügbaren Daten erfasste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften ist ein 1:1 in einem Freundschaftsspiel am 19. Juli 2019, als der FC Porto Real Betis empfing. Weitere Pflichtspiele zwischen den beiden Teams sind im Datensatz nicht verzeichnet.